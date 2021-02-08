Влітку знімуть частину обмежень для поїздок за кордон, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зараз неможливо прогнозувати точну дату відкриття кордонів, але до літа можуть бути введені певні послаблення для подорожей.

Про це він заявив на брифінгу в рамках форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можу припустити, що в літній період певні послаблення для подорожей будуть впроваджені іншими країнами, і цими послабленнями зможуть скористатися українці", - сказав Кулеба.

Водночас він наголосив, що зараз неможливо прогнозувати, коли обмеження перетину кордону, введені через пандемію COVID-19, будуть повністю зняті.

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Водночас Кулеба запевнив, що МЗС постійно працює над розширенням списку країн.

Він нагадав, що на сайті МЗС діє інтерактивна онлайн-карта, яка дозволяє перевірити актуальний режим в'їзду і транзиту для громадян України в будь-якій країні.