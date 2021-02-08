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Вакцины от коронавируса не вызывают бесплодие, это слухи, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Вакцины от коронавируса не вызывают бесплодие, это слухи, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о том, что вакцина от коронавируса может вызывать бесплодие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинах Кейт О'Брайен.

"Вакцины, которые мы делаем, не могут вызвать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих различных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности", - отметила эксперт ВОЗ.

По словам О'Брайен, нет вакцин, которые вызывают бесплодие.

"Вакцины, которые у нас есть, - безопасныйе", - подчеркнули в ВОЗ.

Кроме того, в ВОЗ опровергли факт, что вакцины от COVID-19 способны вносить изменения в ДНК человека.

Также читайте: Рубан рассказал, в каких случаях категорически нельзя вакцинироваться от COVID-19

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Не буває диму без вогню.
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08.02.2021 10:01
+1
Там скорее всего могут быть какие то мутации у плода.
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08.02.2021 10:03
+1
Почему не вызывает? И бесплодие вызывает и слабоумие. Россияне тому подтверждение.
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08.02.2021 12:14
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в смысле - на пол шестого ?
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08.02.2021 09:31 Ответить
никто не знает погоду через 2 недели, а воз знает, что будет через 5-10-15 лет.Это при том, что организмы еще до того напичканы всякими туберкульозами, столбняками, корями,дифтериями,гепатитами и еще с десяток всяких ужасов. И вообще о каких привиках речь? О европейских или азиатских??
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08.02.2021 12:32 Ответить
Ей Богу. Многих не мешало бы стерилизовать. И к черту толерантность и терпимость.
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08.02.2021 09:43 Ответить
С тебя и начнут.
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08.02.2021 09:52 Ответить
Это ты про программу Зе команды о детях второго сорта? Точнее их нужно меньше,
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08.02.2021 19:35 Ответить
Не буває диму без вогню.
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08.02.2021 10:01 Ответить
Хто Вам доктор, що Ви підручник хімії в школі скурили... Ось Вам тільки один широковідомий школярам приклад
Вакцини від коронавірусу не спричиняють безпліддя, це чутки, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4928
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08.02.2021 10:52 Ответить
Це не дим.
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08.02.2021 11:03 Ответить
Назва реагенту: ХЛОРОВОДНЕВА (СОЛЯНА) КИСЛОТА, ПРОТЕСТОВАНО ЗА PH.EUR., ДИМЛЯЧА 37%
CAS No: 7647-01-0
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08.02.2021 11:13 Ответить
Там скорее всего могут быть какие то мутации у плода.
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08.02.2021 10:03 Ответить
Они скоее всего бывают от пьяного зачатия.
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08.02.2021 10:53 Ответить
Тут не понятно, какая вакцина против вирусов? Это все равно как делать прививки от проноса... Просто чей-то гешефт)))
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08.02.2021 10:04 Ответить
А я только за, некоторым плодиться не стоит. И вообще, надо брать рождение детей под строгий контроль.
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08.02.2021 10:04 Ответить
Если не вызывает побочных эффектов - примите закон:
Расстрелять опровергателей/утверждателей если сказали неправду.
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08.02.2021 10:56 Ответить
Подібно на правду...Людство що покоління подвоюється,я вчився в школі було чотири міліарди,тепер вісім...Світ вже перенаселений,це треба якось регулювати...Запустили вірус,налякали людей - і тут же вакцину...Причому дуже жорстко регламентують,яку можна,яку категорично ні...Російську не можна ні в якому разі,хоча саме в Росіі проблеми перенаселення не існує взагалі...
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08.02.2021 11:29 Ответить
На чем основаны высказывания . На основании месяца вакцинации ? Слабый аргумент от чиновников ВОЗ.
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08.02.2021 11:40 Ответить
Почему не вызывает? И бесплодие вызывает и слабоумие. Россияне тому подтверждение.
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08.02.2021 12:14 Ответить
 
 