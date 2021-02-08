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Обов'язкова вакцинація не порушить конституційні права громадян України, - представник Зеленського в КС Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Обов'язкова вакцинація не порушить конституційні права громадян України, - представник Зеленського в КС Веніславський

Обов'язкова вакцинація від COVID для деяких категорій України громадян не порушить їхні конституційні права. Але ситуація в цьому питанні неоднозначна, оскільки кожному гарантується недоторканність, в той час як держава зобов'язана зробити все для епідеміологічної безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський.

"Президент не говорив про обов'язковість вакцинації для всіх. Він сказав, що вакцинація в деяких зарубіжних країнах є обов'язковою, але для України про обов'язковість вакцинації він не говорив", - зазначив він.

Він також підкреслив, що в цьому питанні ситуація неоднозначна, оскільки, з одного боку, кожен має право на свободу та особисту недоторканість, в тому числі на заборону медичних дослідів, а з іншого - є обов'язок держави забезпечувати санітарно-епідеміологічне благополуччя.

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"Тому я думаю, що гіпотетично для окремих категорій громадян, діяльність яких пов'язана з ризиком швидкого поширення коронавірусу, може бути введена обов'язковість вакцинації як умова перебування на тій чи іншій роботі", - стверджує Веніславський.

Він також додав, що немає прямої заборони на обов'язкову вакцинацію.

