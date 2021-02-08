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Летом снимут часть ограничений для поездок за границу, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Летом снимут часть ограничений для поездок за границу, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что сейчас невозможно прогнозировать точную дату открытия границ, но к лету могут быть введены определенные послабления для путешествий.

Об этом он заявил на брифинге в рамках форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу предположить, что в летний период определенные послабления для путешествий будут внедрены другими странами, и этими послаблениями смогут воспользоваться украинцы", - сказал Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что сейчас невозможно прогнозировать, когда ограничения пересечения границ, введенные из-за пандемии COVID-19, будут полностью сняты.

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В то же время Кулеба заверил, что МИД постоянно работает над расширением списка стран.

Он напомнил, что на сайте МИДа действует интерактивная онлайн-карта, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране.
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Летом снимут часть ограничений для поездок за границу, - Кулеба

Камерун и Зимбабве распахнут свои двери.
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08.02.2021 15:40 Ответить
...с паспортом ковид-вакцинации.

Летом снимут часть ограничений для поездок за границу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3603
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08.02.2021 15:42 Ответить
воопше подурели с этим вирисом... хотя плебеи должны быть в стойле, с этим я согласен Влітку знімуть частину обмежень для поїздок за кордон, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9035
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08.02.2021 15:44 Ответить
Ага. Летом снимут часть ограничений для поездок за границу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7430 Стопудово.

Для этого паспорта вакцинации и вводят в ЕС - шоб ограничения снять. Летом снимут часть ограничений для поездок за границу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5545
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08.02.2021 15:43 Ответить
Главное чтобы последние трусы не сняли .... Влітку знімуть частину обмежень для поїздок за кордон, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2022
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08.02.2021 15:52 Ответить
Большинство так и не научилось читать между строк... ЗЕбилы, прекрасно осознавая, что нагадили украинцам по полной, уже сейчас сидят на чемоданах... А до лета у народа терпение лопнет и особо прыткие, скорее всего, успеют добежать до канадской границы...
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08.02.2021 15:55 Ответить
Будем надеятся, Кулеба... А то ты постепенно превращаешься в Грицака...
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08.02.2021 16:02 Ответить
Що там про допуск українських вболівальників на Євро-2921 чути? Пустять чи ні?
Готовий навіть вибратися на вакцинацію Пфайзером або Модерною заради такого випадку. Є квитки на матчі в Іспанії
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08.02.2021 18:51 Ответить
 
 