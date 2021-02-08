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Новости Политика Украины
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Латвия (1158) пропаганда (3476) канал (160) Кулеба Дмитрий (2646)

Правильный, взвешенный шаг, - Кулеба о запрете телеканала "Россия РТР" в Латвии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Правильный, взвешенный шаг, - Кулеба о запрете телеканала

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приветствует решение властей Латвии запретить телеканал "Россия РТР" за язык ненависти относительно Украины.

Об этом он сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стал язык ненависти относительно Украины", - отметил он.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
Спасибо Латвия!
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08.02.2021 14:23
+13
хунта ставить лайк!
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08.02.2021 14:24
+9
Не розумію, я чому лапті в нєдоумєнії і вважають цей крок не дружнім ?
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08.02.2021 14:22
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Не розумію, я чому лапті в нєдоумєнії і вважають цей крок не дружнім ?
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08.02.2021 14:22 Ответить
А я не розумію, як у Латвіі цю помийку досi дозволяли транслювати?
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08.02.2021 21:43 Ответить
Спасибо Латвия!
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08.02.2021 14:23 Ответить
хунта ставить лайк!
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08.02.2021 14:24 Ответить
решение властей Латвии должно быть поддержано правительствами всех цивилизованных стран с запретом трансляции рашистских пропагандистских каналов, пора вводить официальное понятие "рашизм" для запрета его всемирного распространения !
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08.02.2021 14:26 Ответить
кулєба, а імпорт е\енергії з наросії-це який шаг?
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08.02.2021 14:28 Ответить


Вал Мишель



Пропагандоны нашли в квартире, в которой жил Навальный в Берлине, два дивана и кофемашину. Я не понимаю, на что рассчитывает политик, наслаждающийся такой бесстыдной роскошью, бросая вызов Владимиру Владимировичу с прицепом СКИФ.
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08.02.2021 14:30 Ответить
два дивана и кофемашина должны отвлечь внимание от ржавеющего прицепа "скиф" в геленджике !
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08.02.2021 14:45 Ответить
ВатаТВ должны быть признаны преступной организацией по ВСЕМУ МИРУ !!! Правильный, взвешенный шаг, - Кулеба о запрете телеканала "Россия РТР" в Латвии - Цензор.НЕТ 3273
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08.02.2021 14:35 Ответить
Закрыли явно из-за "тошниловки" Соловьева, врачи предупреждают ,что ее вредно смотреть и у тех кто там бывает сильно падает рейтинг.Когда каналы ТВ в рекламе показывают что в 23ч.будет тошниловка все запоминают, чтоб в это время гомно не смотреть.Соловьевы,Симоняны и др. вечный мусор должны валить из Москвы.
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08.02.2021 14:40 Ответить
бо в декого є не тільки яйця, але і совість! і це не про нашу владу, на жаль
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08.02.2021 14:40 Ответить
Поучи их, поучи.
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08.02.2021 14:42 Ответить
Лучше взять пример и закрыть пропагандистскую кацапопомойку канал НАШ.
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08.02.2021 14:43 Ответить
умело маскирующийся "Интер" - тоже должен быть обречён на забвение, доманского ждёт билет до орла и вокзал с чебуреками !
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08.02.2021 14:47 Ответить
Druzi.
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08.02.2021 16:24 Ответить
 
 