Росію позбавили права прийняти в себе Чемпіонат світу з боротьби
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Замість російського Красноярська наступний чемпіонат відбудеться в сербському Белграді.
Про це інформує United World Wrestling - організація, що відповідає за проведення заходу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми поважаємо рішення CAS, позицію WADA і скорегували розклад змагань відповідно до цього. Нещодавно ми провели успішний Індивідуальний Кубок світу в Белграді, і ми впевнені, що Росія стане прекрасним господарем турніру в 2023 році", - пояснив рішення перенести чемпіонат президент UWW Ненад Лаловіч.
Від проведення чемпіонату світу з боротьби в Красноярську відмовилися через торішнє рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS), яким Росії заборонили влаштовувати у себе будь-які міжнародні змагання до кінця 2022 року.
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Також UWW вирішила перенести один із чотирьох етапів світової серії з пляжної боротьби, який також мала приймати Росія. Нове місце проведення повинні озвучити найближчими тижнями.
Будь ласка, зачекайте...
ЛІШИЛІСЬ честі, гідності, розуму... перелік довгий і з часом буде продовжений.
Пляжная борьба... Ни хера себе. А борьба в сауне, борьба втроём или, там, борьба с женой соседа?..
там дуже небезпечно. І взагалі зачинити ту тюрму народів, поки не повалять пуйла.
Щоб менше користувались ізиком і культурою рабів.
Источник: https://censor.net/ru/n3246676
Кажется я уже люблю пляжную борьбу.
То виходить так, що не нудьгують. І з боротьбою теж нехай роблять що хочуть.
Щоби тільки нікуди ні до кого не лізли зі своїми онучами та усім іншим.
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это зрада или перемога, в заголовке перемога, в статье зрада