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Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Рух по Парковій дорозі в Києві обмежено через проведення мітингу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє преслужба патрульної поліції Києва в Telegram.

"Рух по Парковій дорозі обмежено від алеї Героїв Крут у зв'язку з проведенням мітингу", - йдеться в повідомленні.

Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено 01
Фото: патрульна поліція

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Топ коментарі
+14
нада им лопаты выдать, шоб зря без дела не стояли Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 1977
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08.02.2021 10:30
+13
Дороги завалены снегом, не чистятся, Киев стоит в пробках ещё эти вылезли... Чего хотят? Петя не президент, офшоров с мальдивами и торговлей на крови нет. Все как голосовали! Что не так?
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08.02.2021 10:29
+13
Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 3117
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08.02.2021 10:30
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Дороги завалены снегом, не чистятся, Киев стоит в пробках ещё эти вылезли... Чего хотят? Петя не президент, офшоров с мальдивами и торговлей на крови нет. Все как голосовали! Что не так?
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08.02.2021 10:29 Відповісти
нада им лопаты выдать, шоб зря без дела не стояли Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 1977
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08.02.2021 10:30 Відповісти
СПОКІЙНІШЕ НЕСКІГЛІЧ.
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08.02.2021 10:41 Відповісти
Біріті у рукі лопаті Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 9290
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08.02.2021 10:42 Відповісти
Лапаті і капаті !!!))))
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08.02.2021 10:44 Відповісти
А потім розструлять і скинути під схили днепрівськи, тим паче що вони всі кремлівськи агенти, хочь и не знаю хто там, і що вони хтять
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08.02.2021 10:51 Відповісти
Так за лопатами и пришли прикинь, а их не выдают.
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08.02.2021 10:59 Відповісти
Як це нема? Майже кожного дня гинуть бійці, а ЗЕбарига на крові торгує з окупантами. Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 9256
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08.02.2021 10:32 Відповісти
Это не в счёт, главное не Петя...
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08.02.2021 10:35 Відповісти
Про Пєтю забудь...Пєтя вже політичний труп...
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08.02.2021 11:16 Відповісти
Да мне как то не холодно и не жарко от Пети, это 73% он никак не отпустит и спать мешает... ну и кацапов от него крепко трусит... а я поддержу любой кипиш от которого будет рвать кацапский пукан...
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08.02.2021 11:21 Відповісти
зараз "зелений фашизм" , Пєтя був занадто лояльним до окупантів . Зель Хайль !
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08.02.2021 11:23 Відповісти
непогана могла би бути опозиція , чого відразу труп ...
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08.02.2021 11:25 Відповісти
А про що мітингуют ???)))
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08.02.2021 10:41 Відповісти
На собачку говорящую пришли посмотреть...
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08.02.2021 10:42 Відповісти
На говорящу ляльку Віслючка Оманського ???)))
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08.02.2021 10:43 Відповісти
Судя по всему гипофиз только этой дворняге пересадили....
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08.02.2021 10:46 Відповісти
Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 3305 ви що, в Україну прибули разом з презідентом Пєтєй?????
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08.02.2021 10:47 Відповісти
Склади з ************ не підривають , моряків в Керченський пролив не випускають під кулі кацапів, і. т. д. 150 пунктів.
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08.02.2021 10:50 Відповісти
Та им похеру, главное мотивировать чем нибудь и дать на шмурдяк Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 903
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08.02.2021 11:24 Відповісти
Ну это понятно. Непонятно какого полового органа они мне улицу перекрыли??? Я там живу и часто езжу той дорогой... я же не перекрываю им вход в дом когда бухнуть хочу!
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08.02.2021 11:27 Відповісти
Хто там каламутить воду проти Бубачки?
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08.02.2021 10:29 Відповісти
Порохоботи. Хочуть і надалі ньюсван дивитись
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08.02.2021 10:39 Відповісти
неугомонные
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08.02.2021 10:44 Відповісти
Тобі відомо що ти у мене в чорному списку? Згадай що ти мені написала колись. Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 1896
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08.02.2021 10:55 Відповісти
о Боже. Шо ж тепер робити?
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08.02.2021 11:08 Відповісти
Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 3117
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08.02.2021 10:30 Відповісти
нє мє-є-єстний...
квц"парковий" - це там де на даху гелікоптерний майданчик з часів януковича?
як дуже крепко пікетуватимуть, то гелікоптерами авакова відлетить, як карлсон
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08.02.2021 10:52 Відповісти
ну ви чого ще виперлись? ідіть пікетуйте берлогу сцикуна.
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08.02.2021 10:30 Відповісти
Народ имеет право на протест.
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08.02.2021 10:38 Відповісти
Народ має право мати право !!!)))
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08.02.2021 10:42 Відповісти
В Київі дорожній колапс, ще і смєтуни вилізли, ідіть будинки можновладців пікетуйте! Вони б ще Мак Дональбс заблокували.
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08.02.2021 10:43 Відповісти
колапс організовує безальтернативний Педалік - так що, життя повинно зупинитись?
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08.02.2021 10:50 Відповісти
Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 6426 А в мене 70 року. Теж брав під реставрацію. Повний орігінал. З "історією" - авто поставлялося у відділ КДБ у Індії (є навіть брелок з назвою індійської фірми), потім якимось чином попало у УРСР, користувався "заслужений вчитель України", потім придбав я...
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08.02.2021 15:26 Відповісти
Я здивований за 1970 рік, бо навіть 1971-73 рік не міг знайти, на волгу буду ставити двигун V8 від бетера, задній міст і передній від газ 3102, решта буде все в оригіналі як воно і є, до останнього переключателя.
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08.02.2021 15:32 Відповісти
Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 7153 Отож...Номер кузова п*ятизначний, двигуна - чотирьохзначний (№ 5882). Дивився по нєту - усього по країні авто такого року на продаж три чи чотири штуки...

