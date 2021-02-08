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Росію позбавили права прийняти в себе Чемпіонат світу з боротьби

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росію позбавили права прийняти в себе Чемпіонат світу з боротьби

Замість російського Красноярська наступний чемпіонат відбудеться в сербському Белграді.

Про це інформує United World Wrestling - організація, що відповідає за проведення заходу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми поважаємо рішення CAS, позицію WADA і скорегували розклад змагань відповідно до цього. Нещодавно ми провели успішний Індивідуальний Кубок світу в Белграді, і ми впевнені, що Росія стане прекрасним господарем турніру в 2023 році", - пояснив рішення перенести чемпіонат президент UWW Ненад Лаловіч.

Від проведення чемпіонату світу з боротьби в Красноярську відмовилися через торішнє рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS), яким Росії заборонили влаштовувати у себе будь-які міжнародні змагання до кінця 2022 року.

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Також UWW вирішила перенести один із чотирьох етапів світової серії з пляжної боротьби, який також мала приймати Росія. Нове місце проведення повинні озвучити найближчими тижнями.
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Топ коментарі
+15
Сколько можно повторять ,НЕТ никакой росеи ,есть КАЦАПСКИЙ ******** ! Россию лишили права принять у себя Чемпионат мира по борьбе - Цензор.НЕТ 7409
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08.02.2021 16:07
+9
Краще на росію не їздити.
там дуже небезпечно. І взагалі зачинити ту тюрму народів, поки не повалять пуйла.
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08.02.2021 16:09
+3
Давно пора
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08.02.2021 16:23
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Сколько можно повторять ,НЕТ никакой росеи ,есть КАЦАПСКИЙ ******** ! Россию лишили права принять у себя Чемпионат мира по борьбе - Цензор.НЕТ 7409
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08.02.2021 16:07 Відповісти
Дозвольти доповнити - кацапський куйлобад ЛІШЕНЦЕВ.

ЛІШИЛІСЬ честі, гідності, розуму... перелік довгий і з часом буде продовжений.
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08.02.2021 16:59 Відповісти
...перенести один из четырех этапов мировой серии по пляжной борьбе

Россию лишили права принять у себя Чемпионат мира по борьбе - Цензор.НЕТ 8332 Пляжная борьба... Ни хера себе. А борьба в сауне, борьба втроём или, там, борьба с женой соседа?..
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08.02.2021 16:08 Відповісти
Хорошая борьба. Особенно когда Раша - нахер с пляжа! Росію позбавили права прийняти в себе Чемпіонат світу з боротьби - Цензор.НЕТ 7840
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08.02.2021 16:34 Відповісти
Краще на росію не їздити.
там дуже небезпечно. І взагалі зачинити ту тюрму народів, поки не повалять пуйла.
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08.02.2021 16:09 Відповісти
Мойсей сорок лет выганял дурь с голов евреев, а кацапам надо столетия генетических стерилизаций чтобы стать нормальными людьми. Так что лебединое озеро на ОРТ это начало эволюции стада одичавших бабуинов. Отак Ксеня.
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08.02.2021 18:27 Відповісти
Дурь треба виганяти і з українців.
Щоб менше користувались ізиком і культурою рабів.
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08.02.2021 18:35 Відповісти
Що Мухосранск що Белград один хрен
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08.02.2021 16:13 Відповісти
если она вообще будет в этом году.
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08.02.2021 17:44 Відповісти
решила перенести один из четырех этапов мировой серии по пляжной борьбе
Источник: https://censor.net/ru/n3246676

Кажется я уже люблю пляжную борьбу.

Россию лишили права принять у себя Чемпионат мира по борьбе - Цензор.НЕТ 1281
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08.02.2021 16:18 Відповісти
Мавзолейные крысы Путлера объявили войну Западу и назвали всю УКРАИНУ рюсским Миром...
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08.02.2021 16:22 Відповісти
Давно пора
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08.02.2021 16:23 Відповісти
Зато Раша проведет олимпиаду по борьбе нанайских мальчик, метанию трупа на дальность и прыжкам в сторону. Как в 1980м.
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08.02.2021 16:38 Відповісти
Щось чув про якесь їхнє поточне фігурне ковзання по льоду. Чемпіонат якийсь тамтешній.
То виходить так, що не нудьгують. І з боротьбою теж нехай роблять що хочуть.
Щоби тільки нікуди ні до кого не лізли зі своїми онучами та усім іншим.
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08.02.2021 16:51 Відповісти
Хоч так.
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08.02.2021 17:01 Відповісти
Сербия? а почему именно туда перенесли..
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08.02.2021 17:44 Відповісти
в России запретили устраивать у себя какие-либо международные соревнования до конца 2022 года.

--------
это зрада или перемога, в заголовке перемога, в статье зрада Росію позбавили права прийняти в себе Чемпіонат світу з боротьби - Цензор.НЕТ 6910 Росію позбавили права прийняти в себе Чемпіонат світу з боротьби - Цензор.НЕТ 3707
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08.02.2021 17:57 Відповісти
 
 