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авто (2019) Київ (13851) затори (88) снігопад (397)

Через негоду Київ скували затори (оновлено). КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Авто

Сьогодні, 8 лютого, через негоду із самого ранку в Києві фіксуються затори. Рух по місту суттєво ускладнено. Пробки спостерігаються практично на всіх в'їздах до столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Google Maps.

Станом на 12.30 8 лютого центр міста усе ще скутий заторами.

Через негоду Київ скували затори (оновлено) 01

Водночас ситуація на автошляхах на лівому березі столиці покращилася порівняно з тією, яка спостерігалася вранці. Ускладнено рух від метро "Позняки" до Південного мосту. Стоїть у заторі міст Патона.

Через негоду Київ скували затори (оновлено) 02

Затори скували проспекти Перемоги, Валерія Лобановського, Голосіївський, Степана Бандери, Героїв Сталінграда та Любомира Гузара, Велику кільцеву дорогу. Також у пробках стоять вулиці Богатирська, Семена Скляренка, Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Жилянська, Січових Стрільців, Глибочицька і Миколи Грінченка.

Через негоду Київ скували затори (оновлено) 03
Через негоду Київ скували затори (оновлено) 04

За інформацією сервісу, в пробках застрягли Дарницький міст, міст Патона, Північний і Русанівський мости. Ускладнено рух на Південному мосту і мосту Метро.

Читайте також: Київ посів сьоме місце в світовому рейтингу дорожніх пробок. ІНФОГРАФІКА

Ускладнено рух на бульварах Вацлава Гавела і Лесі Українки, Набережному шосе, на вулицях Набережно-Рибальська і Набережно-Хрещатицька.

Пробки утворилися біля станцій метро "Контрактова площа", "Поштова площа", "Либідська", "Лук'янівська", "Театральна", "Золоті Ворота", "Палац Спорту", "Кловська", "Олімпійська", "Палац Україна", "Святошин", "Нивки", "Теремки" та "Іподром".

На лівому березі ускладнено рух біля станцій метро "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Осокорки", "Позняки" і "Вирлиця". Також утворилися затори на проспектах Бажана, Броварському, Романа Шухевича, Соборності та Харківському шосе. Крім цього, на лівому березі в пробках стоять вулиця Миропільська, бульвар Перова, вулиця Здолбунівська і Дарницьке шосе.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, "Київавтодор" настійно рекомендує утриматися від використання власних автомобілів під час снігопаду.
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Топ коментарі
+7
Как комунальщики, могут быстро чистить улицы, если сами торчат в пробках?! Или в лучшем случае тянутся в тянучках?
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08.02.2021 10:40
+5
Хватит скиглити... берить лопату!
Через негоду Київ скували затори - Цензор.НЕТ 3230
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08.02.2021 10:46
+5
Просили дегенератов не выезжать,теперь жрите снег,быстрей расстает
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08.02.2021 11:16
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Внезапно началась зима! Классика жанра, ничего нового, зато на уборку снега можно спасать мама не горюй!
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08.02.2021 10:33 Відповісти
мама любит снег
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08.02.2021 10:38 Відповісти
Через негоду Київ скували затори - Цензор.НЕТ 9377
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08.02.2021 10:46 Відповісти
Через негоду Київ скували затори - Цензор.НЕТ 1521
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08.02.2021 10:51 Відповісти
Мама любит быстрый тупой собачий снег.
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08.02.2021 12:31 Відповісти
Из-за непогоды Киев сковали пробки- может нет слаженной работы полиции и комунальщиков? .....
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08.02.2021 10:35 Відповісти
Как комунальщики, могут быстро чистить улицы, если сами торчат в пробках?! Или в лучшем случае тянутся в тянучках?
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08.02.2021 10:40 Відповісти
Тому він і лютий.
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08.02.2021 10:35 Відповісти
"Как зима катит в глаза!!" !!!!))
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08.02.2021 10:36 Відповісти
с чего бы это? зимой и в киеве пробки? когда такое было? ))
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08.02.2021 10:39 Відповісти
Кому то срочно нужно брать ситуацию под личный контроль а его помощнику нужно попробовать решить проблему написав в Твитере!
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08.02.2021 10:39 Відповісти
Два раза в Твитере!
Через негоду Київ скували затори - Цензор.НЕТ 6905
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08.02.2021 10:41 Відповісти
Хватит скиглити... берить лопату!
Через негоду Київ скували затори - Цензор.НЕТ 3230
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08.02.2021 10:46 Відповісти
Азиров обозвался из вагины.
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08.02.2021 12:32 Відповісти
Просили дегенератов не выезжать,теперь жрите снег,быстрей расстает
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08.02.2021 11:16 Відповісти
кличко !!!!!где узбеки и таджики ? Через негоду Київ скували затори - Цензор.НЕТ 3066 Через негоду Київ скували затори - Цензор.НЕТ 194
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08.02.2021 11:18 Відповісти
Оленів поперджали вже декілька днів, не суйтесь на своїх корчах без нагальної потреби... поставали в затори і стогнуть, що дороги не чищені. а як їх чистити, якщо барани виїхали на дороги і поставали? нехай тепер сидять і строчать пости в фейсбуці))
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08.02.2021 11:25 Відповісти
как же так тут Ланосы ставить не хотят не говоря уже про Шкоды и Хюндаи а что дороже то вообще там боги ездят)))
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08.02.2021 12:37 Відповісти
Снег на дорогах лежал еще ночью. Когда еще не было пробок-С ночи ни одна снегоуборочная машина не проехала. Видимо ждали час пик пока начнутся пробки чтобы с чистым сердцем сказать что из-за пробок чистить невозможно
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08.02.2021 12:22 Відповісти
100%
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08.02.2021 12:37 Відповісти
"Для того, чтобы снег не выпадал, его надо убирать."
(В. Кличко)
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08.02.2021 12:35 Відповісти
 
 