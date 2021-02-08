Вакцини від коронавірусу не спричиняють безпліддя, це чутки, - ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Всесвітня організація охорони здоров'я спростувала інформацію про те, що вакцина від коронавірусу може спричинити безпліддя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила директор департаменту ВООЗ з імунізації та вакцини Кейт О'Брайен.
"Вакцини, які ми робимо, не можуть спричиняти безпліддя. Це чутки, що циркулюють навколо багатьох різних вакцин і ці чутки не відповідають дійсності", - зазначила експерт ВООЗ.
За словами О'Брайен, немає вакцин, які спричиняють безпліддя.
"Вакцини, які в нас є, - безпечні", - наголосили у ВООЗ.
Крім того, у ВООЗ спростували факт, що вакцини від COVID-19 здатні вносити зміни в ДНК людини.
Топ коментарі
+3 Rino Onix
показати весь коментар08.02.2021 10:01
+1 Rino Onix
показати весь коментар08.02.2021 10:03
+1 Тупин Вова
показати весь коментар08.02.2021 12:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
CAS No: 7647-01-0
Расстрелять опровергателей/утверждателей если сказали неправду.