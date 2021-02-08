РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12520 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиОбщество
10 444 56
акция (2403) Киев (24552) патрульная полиция (1791)

Митинг в центре Киева: движение по Парковой дороге ограничено. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Движение по Парковой дороге в Киеве ограничено из-за проведения митинга.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.

"Движение по Парковой дороге ограничено от аллеи Героев Крут, в связи с проведением митинга", - говорится в сообщении.

Митинг в центре Киева: движение по Парковой дороге ограничено 01
Фото: патрульная полиция

Отметим, что в настоящее время в КВЦ "Парковый", который находится по адресу Парковая дорога,16, проходит международный форум "Украина 30". В 10:00 его открыл президент Украины Владимир Зеленский. Также в нем принимают онлайн-участие глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 90% опрошенных жителей Украины поддерживают протесты против повышения тарифов, – опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
нада им лопаты выдать, шоб зря без дела не стояли Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 1977
показать весь комментарий
08.02.2021 10:30
+13
Дороги завалены снегом, не чистятся, Киев стоит в пробках ещё эти вылезли... Чего хотят? Петя не президент, офшоров с мальдивами и торговлей на крови нет. Все как голосовали! Что не так?
показать весь комментарий
08.02.2021 10:29
+13
Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 3117
показать весь комментарий
08.02.2021 10:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дороги завалены снегом, не чистятся, Киев стоит в пробках ещё эти вылезли... Чего хотят? Петя не президент, офшоров с мальдивами и торговлей на крови нет. Все как голосовали! Что не так?
показать весь комментарий
08.02.2021 10:29 Ответить
нада им лопаты выдать, шоб зря без дела не стояли Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 1977
показать весь комментарий
08.02.2021 10:30 Ответить
СПОКІЙНІШЕ НЕСКІГЛІЧ.
показать весь комментарий
08.02.2021 10:41 Ответить
Біріті у рукі лопаті Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 9290
показать весь комментарий
08.02.2021 10:42 Ответить
Лапаті і капаті !!!))))
показать весь комментарий
08.02.2021 10:44 Ответить
А потім розструлять і скинути під схили днепрівськи, тим паче що вони всі кремлівськи агенти, хочь и не знаю хто там, і що вони хтять
показать весь комментарий
08.02.2021 10:51 Ответить
Так за лопатами и пришли прикинь, а их не выдают.
показать весь комментарий
08.02.2021 10:59 Ответить
Як це нема? Майже кожного дня гинуть бійці, а ЗЕбарига на крові торгує з окупантами. Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 9256
показать весь комментарий
08.02.2021 10:32 Ответить
Это не в счёт, главное не Петя...
показать весь комментарий
08.02.2021 10:35 Ответить
Про Пєтю забудь...Пєтя вже політичний труп...
показать весь комментарий
08.02.2021 11:16 Ответить
Да мне как то не холодно и не жарко от Пети, это 73% он никак не отпустит и спать мешает... ну и кацапов от него крепко трусит... а я поддержу любой кипиш от которого будет рвать кацапский пукан...
показать весь комментарий
08.02.2021 11:21 Ответить
зараз "зелений фашизм" , Пєтя був занадто лояльним до окупантів . Зель Хайль !
показать весь комментарий
08.02.2021 11:23 Ответить
непогана могла би бути опозиція , чого відразу труп ...
показать весь комментарий
08.02.2021 11:25 Ответить
А про що мітингуют ???)))
показать весь комментарий
08.02.2021 10:41 Ответить
На собачку говорящую пришли посмотреть...
показать весь комментарий
08.02.2021 10:42 Ответить
На говорящу ляльку Віслючка Оманського ???)))
показать весь комментарий
08.02.2021 10:43 Ответить
Судя по всему гипофиз только этой дворняге пересадили....
показать весь комментарий
08.02.2021 10:46 Ответить
Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 3305 ви що, в Україну прибули разом з презідентом Пєтєй?????
показать весь комментарий
08.02.2021 10:47 Ответить
Склади з ************ не підривають , моряків в Керченський пролив не випускають під кулі кацапів, і. т. д. 150 пунктів.
показать весь комментарий
08.02.2021 10:50 Ответить
Та им похеру, главное мотивировать чем нибудь и дать на шмурдяк Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 903
показать весь комментарий
08.02.2021 11:24 Ответить
Ну это понятно. Непонятно какого полового органа они мне улицу перекрыли??? Я там живу и часто езжу той дорогой... я же не перекрываю им вход в дом когда бухнуть хочу!
показать весь комментарий
08.02.2021 11:27 Ответить
Хто там каламутить воду проти Бубачки?
показать весь комментарий
08.02.2021 10:29 Ответить
Порохоботи. Хочуть і надалі ньюсван дивитись
показать весь комментарий
08.02.2021 10:39 Ответить
неугомонные
показать весь комментарий
08.02.2021 10:44 Ответить
Тобі відомо що ти у мене в чорному списку? Згадай що ти мені написала колись. Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 1896
показать весь комментарий
08.02.2021 10:55 Ответить
о Боже. Шо ж тепер робити?
показать весь комментарий
08.02.2021 11:08 Ответить
Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 3117
показать весь комментарий
08.02.2021 10:30 Ответить
нє мє-є-єстний...
квц"парковий" - це там де на даху гелікоптерний майданчик з часів януковича?
як дуже крепко пікетуватимуть, то гелікоптерами авакова відлетить, як карлсон
показать весь комментарий
08.02.2021 10:52 Ответить
ну ви чого ще виперлись? ідіть пікетуйте берлогу сцикуна.
показать весь комментарий
08.02.2021 10:30 Ответить
Народ имеет право на протест.
показать весь комментарий
08.02.2021 10:38 Ответить
Народ має право мати право !!!)))
показать весь комментарий
08.02.2021 10:42 Ответить
В Київі дорожній колапс, ще і смєтуни вилізли, ідіть будинки можновладців пікетуйте! Вони б ще Мак Дональбс заблокували.
показать весь комментарий
08.02.2021 10:43 Ответить
колапс організовує безальтернативний Педалік - так що, життя повинно зупинитись?
показать весь комментарий
08.02.2021 10:50 Ответить
Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 6426 А в мене 70 року. Теж брав під реставрацію. Повний орігінал. З "історією" - авто поставлялося у відділ КДБ у Індії (є навіть брелок з назвою індійської фірми), потім якимось чином попало у УРСР, користувався "заслужений вчитель України", потім придбав я...
показать весь комментарий
08.02.2021 15:26 Ответить
Я здивований за 1970 рік, бо навіть 1971-73 рік не міг знайти, на волгу буду ставити двигун V8 від бетера, задній міст і передній від газ 3102, решта буде все в оригіналі як воно і є, до останнього переключателя.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:32 Ответить
Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 7153 Отож...Номер кузова п*ятизначний, двигуна - чотирьохзначний (№ 5882). Дивився по нєту - усього по країні авто такого року на продаж три чи чотири штуки...