Якщо треба - можу продати "блок приборів" з "ленточним" спідометром. Робочий. Правда 74 року сборка.
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08.02.2021 16:24 Відповісти
Дякую, це мені не потрібно бо є в ідеалі своя рідна лєнточна, між іншим у Кам"янському людина робить стріли з нержавійки на пороги, новодєл звичайно але ж все таки дуже гарні, ціна 350 гривень пара.А в мене номер волги 218 485
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08.02.2021 16:51 Відповісти
Светки нам не хватает, поделитесь.
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08.02.2021 11:00 Відповісти
Чей бы бык не мычал,-но лукашенковский бык должен молчать!
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08.02.2021 12:01 Відповісти
А ти есть у вас какие протесты?
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08.02.2021 14:32 Відповісти
Да,у нас протесты есть.Такие быки как ты хотят руССкого языка!
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08.02.2021 16:33 Відповісти
Ти теж за медведчука переживаєш?
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08.02.2021 10:42 Відповісти
Я не ти, я не переживаю. Запитання правильно формуй Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 3989
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08.02.2021 10:45 Відповісти
Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено - Цензор.НЕТ 6575 агенти кремля шатають будку?
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08.02.2021 10:45 Відповісти
То 200 человек митингует проплпченная вата против зефашизма и закрытия говноканалов только что сюжет показали как "народ повстал" на 112,и НАШ
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08.02.2021 10:48 Відповісти
а шо там кацапы? все? отбунтовали за овального?
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08.02.2021 10:50 Відповісти
И у деревьев есть уши. Я так понимаю, что митинг(кого, за что и зачем) предназначен для них. Других выводов с фото сделать нельзя
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08.02.2021 10:51 Відповісти
це, так понімаю, визначений узвіз із шляхів нижнього міста в урядові квартали верхнього
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08.02.2021 10:56 Відповісти
Да, возможно. Но ракурс такой(возможно специально так сделано), что о происходящем вообще ничего нельзя понять. Может кино снимают, а может встреча выпускников после воскресной попойки и нужно похмелиться. Хитрая у нас полиция
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08.02.2021 11:00 Відповісти
Да пусть попрыгают.Свежий воздух ,деньги в кармане за прыгание, -что еще надо "борцам".Мороз крепчает ...может и они поумнеют.А сейчас -пусть зарабатывают.Чтобы на биржу не пошли.
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08.02.2021 10:56 Відповісти
Корчинський пише що біля колишнього вертолітного майданчика Януковича понавозили тітушок ОПЗЖ, вони збираються йти до адміністрації президента, Нацкорпус збирається перешкодити їм. Всіх небайдужих закликають приєднатися до Нацкорпусу і не дати путінським собачатам ходити по українській столиці.
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08.02.2021 11:03 Відповісти
Нацкорпус это аваковская титушня, что привела ватана Зелю к власти. Так что противостояния ОПЗЖ и акаковцев это как басня про жабу и гадюку
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08.02.2021 11:18 Відповісти
Дайте им лопаты в руки и пусть тротуары чистят.Хоть какая то польза будет от этой продажной мрази.
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08.02.2021 11:46 Відповісти
 
 