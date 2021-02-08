Из-за непогоды Киев сковали пробки. КАРТА (обновлено)

Сегодня, 8 февраля, из-за непогоды с самого утра в Киеве фиксируются пробки. Движение по городу существенно затруднено. Пробки наблюдаются практически на всех въездах в столицу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Google Maps.

По состоянию на 12.30 8 февраля центр города все еще скован пробками.

В то же время ситуация на автодорогах на левом берегу столицы улучшилась по сравнению с той, которая наблюдалась утром. Усложнено движение от метро "Позняки" до Южного моста. Стоит в пробке мост Патона.

Пробки также наблюдаются на Большой кольцевой дороге и на проспекте Победы перед метро Житомирская в сторону центра Киева. Движение со стороны Софиевской Борщаговки сковано из-за ДТП на улице Соборной.

По информации портала Киев.Сейчас, на Южном мосту усложнено движение из-за сломавшегося автомобиля. Сообщается также о ДТП и пробке на Маяковского.

"Проспект Маяковского лучше объехать. Перекрыто движение из-за столкновения двух машин. И троллейбусы стоят в оба направления", - информирует портал.

Как сообщалось, утром пробки сковали проспекты Победы, Валерия Лобановского, Голосеевский, Степана Бандеры, Героев Сталинграда и Любомира Гузара, Большую кольцевую дорогу. Также в пробках стоят улицы Богатырская, Семена Скляренко, Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Жилянская, Сечевых Стрельцов, Глубочицкая и Николая Гринченко.





По информации сервиса, в пробках застряли Дарницкий мост, мост Патона, Пивничный и Русановский мосты. Затруднено движение на Пивденном мосту и мосту Метро.

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Затруднено движение на бульварах Вацлава Гавела и Леси Украинки, Набережном шоссе, на улицах Набережно-Рыбацкая и Набережно-Крещатицкая.

Пробки образовались возле станций метро "Контрактовая площаь", "Почтовая площадь", "Лыбидская", "Лукьяновская", "Театральная", "Золотые Ворота", "Дворец Спорта, "Кловская", "Олимпийская", "Дворец Украина", "Святошин", "Нивки", "Теремок" и "Ипподром".

На левом берегу затруднено движение около станций метро "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Осокорки", "Позняки" и "Вырлица". Также образовались заторы на проспектах Бажана, Броварском, Романа Шухевича, Соборности и Харьковском шоссе. Кроме этого, на левом берегу в пробках стоят улица Миропольская, бульвар Перова, улица Здолбуновская и Дарницкое шоссе.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, "Киевавтодор" настоятельно рекомендует воздержаться от использования собственных автомобилей во время снегопада.