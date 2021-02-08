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Обязательная вакцинация не нарушит конституционные права граждан Украины, - представитель Зеленского в КС Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Обязательная вакцинация не нарушит конституционные права граждан Украины, - представитель Зеленского в КС Вениславский

Обязательная вакцинация от COVID для некоторых категорий Украины граждан не нарушит их конституционные права. Но ситуация в этом вопросе неоднозначная, поскольку каждому гарантируется неприкосновенность, в то время как государство обязано сделать все для эпидемиологической безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом  заявил представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

"Президент не говорил об обязательности вакцинации для всех. Он сказал, что вакцинация в некоторых зарубежных странах является обязательной, но для Украины об обязательности вакцинации он не говорил", - отметил парламентарий.

Вениславский также подчеркнул, что в этом вопросе ситуация неоднозначная, поскольку, с одной стороны, каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, в том числе на запрет медицинских опытов, а с другой - есть обязанность государства обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие.

"Поэтому я думаю, что гипотетически для отдельных категорий граждан, деятельность которых связана с риском быстрого распространения коронавируса, может быть введена обязательность вакцинации как условие нахождения на той или иной работе", - подчеркнул Вениславский.

Он также добавил, что нет прямого запрета на обязательную вакцинацию.

"Потому что есть конституционная норма, что жизнь человека - наивысшая ценность, и государство обязано, в соответствии со ст.3 Конституции Украины принимать все необходимые меры для защиты жизни и здоровья человека. В Украине на данный момент вакцинация будет добровольной, но если будет необходимость введения определенной обязанности для определенных категорий граждан, то это возможно. Хоть, скажем так, аргументация не на 100% будет безупречной", - подытожил представитель президента в КС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен попросила страны ЕС пожертвовать часть COVID-вакцин Украине

