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Из-за непогоды Киев сковали пробки. КАРТА (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Сегодня, 8 февраля, из-за непогоды с самого утра в Киеве фиксируются пробки. Движение по городу существенно затруднено. Пробки наблюдаются практически на всех въездах в столицу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Google Maps.

По состоянию на 12.30 8 февраля центр города все еще скован пробками.

Из-за непогоды Киев сковали пробки. КАРТА 01

В то же время ситуация на автодорогах на левом берегу столицы улучшилась по сравнению с той, которая наблюдалась утром. Усложнено движение от метро "Позняки" до Южного моста. Стоит в пробке мост Патона.

Из-за непогоды Киев сковали пробки. КАРТА 02

Пробки также наблюдаются на Большой кольцевой дороге и на проспекте Победы перед метро Житомирская в сторону центра Киева. Движение со стороны Софиевской Борщаговки сковано из-за ДТП на улице Соборной.

По информации портала Киев.Сейчас, на Южном мосту усложнено движение из-за сломавшегося автомобиля. Сообщается также о ДТП и пробке на Маяковского.

"Проспект Маяковского лучше объехать. Перекрыто движение из-за столкновения двух машин. И троллейбусы стоят в оба направления", - информирует портал.

Как сообщалось, утром пробки сковали проспекты Победы, Валерия Лобановского, Голосеевский, Степана Бандеры, Героев Сталинграда и Любомира Гузара, Большую кольцевую дорогу. Также в пробках стоят улицы Богатырская, Семена Скляренко, Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Жилянская, Сечевых Стрельцов, Глубочицкая и Николая Гринченко.

Из-за непогоды Киев сковали пробки. КАРТА 03
Из-за непогоды Киев сковали пробки. КАРТА 04

По информации сервиса, в пробках застряли Дарницкий мост, мост Патона, Пивничный и Русановский мосты. Затруднено движение на Пивденном мосту и мосту Метро.

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Затруднено движение на бульварах Вацлава Гавела и Леси Украинки, Набережном шоссе, на улицах Набережно-Рыбацкая и Набережно-Крещатицкая.

Пробки образовались возле станций метро "Контрактовая площаь", "Почтовая площадь", "Лыбидская", "Лукьяновская", "Театральная", "Золотые Ворота", "Дворец Спорта, "Кловская", "Олимпийская", "Дворец Украина", "Святошин", "Нивки", "Теремок" и "Ипподром".

На левом берегу затруднено движение около станций метро "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Осокорки", "Позняки" и "Вырлица". Также образовались заторы на проспектах Бажана, Броварском, Романа Шухевича, Соборности и Харьковском шоссе. Кроме этого, на левом берегу в пробках стоят улица Миропольская, бульвар Перова, улица Здолбуновская и Дарницкое шоссе.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, "Киевавтодор" настоятельно рекомендует воздержаться от использования собственных автомобилей во время снегопада.

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Топ комментарии
+7
Как комунальщики, могут быстро чистить улицы, если сами торчат в пробках?! Или в лучшем случае тянутся в тянучках?
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08.02.2021 10:40
+5
Хватит скиглити... берить лопату!
Через негоду Київ скували затори - Цензор.НЕТ 3230
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08.02.2021 10:46
+5
Просили дегенератов не выезжать,теперь жрите снег,быстрей расстает
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08.02.2021 11:16
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Правила форума Совет форумчан
Внезапно началась зима! Классика жанра, ничего нового, зато на уборку снега можно спасать мама не горюй!
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08.02.2021 10:33 Ответить
мама любит снег
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08.02.2021 10:38 Ответить
Через негоду Київ скували затори - Цензор.НЕТ 9377
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08.02.2021 10:46 Ответить
Через негоду Київ скували затори - Цензор.НЕТ 1521
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08.02.2021 10:51 Ответить
Мама любит быстрый тупой собачий снег.
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08.02.2021 12:31 Ответить
Из-за непогоды Киев сковали пробки- может нет слаженной работы полиции и комунальщиков? .....
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08.02.2021 10:35 Ответить
Как комунальщики, могут быстро чистить улицы, если сами торчат в пробках?! Или в лучшем случае тянутся в тянучках?
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08.02.2021 10:40 Ответить
Тому він і лютий.
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08.02.2021 10:35 Ответить
"Как зима катит в глаза!!" !!!!))
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08.02.2021 10:36 Ответить
с чего бы это? зимой и в киеве пробки? когда такое было? ))
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08.02.2021 10:39 Ответить
Кому то срочно нужно брать ситуацию под личный контроль а его помощнику нужно попробовать решить проблему написав в Твитере!
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08.02.2021 10:39 Ответить
Два раза в Твитере!
Через негоду Київ скували затори - Цензор.НЕТ 6905
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08.02.2021 10:41 Ответить
Хватит скиглити... берить лопату!
Через негоду Київ скували затори - Цензор.НЕТ 3230
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08.02.2021 10:46 Ответить
Азиров обозвался из вагины.
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08.02.2021 12:32 Ответить
Просили дегенератов не выезжать,теперь жрите снег,быстрей расстает
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08.02.2021 11:16 Ответить
кличко !!!!!где узбеки и таджики ? Через негоду Київ скували затори - Цензор.НЕТ 3066 Через негоду Київ скували затори - Цензор.НЕТ 194
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08.02.2021 11:18 Ответить
Оленів поперджали вже декілька днів, не суйтесь на своїх корчах без нагальної потреби... поставали в затори і стогнуть, що дороги не чищені. а як їх чистити, якщо барани виїхали на дороги і поставали? нехай тепер сидять і строчать пости в фейсбуці))
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08.02.2021 11:25 Ответить
как же так тут Ланосы ставить не хотят не говоря уже про Шкоды и Хюндаи а что дороже то вообще там боги ездят)))
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08.02.2021 12:37 Ответить
Снег на дорогах лежал еще ночью. Когда еще не было пробок-С ночи ни одна снегоуборочная машина не проехала. Видимо ждали час пик пока начнутся пробки чтобы с чистым сердцем сказать что из-за пробок чистить невозможно
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08.02.2021 12:22 Ответить
100%
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08.02.2021 12:37 Ответить
"Для того, чтобы снег не выпадал, его надо убирать."
(В. Кличко)
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08.02.2021 12:35 Ответить
 
 