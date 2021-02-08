Обов'язкова вакцинація не порушить конституційні права громадян України, - представник Зеленського в КС Веніславський
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Обов'язкова вакцинація від COVID для деяких категорій України громадян не порушить їхні конституційні права. Але ситуація в цьому питанні неоднозначна, оскільки кожному гарантується недоторканність, в той час як держава зобов'язана зробити все для епідеміологічної безпеки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський.
"Президент не говорив про обов'язковість вакцинації для всіх. Він сказав, що вакцинація в деяких зарубіжних країнах є обов'язковою, але для України про обов'язковість вакцинації він не говорив", - зазначив він.
Він також підкреслив, що в цьому питанні ситуація неоднозначна, оскільки, з одного боку, кожен має право на свободу та особисту недоторканість, в тому числі на заборону медичних дослідів, а з іншого - є обов'язок держави забезпечувати санітарно-епідеміологічне благополуччя.
"Тому я думаю, що гіпотетично для окремих категорій громадян, діяльність яких пов'язана з ризиком швидкого поширення коронавірусу, може бути введена обов'язковість вакцинації як умова перебування на тій чи іншій роботі", - стверджує Веніславський.
Він також додав, що немає прямої заборони на обов'язкову вакцинацію.
"Бо є конституційна норма, що життя людини - найвища цінність, і держава зобов'язана, відповідно до ст. 3 Конституції України вживати всі необхідні заходи для захисту життя і здоров'я людини. В Україні на цей момент вакцинація буде добровільною, але якщо буде необхідність введення певних обов'язків для певних категорій громадян, то це можливо. Хоч, скажімо так, аргументація не на 100% буде бездоганною", - упевнений Веніславський.
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В спам, животное.
Еще 3 дня назад говорили: "Только добровольно".
Сейчас: "Добровольно-принудительно".
Завтра: будут отлавливать всех подряд.
Уже начали делать обследование, на запрет вакцинации с противопоказаниями?
Права для управления - обязательное.
Это как: "хочешь прививку - сними шубу".
До БОЮ...КАТЕГОРИЧНО НЕ можемо допустити ПРИЙНЯТТЯ Любого варіанту Цього ЗЛОДІЙСЬКОГО плану .. ДІЄМО Люди шоби потім було МЕНШЕ крові..... ТРЕБА попередити цей ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ЗЛОЧИН .. до-поки бачить Бог спробуємо МИРНО .. якщо НЕвступляться .. тоді це ЇХ ВИБІР ..
- только , лапоть забыл, что ВСЕ вакцины не прошли ПОЛНОГО ЦИКЛА, и ФАКТИЧЕСКИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ПРОВЕРЕННЫМИ, а значит - ВСЁ что с ними делают - это ОПЫТЫ ! А опыты - прямо запрещены ! А значит НЕ МОГУТ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ !
Але таких прецедентів ніколи не було.
Якщо раптом дійде (при великому відсотку відмов) - мусить перейти через Конституційний Суд. Тільки ніхто не може передбачити, що він вирішить.
І так спротив великий, люди неймовірно змучені дурдомом, комендантською годиною, постійними обмеженнями і заборонами. Уже б*ють поліцію. Бо ті, як звірі, чатують і роздають штрафи.
Украинские политики лжецы. В каких это странах вакцинация принудительная??? Может Северная Корея, Китай разве что.