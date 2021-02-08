Вакцини від коронавірусу не спричиняють безпліддя, це чутки, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я спростувала інформацію про те, що вакцина від коронавірусу може спричинити безпліддя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила директор департаменту ВООЗ з імунізації та вакцини Кейт О'Брайен.

"Вакцини, які ми робимо, не можуть спричиняти безпліддя. Це чутки, що циркулюють навколо багатьох різних вакцин і ці чутки не відповідають дійсності", - зазначила експерт ВООЗ.

За словами О'Брайен, немає вакцин, які спричиняють безпліддя.

"Вакцини, які в нас є, - безпечні", - наголосили у ВООЗ.

Крім того, у ВООЗ спростували факт, що вакцини від COVID-19 здатні вносити зміни в ДНК людини.

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