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Статья 28.Каждый имеет право на уважение его достоинства. Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство обращению либо наказанию. Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
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08.02.2021 14:26
+10
Абсолютно преступное заявление.
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08.02.2021 14:28
+7
Адекватные украинцы считают, что после подобных заявлений граждане Украины имеют полное право разрушить надежды такой твари, как Вениславский, на долгую и счастливую жизнь... Смотря на то, как стадо хохлов до сих пор себя смирно вело, ****** решили, что им уже все дозволено. *****...и, обнаглевшие от безнаказанности.
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08.02.2021 14:35
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Статья 28.Каждый имеет право на уважение его достоинства. Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство обращению либо наказанию. Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
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08.02.2021 14:26 Ответить
Подивись додатки до закону про захист населення від інф. хвороб, там є про відсторонення в разі ухилення від щеплень. Ніхто, мабуть, це не збирався міняти з часів совка. Силоміць ніхто не ширятиме, самі побіжать.
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08.02.2021 14:35 Ответить
Ні, вакцина просто долучається до планових, більш нічого робити не треба. А шо там далі - нікого не ...пе.
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08.02.2021 14:43 Ответить
Шукай: Інструкція про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності. Шо я можу вдіяти?
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08.02.2021 14:54 Ответить
Конституція має значно більшу вагу за будь-який закон.
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08.02.2021 15:18 Ответить
Як доказати, шо це медичне дослідження, наприклад?
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08.02.2021 16:46 Ответить
А доказать элементарно... НИ ОДНА ВАКЦИНА не является ПРОВЕРЕННОЙ ! Именно поэтому приняли закон о применении "непроверенных вакцин"..- этот закон сам говорит о том, что все манипуляции с вакцинами - ОПЫТ !
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08.02.2021 17:05 Ответить
Людина апріорі є недоторканою. Будь-які обмеження стосовно її свобод можливі лише через суд. Людина сама має вирішувати, чи колоти вакцину, чи ні. Будь-які примусові дії у цьому напрямку носять антиконституційний характер.
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08.02.2021 18:05 Ответить
Про недоторканість не підійде, бо фактично не примушують, більш схоже на дослідження.
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08.02.2021 18:20 Ответить
Саме примушують під страхом втрати роботи для деяких категорій. За потенційні обмеження у вільному пересуванні я навіть не згадую. Останнє стосується багатьох країн.
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08.02.2021 20:20 Ответить
Ну, не дарма ж вони ці норми не чіпали, чекали на слушну нагоду, ось, дочекались. Там взагалі цікавого багато, нашо, наприклад, від кору цепитись, якшо щеплені діти сидять на карантині довше за нещеплених?
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08.02.2021 20:40 Ответить
Что серьёзно?!Ведь например около 17- 27% граждан Украины(разные области) не смогли зарегистрироваться у семейных врачей-из за их отсутствия,рабочей миграции и много милионных беженцев!И стало быть в плановые списки на вакцинацию они автоматически и не попадут!И поэтому на их достоинство и жизнь уже положен член!Поэтому одним членом больше или меньше,какая разница!!! Обов'язкова вакцинація не порушить конституційні права громадян України, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 6940
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08.02.2021 18:58 Ответить
нова методичка?
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08.02.2021 14:43 Ответить
Больше похоже на "мы наворовали, сорвали закупку нормальных вакцин пфайцер, потому что они отказхывались через прокладку богатыревой покупать, закупили дешевую китайскую бодягу взамен, втридорога, чтоб поиметь гешефт, потом когда всплыла схема, все замяли, начали закупать более-менее вакцины, но на всех нехватит ввиду уже потраченных-сворованных денег". ИМХО
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08.02.2021 14:20 Ответить
угу умник, ты свой рашистский спутник не ставь на одну полку с нормальными вакцинами.
В спам, животное.
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08.02.2021 15:07 Ответить
Ещё неизвестно через кого она поступит. Кличко сказал, что для Киева по своим связям достанет! Не о его поставке Зе говорит?
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08.02.2021 20:32 Ответить
Ну, вот. А ведь с точки зрения банальной эрудиции каждый индивидуум может игнорировать критерии абстракционного субъективизма. Примерно он вот так сказал ))
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08.02.2021 14:21 Ответить
Как бы да, и как бы нет.
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08.02.2021 14:21 Ответить
но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет! (с)
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08.02.2021 14:29 Ответить
Ну могут не только лишь все
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08.02.2021 16:04 Ответить
Будем посмотєть які будуть наслідки вакцинації.
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08.02.2021 14:22 Ответить
Та ще ваш агліцький штамм, який знижує ефективність вакцини в 10 разів, як сказали вчоні.
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08.02.2021 14:37 Ответить
Израиль вакцинировал более половины населения страны. И Израилем и Украиной руководят евреи. Почему же такая разница? Там уже скоро вакцинацию закончат. А в Украине и не начинали. "Где собака зарыта?"
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08.02.2021 14:26 Ответить
В Израиле смертность после вакцинации сумасшедшая.
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08.02.2021 14:29 Ответить
Сам придумал?
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08.02.2021 15:16 Ответить
в Ираиле всех пфайцером колют. А нам, украинцам, и синовак китайский и астрозенека сойдет.
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08.02.2021 14:32 Ответить
Абсолютно преступное заявление.
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08.02.2021 14:28 Ответить
Адекватные украинцы считают, что после подобных заявлений граждане Украины имеют полное право разрушить надежды такой твари, как Вениславский, на долгую и счастливую жизнь... Смотря на то, как стадо хохлов до сих пор себя смирно вело, ****** решили, что им уже все дозволено. *****...и, обнаглевшие от безнаказанности.
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08.02.2021 14:35 Ответить
Мітки на дверях будете ставити?Вже таких діячів в історії вистачало...Можна ще "ворогів народу" назначати.
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08.02.2021 14:37 Ответить
"Президент не говорил об обязательности вакцинации для всех. Он сказал, что вакцинация в некоторых зарубежных странах является обязательной, но для Украины об обязательности вакцинации он не говорил"

