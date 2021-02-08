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Правильный, взвешенный шаг, - Кулеба о запрете телеканала "Россия РТР" в Латвии
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приветствует решение властей Латвии запретить телеканал "Россия РТР" за язык ненависти относительно Украины.
Об этом он сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стал язык ненависти относительно Украины", - отметил он.
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показать весь комментарий08.02.2021 14:23
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показать весь комментарий08.02.2021 14:22
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Вал Мишель
Пропагандоны нашли в квартире, в которой жил Навальный в Берлине, два дивана и кофемашину. Я не понимаю, на что рассчитывает политик, наслаждающийся такой бесстыдной роскошью, бросая вызов Владимиру Владимировичу с прицепом СКИФ.