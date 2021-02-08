Влітку знімуть частину обмежень для поїздок за кордон, - Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зараз неможливо прогнозувати точну дату відкриття кордонів, але до літа можуть бути введені певні послаблення для подорожей.
Про це він заявив на брифінгу в рамках форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Можу припустити, що в літній період певні послаблення для подорожей будуть впроваджені іншими країнами, і цими послабленнями зможуть скористатися українці", - сказав Кулеба.
Водночас він наголосив, що зараз неможливо прогнозувати, коли обмеження перетину кордону, введені через пандемію COVID-19, будуть повністю зняті.
Водночас Кулеба запевнив, що МЗС постійно працює над розширенням списку країн.
Він нагадав, що на сайті МЗС діє інтерактивна онлайн-карта, яка дозволяє перевірити актуальний режим в'їзду і транзиту для громадян України в будь-якій країні.
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