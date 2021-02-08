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Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено. ФОТО
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Рух по Парковій дорозі в Києві обмежено через проведення мітингу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє преслужба патрульної поліції Києва в Telegram.
"Рух по Парковій дорозі обмежено від алеї Героїв Крут у зв'язку з проведенням мітингу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 Підлога Маккартні
показати весь коментар08.02.2021 10:30
+13 Tat Prut
показати весь коментар08.02.2021 10:29
+13 Підлога Маккартні
показати весь коментар08.02.2021 10:30
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квц"парковий" - це там де на даху гелікоптерний майданчик з часів януковича?
як дуже крепко пікетуватимуть, то гелікоптерами авакова відлетить, як карлсон
Якщо треба - можу продати "блок приборів" з "ленточним" спідометром. Робочий. Правда 74 року сборка.