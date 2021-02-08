Россию лишили права принять у себя Чемпионат мира по борьбе

Вместо российского Красноярска следующий чемпиона состоится в сербском Белграде.

Об этом сообщает United World Wrestling - организация, отвечающая за проведение мероприятия, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уважаем решение CAS, позицию WADA и скорректировали расписание соревнований в соответствии с этим. Недавно мы провели успешный Индивидуальный Кубок мира в Белграде, и мы уверены, что Россия станет прекрасным хозяином турнира в 2023 году", - пояснил решение перенести чемпионат президент UWW Ненад Лалович.

От проведения чемпионата мира по борьбе в Красноярске отказались из-за прошлогоднего решения Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS), которым России запретили устраивать у себя какие-либо международные соревнования до конца 2022 года.

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Также UWW решила перенести один из четырех этапов мировой серии по пляжной борьбе, который также должна была принимать Россия. Новое место проведения должны озвучить в ближайшие недели.