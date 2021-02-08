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Вакцини від коронавірусу не спричиняють безпліддя, це чутки, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Вакцини від коронавірусу не спричиняють безпліддя, це чутки, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я спростувала інформацію про те, що вакцина від коронавірусу може спричинити безпліддя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила директор департаменту ВООЗ з імунізації та вакцини Кейт О'Брайен.

"Вакцини, які ми робимо, не можуть спричиняти безпліддя. Це чутки, що циркулюють навколо багатьох різних вакцин і ці чутки не відповідають дійсності", - зазначила експерт ВООЗ.

За словами О'Брайен, немає вакцин, які спричиняють безпліддя.

"Вакцини, які в нас є, - безпечні", - наголосили у ВООЗ.

Крім того, у ВООЗ спростували факт, що вакцини від COVID-19 здатні вносити зміни в ДНК людини.

Також читайте: Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19
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Топ коментарі
+3
Не буває диму без вогню.
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08.02.2021 10:01
+1
Там скорее всего могут быть какие то мутации у плода.
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08.02.2021 10:03
+1
Почему не вызывает? И бесплодие вызывает и слабоумие. Россияне тому подтверждение.
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08.02.2021 12:14
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в смысле - на пол шестого ?
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08.02.2021 09:31 Відповісти
никто не знает погоду через 2 недели, а воз знает, что будет через 5-10-15 лет.Это при том, что организмы еще до того напичканы всякими туберкульозами, столбняками, корями,дифтериями,гепатитами и еще с десяток всяких ужасов. И вообще о каких привиках речь? О европейских или азиатских??
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08.02.2021 12:32 Відповісти
Ей Богу. Многих не мешало бы стерилизовать. И к черту толерантность и терпимость.
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08.02.2021 09:43 Відповісти
С тебя и начнут.
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08.02.2021 09:52 Відповісти
Это ты про программу Зе команды о детях второго сорта? Точнее их нужно меньше,
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08.02.2021 19:35 Відповісти
Не буває диму без вогню.
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08.02.2021 10:01 Відповісти
Хто Вам доктор, що Ви підручник хімії в школі скурили... Ось Вам тільки один широковідомий школярам приклад
Вакцини від коронавірусу не спричиняють безпліддя, це чутки, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4928
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08.02.2021 10:52 Відповісти
Це не дим.
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08.02.2021 11:03 Відповісти
Назва реагенту: ХЛОРОВОДНЕВА (СОЛЯНА) КИСЛОТА, ПРОТЕСТОВАНО ЗА PH.EUR., ДИМЛЯЧА 37%
CAS No: 7647-01-0
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08.02.2021 11:13 Відповісти
Там скорее всего могут быть какие то мутации у плода.
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08.02.2021 10:03 Відповісти
Они скоее всего бывают от пьяного зачатия.
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08.02.2021 10:53 Відповісти
Тут не понятно, какая вакцина против вирусов? Это все равно как делать прививки от проноса... Просто чей-то гешефт)))
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08.02.2021 10:04 Відповісти
А я только за, некоторым плодиться не стоит. И вообще, надо брать рождение детей под строгий контроль.
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08.02.2021 10:04 Відповісти
Если не вызывает побочных эффектов - примите закон:
Расстрелять опровергателей/утверждателей если сказали неправду.
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08.02.2021 10:56 Відповісти
Подібно на правду...Людство що покоління подвоюється,я вчився в школі було чотири міліарди,тепер вісім...Світ вже перенаселений,це треба якось регулювати...Запустили вірус,налякали людей - і тут же вакцину...Причому дуже жорстко регламентують,яку можна,яку категорично ні...Російську не можна ні в якому разі,хоча саме в Росіі проблеми перенаселення не існує взагалі...
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08.02.2021 11:29 Відповісти
На чем основаны высказывания . На основании месяца вакцинации ? Слабый аргумент от чиновников ВОЗ.
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08.02.2021 11:40 Відповісти
Почему не вызывает? И бесплодие вызывает и слабоумие. Россияне тому подтверждение.
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08.02.2021 12:14 Відповісти
 
 