"Бо є конституційна норма, що життя людини - найвища цінність, і держава зобов'язана, відповідно до ст. 3 Конституції України вживати всі необхідні заходи для захисту життя і здоров'я людини. В Україні на цей момент вакцинація буде добровільною, але якщо буде необхідність введення певних обов'язків для певних категорій громадян, то це можливо. Хоч, скажімо так, аргументація не на 100% буде бездоганною", - упевнений Веніславський.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Статья 28.Каждый имеет право на уважение его достоинства. Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство обращению либо наказанию. Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
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08.02.2021 14:26
+10
Абсолютно преступное заявление.
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08.02.2021 14:28
+7
Адекватные украинцы считают, что после подобных заявлений граждане Украины имеют полное право разрушить надежды такой твари, как Вениславский, на долгую и счастливую жизнь... Смотря на то, как стадо хохлов до сих пор себя смирно вело, ****** решили, что им уже все дозволено. *****...и, обнаглевшие от безнаказанности.
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08.02.2021 14:35
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Статья 28.Каждый имеет право на уважение его достоинства. Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство обращению либо наказанию. Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
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08.02.2021 14:26 Відповісти
Подивись додатки до закону про захист населення від інф. хвороб, там є про відсторонення в разі ухилення від щеплень. Ніхто, мабуть, це не збирався міняти з часів совка. Силоміць ніхто не ширятиме, самі побіжать.
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08.02.2021 14:35 Відповісти
Ні, вакцина просто долучається до планових, більш нічого робити не треба. А шо там далі - нікого не ...пе.
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08.02.2021 14:43 Відповісти
Шукай: Інструкція про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності. Шо я можу вдіяти?
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08.02.2021 14:54 Відповісти
Конституція має значно більшу вагу за будь-який закон.
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08.02.2021 15:18 Відповісти
Як доказати, шо це медичне дослідження, наприклад?
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08.02.2021 16:46 Відповісти
А доказать элементарно... НИ ОДНА ВАКЦИНА не является ПРОВЕРЕННОЙ ! Именно поэтому приняли закон о применении "непроверенных вакцин"..- этот закон сам говорит о том, что все манипуляции с вакцинами - ОПЫТ !
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08.02.2021 17:05 Відповісти
Людина апріорі є недоторканою. Будь-які обмеження стосовно її свобод можливі лише через суд. Людина сама має вирішувати, чи колоти вакцину, чи ні. Будь-які примусові дії у цьому напрямку носять антиконституційний характер.
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08.02.2021 18:05 Відповісти
Про недоторканість не підійде, бо фактично не примушують, більш схоже на дослідження.
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08.02.2021 18:20 Відповісти
Саме примушують під страхом втрати роботи для деяких категорій. За потенційні обмеження у вільному пересуванні я навіть не згадую. Останнє стосується багатьох країн.
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08.02.2021 20:20 Відповісти
Ну, не дарма ж вони ці норми не чіпали, чекали на слушну нагоду, ось, дочекались. Там взагалі цікавого багато, нашо, наприклад, від кору цепитись, якшо щеплені діти сидять на карантині довше за нещеплених?
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08.02.2021 20:40 Відповісти
Что серьёзно?!Ведь например около 17- 27% граждан Украины(разные области) не смогли зарегистрироваться у семейных врачей-из за их отсутствия,рабочей миграции и много милионных беженцев!И стало быть в плановые списки на вакцинацию они автоматически и не попадут!И поэтому на их достоинство и жизнь уже положен член!Поэтому одним членом больше или меньше,какая разница!!! Обов'язкова вакцинація не порушить конституційні права громадян України, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 6940
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08.02.2021 18:58 Відповісти
нова методичка?
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08.02.2021 14:43 Відповісти
Больше похоже на "мы наворовали, сорвали закупку нормальных вакцин пфайцер, потому что они отказхывались через прокладку богатыревой покупать, закупили дешевую китайскую бодягу взамен, втридорога, чтоб поиметь гешефт, потом когда всплыла схема, все замяли, начали закупать более-менее вакцины, но на всех нехватит ввиду уже потраченных-сворованных денег". ИМХО
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08.02.2021 14:20 Відповісти
угу умник, ты свой рашистский спутник не ставь на одну полку с нормальными вакцинами.
В спам, животное.
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08.02.2021 15:07 Відповісти
Ещё неизвестно через кого она поступит. Кличко сказал, что для Киева по своим связям достанет! Не о его поставке Зе говорит?
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08.02.2021 20:32 Відповісти
Ну, вот. А ведь с точки зрения банальной эрудиции каждый индивидуум может игнорировать критерии абстракционного субъективизма. Примерно он вот так сказал ))
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08.02.2021 14:21 Відповісти
Как бы да, и как бы нет.
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08.02.2021 14:21 Відповісти
но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет! (с)
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08.02.2021 14:29 Відповісти
Ну могут не только лишь все
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08.02.2021 16:04 Відповісти
Будем посмотєть які будуть наслідки вакцинації.
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08.02.2021 14:22 Відповісти
Та ще ваш агліцький штамм, який знижує ефективність вакцини в 10 разів, як сказали вчоні.
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08.02.2021 14:37 Відповісти
Израиль вакцинировал более половины населения страны. И Израилем и Украиной руководят евреи. Почему же такая разница? Там уже скоро вакцинацию закончат. А в Украине и не начинали. "Где собака зарыта?"
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08.02.2021 14:26 Відповісти
В Израиле смертность после вакцинации сумасшедшая.
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08.02.2021 14:29 Відповісти
Сам придумал?
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08.02.2021 15:16 Відповісти
в Ираиле всех пфайцером колют. А нам, украинцам, и синовак китайский и астрозенека сойдет.
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08.02.2021 14:32 Відповісти
Абсолютно преступное заявление.
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08.02.2021 14:28 Відповісти
Адекватные украинцы считают, что после подобных заявлений граждане Украины имеют полное право разрушить надежды такой твари, как Вениславский, на долгую и счастливую жизнь... Смотря на то, как стадо хохлов до сих пор себя смирно вело, ****** решили, что им уже все дозволено. *****...и, обнаглевшие от безнаказанности.
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08.02.2021 14:35 Відповісти
Мітки на дверях будете ставити?Вже таких діячів в історії вистачало...Можна ще "ворогів народу" назначати.
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08.02.2021 14:37 Відповісти
"Президент не говорил об обязательности вакцинации для всех. Он сказал, что вакцинация в некоторых зарубежных странах является обязательной, но для Украины об обязательности вакцинации он не говорил"

