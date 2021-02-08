Обязательная вакцинация не нарушит конституционные права граждан Украины, - представитель Зеленского в КС Вениславский
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Обязательная вакцинация от COVID для некоторых категорий Украины граждан не нарушит их конституционные права. Но ситуация в этом вопросе неоднозначная, поскольку каждому гарантируется неприкосновенность, в то время как государство обязано сделать все для эпидемиологической безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.
"Президент не говорил об обязательности вакцинации для всех. Он сказал, что вакцинация в некоторых зарубежных странах является обязательной, но для Украины об обязательности вакцинации он не говорил", - отметил парламентарий.
Вениславский также подчеркнул, что в этом вопросе ситуация неоднозначная, поскольку, с одной стороны, каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, в том числе на запрет медицинских опытов, а с другой - есть обязанность государства обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие.
"Поэтому я думаю, что гипотетически для отдельных категорий граждан, деятельность которых связана с риском быстрого распространения коронавируса, может быть введена обязательность вакцинации как условие нахождения на той или иной работе", - подчеркнул Вениславский.
Он также добавил, что нет прямого запрета на обязательную вакцинацию.
"Потому что есть конституционная норма, что жизнь человека - наивысшая ценность, и государство обязано, в соответствии со ст.3 Конституции Украины принимать все необходимые меры для защиты жизни и здоровья человека. В Украине на данный момент вакцинация будет добровольной, но если будет необходимость введения определенной обязанности для определенных категорий граждан, то это возможно. Хоть, скажем так, аргументация не на 100% будет безупречной", - подытожил представитель президента в КС.
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В спам, животное.
Еще 3 дня назад говорили: "Только добровольно".
Сейчас: "Добровольно-принудительно".
Завтра: будут отлавливать всех подряд.
Уже начали делать обследование, на запрет вакцинации с противопоказаниями?
Права для управления - обязательное.
Это как: "хочешь прививку - сними шубу".
До БОЮ...КАТЕГОРИЧНО НЕ можемо допустити ПРИЙНЯТТЯ Любого варіанту Цього ЗЛОДІЙСЬКОГО плану .. ДІЄМО Люди шоби потім було МЕНШЕ крові..... ТРЕБА попередити цей ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ЗЛОЧИН .. до-поки бачить Бог спробуємо МИРНО .. якщо НЕвступляться .. тоді це ЇХ ВИБІР ..
- только , лапоть забыл, что ВСЕ вакцины не прошли ПОЛНОГО ЦИКЛА, и ФАКТИЧЕСКИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ПРОВЕРЕННЫМИ, а значит - ВСЁ что с ними делают - это ОПЫТЫ ! А опыты - прямо запрещены ! А значит НЕ МОГУТ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ !
Але таких прецедентів ніколи не було.
Якщо раптом дійде (при великому відсотку відмов) - мусить перейти через Конституційний Суд. Тільки ніхто не може передбачити, що він вирішить.
І так спротив великий, люди неймовірно змучені дурдомом, комендантською годиною, постійними обмеженнями і заборонами. Уже б*ють поліцію. Бо ті, як звірі, чатують і роздають штрафи.
Украинские политики лжецы. В каких это странах вакцинация принудительная??? Может Северная Корея, Китай разве что.