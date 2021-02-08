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Влітку знімуть частину обмежень для поїздок за кордон, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Влітку знімуть частину обмежень для поїздок за кордон, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зараз неможливо прогнозувати точну дату відкриття кордонів, але до літа можуть бути введені певні послаблення для подорожей.

Про це він заявив на брифінгу в рамках форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можу припустити, що в літній період певні послаблення для подорожей будуть впроваджені іншими країнами, і цими послабленнями зможуть скористатися українці", - сказав Кулеба.

Водночас він наголосив, що зараз неможливо прогнозувати, коли обмеження перетину кордону, введені через пандемію COVID-19, будуть повністю зняті.

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Водночас Кулеба запевнив, що МЗС постійно працює над розширенням списку країн.

Він нагадав, що на сайті МЗС діє інтерактивна онлайн-карта, яка дозволяє перевірити актуальний режим в'їзду і транзиту для громадян України в будь-якій країні.
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Летом снимут часть ограничений для поездок за границу, - Кулеба

Камерун и Зимбабве распахнут свои двери.
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08.02.2021 15:40 Відповісти
...с паспортом ковид-вакцинации.

Летом снимут часть ограничений для поездок за границу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3603
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08.02.2021 15:42 Відповісти
воопше подурели с этим вирисом... хотя плебеи должны быть в стойле, с этим я согласен Влітку знімуть частину обмежень для поїздок за кордон, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9035
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08.02.2021 15:44 Відповісти
Ага. Летом снимут часть ограничений для поездок за границу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7430 Стопудово.

Для этого паспорта вакцинации и вводят в ЕС - шоб ограничения снять. Летом снимут часть ограничений для поездок за границу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5545
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08.02.2021 15:43 Відповісти
Главное чтобы последние трусы не сняли .... Влітку знімуть частину обмежень для поїздок за кордон, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2022
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08.02.2021 15:52 Відповісти
Большинство так и не научилось читать между строк... ЗЕбилы, прекрасно осознавая, что нагадили украинцам по полной, уже сейчас сидят на чемоданах... А до лета у народа терпение лопнет и особо прыткие, скорее всего, успеют добежать до канадской границы...
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08.02.2021 15:55 Відповісти
Будем надеятся, Кулеба... А то ты постепенно превращаешься в Грицака...
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08.02.2021 16:02 Відповісти
Що там про допуск українських вболівальників на Євро-2921 чути? Пустять чи ні?
Готовий навіть вибратися на вакцинацію Пфайзером або Модерною заради такого випадку. Є квитки на матчі в Іспанії
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08.02.2021 18:51 Відповісти
 
 