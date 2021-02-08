Через негоду Київ скували затори (оновлено). КАРТА

Сьогодні, 8 лютого, через негоду із самого ранку в Києві фіксуються затори. Рух по місту суттєво ускладнено. Пробки спостерігаються практично на всіх в'їздах до столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Google Maps.

Станом на 12.30 8 лютого центр міста усе ще скутий заторами.

Водночас ситуація на автошляхах на лівому березі столиці покращилася порівняно з тією, яка спостерігалася вранці. Ускладнено рух від метро "Позняки" до Південного мосту. Стоїть у заторі міст Патона.

Затори скували проспекти Перемоги, Валерія Лобановського, Голосіївський, Степана Бандери, Героїв Сталінграда та Любомира Гузара, Велику кільцеву дорогу. Також у пробках стоять вулиці Богатирська, Семена Скляренка, Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Жилянська, Січових Стрільців, Глибочицька і Миколи Грінченка.





За інформацією сервісу, в пробках застрягли Дарницький міст, міст Патона, Північний і Русанівський мости. Ускладнено рух на Південному мосту і мосту Метро.

Читайте також: Київ посів сьоме місце в світовому рейтингу дорожніх пробок. ІНФОГРАФІКА

Ускладнено рух на бульварах Вацлава Гавела і Лесі Українки, Набережному шосе, на вулицях Набережно-Рибальська і Набережно-Хрещатицька.

Пробки утворилися біля станцій метро "Контрактова площа", "Поштова площа", "Либідська", "Лук'янівська", "Театральна", "Золоті Ворота", "Палац Спорту", "Кловська", "Олімпійська", "Палац Україна", "Святошин", "Нивки", "Теремки" та "Іподром".

На лівому березі ускладнено рух біля станцій метро "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Осокорки", "Позняки" і "Вирлиця". Також утворилися затори на проспектах Бажана, Броварському, Романа Шухевича, Соборності та Харківському шосе. Крім цього, на лівому березі в пробках стоять вулиця Миропільська, бульвар Перова, вулиця Здолбунівська і Дарницьке шосе.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, "Київавтодор" настійно рекомендує утриматися від використання власних автомобілів під час снігопаду.