Обязательная вакцинация не нарушит конституционные права граждан Украины, - представитель Зеленского в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 8571
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08.02.2021 14:41 Відповісти
По мойму слово ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ, ето уже синоним слова ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ и уже нарушает права свободы граждан.
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08.02.2021 14:42 Відповісти
А женские туалеты ограничивают свободу передвижения мужчин! Обов'язкова вакцинація не порушить конституційні права громадян України, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 9311
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08.02.2021 15:17 Відповісти
Как насчёт на эту тему майдан замутить?.. Обов'язкова вакцинація не порушить конституційні права громадян України, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 2024
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08.02.2021 15:25 Відповісти
Да все это треп на публику, вроде у них излишество вакцины, ее еще нет, а они обязуют, ну, как всегда.
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08.02.2021 14:46 Відповісти
ну они точно обязательно на этом попилят бабло. а будет вакцина или не будет, станут ее колоть или не станут, а тупо сольют в унитаз, это уже дело десятое. главное что есть "обязательная" и есть сколько-там "обязательных".
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08.02.2021 15:06 Відповісти
Якщо до мене прийдуть слуги зеленського наколоти мене на шприц, то я їх наколю на вила.
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08.02.2021 15:02 Відповісти
Та-а-ак!
Еще 3 дня назад говорили: "Только добровольно".
Сейчас: "Добровольно-принудительно".
Завтра: будут отлавливать всех подряд.
Уже начали делать обследование, на запрет вакцинации с противопоказаниями?
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08.02.2021 15:05 Відповісти
Сдача экзаменов на водительские права тоже дело добровольное. Но без них за руль не пустят.
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08.02.2021 15:18 Відповісти
Управление автомобилем - дело добровольное.
Права для управления - обязательное.
Это как: "хочешь прививку - сними шубу".
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08.02.2021 15:59 Відповісти
..Українці- сіоністи БАНДИ злодійського племені . - ВОРОГ уже в Хаті - РУКОПАШНА - НІКОГО НЕжаліти - БАНДА злодійського ПЛЕМЕНІ - мусить бути ЗНИЩЕНА ..по другому вони НЕзупиняться ..також ВИЯВЛЯТИ їх посібників...НЕДОПУСТИТИ ..інакше Ми їх НЕ викопаємо із-під Землі ..у цих ТЕРОРИСТІВ є куди тікати...
До БОЮ...КАТЕГОРИЧНО НЕ можемо допустити ПРИЙНЯТТЯ Любого варіанту Цього ЗЛОДІЙСЬКОГО плану .. ДІЄМО Люди шоби потім було МЕНШЕ крові..... ТРЕБА попередити цей ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ЗЛОЧИН .. до-поки бачить Бог спробуємо МИРНО .. якщо НЕвступляться .. тоді це ЇХ ВИБІР ..
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08.02.2021 15:12 Відповісти
"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель
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08.02.2021 16:23 Відповісти
...чули .. "поооовірили" .. то заява представника.....а це ....
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08.02.2021 16:26 Відповісти
" жизнь человека - наивысшая ценность, и государство обязано, принимать все необходимые меры для защиты жизни и здоровья человека."

- только , лапоть забыл, что ВСЕ вакцины не прошли ПОЛНОГО ЦИКЛА, и ФАКТИЧЕСКИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ПРОВЕРЕННЫМИ, а значит - ВСЁ что с ними делают - это ОПЫТЫ ! А опыты - прямо запрещены ! А значит НЕ МОГУТ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ !
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08.02.2021 16:44 Відповісти
Тут теж є =закон=, за яким можуть вдатися до примусового щеплення.
Але таких прецедентів ніколи не було.
Якщо раптом дійде (при великому відсотку відмов) - мусить перейти через Конституційний Суд. Тільки ніхто не може передбачити, що він вирішить.
І так спротив великий, люди неймовірно змучені дурдомом, комендантською годиною, постійними обмеженнями і заборонами. Уже б*ють поліцію. Бо ті, як звірі, чатують і роздають штрафи.
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08.02.2021 21:09 Відповісти
"Он сказал, что вакцинация в некоторых зарубежных странах является обязательной, но для Украины об обязательности вакцинации он не говорил", - отметил парламентарий."

Украинские политики лжецы. В каких это странах вакцинация принудительная??? Может Северная Корея, Китай разве что.
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08.02.2021 18:36 Відповісти
Просто Федя!!! Більше нічого додати. Хіба що: а хуху, не хохо?! Спробуйте, глянемо на сміливих придурків. Про європейські суди федоти не чули?
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08.02.2021 19:21 Відповісти
 
 