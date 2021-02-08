Росія чинить шалений спротив підготовці саміту "Кримська платформа", - Кулеба

Міністерство закордонних справ України заявляє про "шалений спротив" Росії проведення саміту "Кримська платформа", який має відбутися напередодні 30-річного ювілею Незалежності із залученням міжнародних партнерів України.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, саміт перенесли з травня на серпень, тому що "зійшлися декілька чинників", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вирішили просто більше часу отримати на якісну підготовку. Тому що ініціатива нова, а все нове потребує дуже ретельного опрацювання. І COVID теж. Розумієте, зараз все у такому стані, що ніхто нікуди не літає. Ви ж бачите, що відбувається навіть в Європі з обмеженнями, які запроваджуються. Тому за сукупністю факторів перенесли на серпень. Я можу вам сказати, що чим більше ми працюємо з країнами, пояснюємо їм, що це таке і як це працюватиме, тим більше підтримки ми знаходимо. Позитивна у нас дуже динаміка", – сказав міністр.

"Так само, чесно вам можу сказати, що чим більш позитивною є реакція партнерів, тим більше ми фіксуємо зусиль Російської Федерації з дискредитації "Кримської платформи" і з запобігання участі в саміті тих чи інших держав. Вони вже опускаються до того, що прямо передають сигнали главам певних держав і урядів, що якщо ви поїдете на саміт "Кримської платформи", то вам буде ось це, ось це і ось це у відповідь від нас. Шалений спротив Росії вже спостерігається! Дві мети – дискредитація самої ідеї і запобігання участі лідерів у саміті", – додав він.

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Про те, хто з іноземних лідерів візьме участь у саміті, міністр повідомити відмовився. "Коли буде остаточний список, то ми його з задоволенням анонсуємо. Але зараз це було би всупереч і логіці, і дипломатичній практиці", – сказав Кулеба.

Раніше перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявляла, що за підсумками саміту "Кримської платформи" з деокупації півострова буде ухвалена відповідна декларація.

Як повідомлялося, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні. Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі. Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік у Києві.