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Новости За рубежом
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Россию лишили права принять у себя Чемпионат мира по борьбе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россию лишили права принять у себя Чемпионат мира по борьбе

Вместо российского Красноярска следующий чемпиона состоится в сербском Белграде.

Об этом сообщает United World Wrestling - организация, отвечающая за проведение мероприятия, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уважаем решение CAS, позицию WADA и скорректировали расписание соревнований в соответствии с этим. Недавно мы провели успешный Индивидуальный Кубок мира в Белграде, и мы уверены, что Россия станет прекрасным хозяином турнира в 2023 году", - пояснил решение перенести чемпионат президент UWW Ненад Лалович.

От проведения чемпионата мира по борьбе в Красноярске отказались из-за прошлогоднего решения Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS), которым России запретили устраивать у себя какие-либо международные соревнования до конца 2022 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Финская полиция расследует нападение российского лыжника Большунова на Кубке мира: ему грозит уголовная ответственность

Также UWW решила перенести один из четырех этапов мировой серии по пляжной борьбе, который также должна была принимать Россия. Новое место проведения должны озвучить в ближайшие недели.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Сколько можно повторять ,НЕТ никакой росеи ,есть КАЦАПСКИЙ ******** ! Россию лишили права принять у себя Чемпионат мира по борьбе - Цензор.НЕТ 7409
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08.02.2021 16:07
+9
Краще на росію не їздити.
там дуже небезпечно. І взагалі зачинити ту тюрму народів, поки не повалять пуйла.
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08.02.2021 16:09
+3
Давно пора
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08.02.2021 16:23
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Сколько можно повторять ,НЕТ никакой росеи ,есть КАЦАПСКИЙ ******** ! Россию лишили права принять у себя Чемпионат мира по борьбе - Цензор.НЕТ 7409
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08.02.2021 16:07 Ответить
Дозвольти доповнити - кацапський куйлобад ЛІШЕНЦЕВ.

ЛІШИЛІСЬ честі, гідності, розуму... перелік довгий і з часом буде продовжений.
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08.02.2021 16:59 Ответить
...перенести один из четырех этапов мировой серии по пляжной борьбе

Россию лишили права принять у себя Чемпионат мира по борьбе - Цензор.НЕТ 8332 Пляжная борьба... Ни хера себе. А борьба в сауне, борьба втроём или, там, борьба с женой соседа?..
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08.02.2021 16:08 Ответить
Хорошая борьба. Особенно когда Раша - нахер с пляжа! Росію позбавили права прийняти в себе Чемпіонат світу з боротьби - Цензор.НЕТ 7840
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08.02.2021 16:34 Ответить
Краще на росію не їздити.
там дуже небезпечно. І взагалі зачинити ту тюрму народів, поки не повалять пуйла.
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08.02.2021 16:09 Ответить
Мойсей сорок лет выганял дурь с голов евреев, а кацапам надо столетия генетических стерилизаций чтобы стать нормальными людьми. Так что лебединое озеро на ОРТ это начало эволюции стада одичавших бабуинов. Отак Ксеня.
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08.02.2021 18:27 Ответить
Дурь треба виганяти і з українців.
Щоб менше користувались ізиком і культурою рабів.
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08.02.2021 18:35 Ответить
Що Мухосранск що Белград один хрен
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08.02.2021 16:13 Ответить
если она вообще будет в этом году.
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08.02.2021 17:44 Ответить
решила перенести один из четырех этапов мировой серии по пляжной борьбе
Источник: https://censor.net/ru/n3246676

Кажется я уже люблю пляжную борьбу.

Россию лишили права принять у себя Чемпионат мира по борьбе - Цензор.НЕТ 1281
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08.02.2021 16:18 Ответить
Мавзолейные крысы Путлера объявили войну Западу и назвали всю УКРАИНУ рюсским Миром...
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08.02.2021 16:22 Ответить
Давно пора
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08.02.2021 16:23 Ответить
Зато Раша проведет олимпиаду по борьбе нанайских мальчик, метанию трупа на дальность и прыжкам в сторону. Как в 1980м.
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08.02.2021 16:38 Ответить
Щось чув про якесь їхнє поточне фігурне ковзання по льоду. Чемпіонат якийсь тамтешній.
То виходить так, що не нудьгують. І з боротьбою теж нехай роблять що хочуть.
Щоби тільки нікуди ні до кого не лізли зі своїми онучами та усім іншим.
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08.02.2021 16:51 Ответить
Хоч так.
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08.02.2021 17:01 Ответить
Сербия? а почему именно туда перенесли..
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08.02.2021 17:44 Ответить
в России запретили устраивать у себя какие-либо международные соревнования до конца 2022 года.

--------
это зрада или перемога, в заголовке перемога, в статье зрада Росію позбавили права прийняти в себе Чемпіонат світу з боротьби - Цензор.НЕТ 6910 Росію позбавили права прийняти в себе Чемпіонат світу з боротьби - Цензор.НЕТ 3707
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08.02.2021 17:57 Ответить
 
 