Якщо треба - можу продати "блок приборів" з "ленточним" спідометром. Робочий. Правда 74 року сборка.
показать весь комментарий
08.02.2021 16:24 Ответить
Дякую, це мені не потрібно бо є в ідеалі своя рідна лєнточна, між іншим у Кам"янському людина робить стріли з нержавійки на пороги, новодєл звичайно але ж все таки дуже гарні, ціна 350 гривень пара.А в мене номер волги 218 485
показать весь комментарий
08.02.2021 16:51 Ответить
Светки нам не хватает, поделитесь.
показать весь комментарий
08.02.2021 11:00 Ответить
Чей бы бык не мычал,-но лукашенковский бык должен молчать!
показать весь комментарий
08.02.2021 12:01 Ответить
А ти есть у вас какие протесты?
показать весь комментарий
08.02.2021 14:32 Ответить
Да,у нас протесты есть.Такие быки как ты хотят руССкого языка!
показать весь комментарий
08.02.2021 16:33 Ответить
Ти теж за медведчука переживаєш?
показать весь комментарий
08.02.2021 10:42 Ответить
Я не ти, я не переживаю. Запитання правильно формуй Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 3989
показать весь комментарий
08.02.2021 10:45 Ответить
Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 6575 агенти кремля шатають будку?
показать весь комментарий
08.02.2021 10:45 Ответить
То 200 человек митингует проплпченная вата против зефашизма и закрытия говноканалов только что сюжет показали как "народ повстал" на 112,и НАШ
показать весь комментарий
08.02.2021 10:48 Ответить
а шо там кацапы? все? отбунтовали за овального?
показать весь комментарий
08.02.2021 10:50 Ответить
И у деревьев есть уши. Я так понимаю, что митинг(кого, за что и зачем) предназначен для них. Других выводов с фото сделать нельзя
показать весь комментарий
08.02.2021 10:51 Ответить
це, так понімаю, визначений узвіз із шляхів нижнього міста в урядові квартали верхнього
показать весь комментарий
08.02.2021 10:56 Ответить
Да, возможно. Но ракурс такой(возможно специально так сделано), что о происходящем вообще ничего нельзя понять. Может кино снимают, а может встреча выпускников после воскресной попойки и нужно похмелиться. Хитрая у нас полиция
показать весь комментарий
08.02.2021 11:00 Ответить
Да пусть попрыгают.Свежий воздух ,деньги в кармане за прыгание, -что еще надо "борцам".Мороз крепчает ...может и они поумнеют.А сейчас -пусть зарабатывают.Чтобы на биржу не пошли.
показать весь комментарий
08.02.2021 10:56 Ответить
Корчинський пише що біля колишнього вертолітного майданчика Януковича понавозили тітушок ОПЗЖ, вони збираються йти до адміністрації президента, Нацкорпус збирається перешкодити їм. Всіх небайдужих закликають приєднатися до Нацкорпусу і не дати путінським собачатам ходити по українській столиці.
показать весь комментарий
08.02.2021 11:03 Ответить
Нацкорпус это аваковская титушня, что привела ватана Зелю к власти. Так что противостояния ОПЗЖ и акаковцев это как басня про жабу и гадюку
показать весь комментарий
08.02.2021 11:18 Ответить
Дайте им лопаты в руки и пусть тротуары чистят.Хоть какая то польза будет от этой продажной мрази.
показать весь комментарий
08.02.2021 11:46 Ответить
 
 