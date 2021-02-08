Правильный, взвешенный шаг, - Кулеба о запрете телеканала "Россия РТР" в Латвии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приветствует решение властей Латвии запретить телеканал "Россия РТР" за язык ненависти относительно Украины.

Об этом он сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стал язык ненависти относительно Украины", - отметил он.

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