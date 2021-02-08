Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено. ФОТО

Рух по Парковій дорозі в Києві обмежено через проведення мітингу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє преслужба патрульної поліції Києва в Telegram.

"Рух по Парковій дорозі обмежено від алеї Героїв Крут у зв'язку з проведенням мітингу", - йдеться в повідомленні.



Фото: патрульна поліція

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