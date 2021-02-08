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Митинг в центре Киева: движение по Парковой дороге ограничено. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Движение по Парковой дороге в Киеве ограничено из-за проведения митинга.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.
"Движение по Парковой дороге ограничено от аллеи Героев Крут, в связи с проведением митинга", - говорится в сообщении.
Отметим, что в настоящее время в КВЦ "Парковый", который находится по адресу Парковая дорога,16, проходит международный форум "Украина 30". В 10:00 его открыл президент Украины Владимир Зеленский. Также в нем принимают онлайн-участие глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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квц"парковий" - це там де на даху гелікоптерний майданчик з часів януковича?
як дуже крепко пікетуватимуть, то гелікоптерами авакова відлетить, як карлсон
Якщо треба - можу продати "блок приборів" з "ленточним" спідометром. Робочий. Правда 74 року сборка.