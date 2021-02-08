Обязательная вакцинация не нарушит конституционные права граждан Украины, - представитель Зеленского в КС Вениславский

Обязательная вакцинация от COVID для некоторых категорий Украины граждан не нарушит их конституционные права. Но ситуация в этом вопросе неоднозначная, поскольку каждому гарантируется неприкосновенность, в то время как государство обязано сделать все для эпидемиологической безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

"Президент не говорил об обязательности вакцинации для всех. Он сказал, что вакцинация в некоторых зарубежных странах является обязательной, но для Украины об обязательности вакцинации он не говорил", - отметил парламентарий.

Вениславский также подчеркнул, что в этом вопросе ситуация неоднозначная, поскольку, с одной стороны, каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, в том числе на запрет медицинских опытов, а с другой - есть обязанность государства обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие.

"Поэтому я думаю, что гипотетически для отдельных категорий граждан, деятельность которых связана с риском быстрого распространения коронавируса, может быть введена обязательность вакцинации как условие нахождения на той или иной работе", - подчеркнул Вениславский.

Он также добавил, что нет прямого запрета на обязательную вакцинацию.

"Потому что есть конституционная норма, что жизнь человека - наивысшая ценность, и государство обязано, в соответствии со ст.3 Конституции Украины принимать все необходимые меры для защиты жизни и здоровья человека. В Украине на данный момент вакцинация будет добровольной, но если будет необходимость введения определенной обязанности для определенных категорий граждан, то это возможно. Хоть, скажем так, аргументация не на 100% будет безупречной", - подытожил представитель президента в КС.

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