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Новости Политика Украины
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Байден (2386) Конгресс США (963) поддержка (516) Квин Кристина (100)

Байден будет поддерживать Украину, - Квин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Байден будет поддерживать Украину, - Квин

Президент США Джо Байден продолжит поддерживать Украину, как это делает американский Конгресс.

Об этом заявила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Конгресс США всегда имел очень серьезную двухпартийную поддержку Украины, и это будет продолжаться во времена новой администрации. Президент Байден уже заявлял, что он является серьезным сторонником Украины, поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность, и он будет поддерживать Украину, так же, как это делал Конгресс Соединенных Штатов", - сказала она на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
Євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" !!!)))
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08.02.2021 16:31
+16
Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 4205 Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 6482Вжарим па РАБссии?Вжарим ... Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 6482
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08.02.2021 16:30
+16
Вам, казламордым не привыкать... Бабы ищё нарожают... Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 7866
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08.02.2021 16:33
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Коцапчики , що ж вас так плющить від Президента США , Байдена ?
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08.02.2021 17:54 Ответить
Абмре! Твоє глобалістично-порохоботське амбре смердить тут вже декілька років. У фонду відродження криза жанру: хто не згоден з глобалістами, той агент пуйла або росіянєц. Задовбали своєю тупою хуцпою. Гобамка з чжоу бай-деном практично нічого для України не зробили, зате нуландша, коли миколаївські десантники були готові до відправки в крим, телефонувала тодішньому керівництву України й тупала ногами, мовляв, не смійте воювати, ми все дипломатично владнаємо. Владнали... (про це в 2016 році писала газета "Дзеркало тижня") Тому, амбре - Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 1342 Разом з дементивним біороботом, який завдяки грандіозним фальсифікаціям потрапив у крісло президента.
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08.02.2021 18:39 Ответить
Байденутым этого не объяснить. У них сала в мозгах нема. Зато можно лицезреть неприкрытую цензуру на "Цензуры нет" и обнаружить свой коммент в спаме. Гениальная политика сайта! Я специально зашёл сегодня сюда, чтобы прочитать новость о том, что Бидон сам позвонил х..лу! Ха-ха, а новости этой на сайте нет. Во всех мировых СМИ есть, а тут нет. Поздравляю байденутых! Всего трёх недель хватило Бидону у власти и вот... не выдержал, бедолага. Наверное он отзвонился х..лу, чтобы грозно заявить о том, что он вводит войска в Крым и Дамбас. Ну, или, хотя бы просто, быстро выкрикнуть два слова "Слава Украине!!!" и тут же бросить трубку. И ведь САМ лично отзвонился! Неужели никому не смог доверить? Трамп, на третьей недели правления, такой мерзости себе не позволял.
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09.02.2021 00:35 Ответить
Тебя сильно бомбит при слове Байден,-это от того,что он не помогает Украине?
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09.02.2021 15:01 Ответить
Много букв,-это одна из точных характеристик пригожинских троллей! Даже не собирался читать!
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10.02.2021 06:55 Ответить
Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 138
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08.02.2021 20:08 Ответить
Ви лишень погляньте на цей кволий кулачок, на цю РОЖУ (не мармизу, а саме рожу), на якій написано все: і "честь", і совість", і щирість" і доброта" маріонетки глобалістів. Не Україну воно захищатиме, а власну кишеню та інтереси своїх ляльководів.
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09.02.2021 08:39 Ответить
Шеб Петю назад може шось і зробили разом.
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08.02.2021 20:26 Ответить
зроблять петю взад
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08.02.2021 21:05 Ответить
Дуже\мега шкода, що не Маккейн...
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08.02.2021 20:42 Ответить
Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 3591
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08.02.2021 22:12 Ответить
Ну, а шо маккейн? Те саме стрясання повітря, така сама маріонетка глобалістів. Частина глобалістичної системи, яка склалася в Штиатах вже тоді, коли він був іще живий.
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09.02.2021 08:41 Ответить
тем временем в Новосибирске введены карточки на продукты для 10% населения
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11.02.2021 20:21 Ответить
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