Обязательная вакцинация не нарушит конституционные права граждан Украины, - представитель Зеленского в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 8571
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08.02.2021 14:41 Ответить
По мойму слово ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ, ето уже синоним слова ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ и уже нарушает права свободы граждан.
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08.02.2021 14:42 Ответить
А женские туалеты ограничивают свободу передвижения мужчин! Обов'язкова вакцинація не порушить конституційні права громадян України, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 9311
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08.02.2021 15:17 Ответить
Как насчёт на эту тему майдан замутить?.. Обов'язкова вакцинація не порушить конституційні права громадян України, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 2024
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08.02.2021 15:25 Ответить
Да все это треп на публику, вроде у них излишество вакцины, ее еще нет, а они обязуют, ну, как всегда.
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08.02.2021 14:46 Ответить
ну они точно обязательно на этом попилят бабло. а будет вакцина или не будет, станут ее колоть или не станут, а тупо сольют в унитаз, это уже дело десятое. главное что есть "обязательная" и есть сколько-там "обязательных".
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08.02.2021 15:06 Ответить
Якщо до мене прийдуть слуги зеленського наколоти мене на шприц, то я їх наколю на вила.
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08.02.2021 15:02 Ответить
Та-а-ак!
Еще 3 дня назад говорили: "Только добровольно".
Сейчас: "Добровольно-принудительно".
Завтра: будут отлавливать всех подряд.
Уже начали делать обследование, на запрет вакцинации с противопоказаниями?
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08.02.2021 15:05 Ответить
Сдача экзаменов на водительские права тоже дело добровольное. Но без них за руль не пустят.
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08.02.2021 15:18 Ответить
Управление автомобилем - дело добровольное.
Права для управления - обязательное.
Это как: "хочешь прививку - сними шубу".
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08.02.2021 15:59 Ответить
..Українці- сіоністи БАНДИ злодійського племені . - ВОРОГ уже в Хаті - РУКОПАШНА - НІКОГО НЕжаліти - БАНДА злодійського ПЛЕМЕНІ - мусить бути ЗНИЩЕНА ..по другому вони НЕзупиняться ..також ВИЯВЛЯТИ їх посібників...НЕДОПУСТИТИ ..інакше Ми їх НЕ викопаємо із-під Землі ..у цих ТЕРОРИСТІВ є куди тікати...
До БОЮ...КАТЕГОРИЧНО НЕ можемо допустити ПРИЙНЯТТЯ Любого варіанту Цього ЗЛОДІЙСЬКОГО плану .. ДІЄМО Люди шоби потім було МЕНШЕ крові..... ТРЕБА попередити цей ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ЗЛОЧИН .. до-поки бачить Бог спробуємо МИРНО .. якщо НЕвступляться .. тоді це ЇХ ВИБІР ..
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08.02.2021 15:12 Ответить
"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель
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08.02.2021 16:23 Ответить
...чули .. "поооовірили" .. то заява представника.....а це ....
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08.02.2021 16:26 Ответить
" жизнь человека - наивысшая ценность, и государство обязано, принимать все необходимые меры для защиты жизни и здоровья человека."

- только , лапоть забыл, что ВСЕ вакцины не прошли ПОЛНОГО ЦИКЛА, и ФАКТИЧЕСКИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ПРОВЕРЕННЫМИ, а значит - ВСЁ что с ними делают - это ОПЫТЫ ! А опыты - прямо запрещены ! А значит НЕ МОГУТ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ !
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08.02.2021 16:44 Ответить
Тут теж є =закон=, за яким можуть вдатися до примусового щеплення.
Але таких прецедентів ніколи не було.
Якщо раптом дійде (при великому відсотку відмов) - мусить перейти через Конституційний Суд. Тільки ніхто не може передбачити, що він вирішить.
І так спротив великий, люди неймовірно змучені дурдомом, комендантською годиною, постійними обмеженнями і заборонами. Уже б*ють поліцію. Бо ті, як звірі, чатують і роздають штрафи.
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08.02.2021 21:09 Ответить
"Он сказал, что вакцинация в некоторых зарубежных странах является обязательной, но для Украины об обязательности вакцинации он не говорил", - отметил парламентарий."

Украинские политики лжецы. В каких это странах вакцинация принудительная??? Может Северная Корея, Китай разве что.
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08.02.2021 18:36 Ответить
Просто Федя!!! Більше нічого додати. Хіба що: а хуху, не хохо?! Спробуйте, глянемо на сміливих придурків. Про європейські суди федоти не чули?
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08.02.2021 19:21 Ответить
 
 