Вакцины от коронавируса не вызывают бесплодие, это слухи, - ВОЗ
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Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о том, что вакцина от коронавируса может вызывать бесплодие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинах Кейт О'Брайен.
"Вакцины, которые мы делаем, не могут вызвать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих различных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности", - отметила эксперт ВОЗ.
По словам О'Брайен, нет вакцин, которые вызывают бесплодие.
"Вакцины, которые у нас есть, - безопасныйе", - подчеркнули в ВОЗ.
Кроме того, в ВОЗ опровергли факт, что вакцины от COVID-19 способны вносить изменения в ДНК человека.
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