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Байден буде підтримувати Україну, - Квін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Байден буде підтримувати Україну, - Квін

Президент США Джо Байден продовжить підтримувати Україну, як це робить американський Конгрес.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Конгрес США завжди мав дуже серйозну двопартійну підтримку України, і це буде продовжуватися за часів нової адміністрації. Президент Байден уже заявляв, що він є серйозним прихильником України, підтримує її суверенітет і територіальну цілісність, і він буде підтримувати Україну, так само, як це робив Конгрес Сполучених Штатів", - сказала вона на всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" в понеділок у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квін про зустріч Зеленського і президента США: Байден зараз зосереджений на боротьбі з COVID-19, подорожі поки не заплановані
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Топ коментарі
+26
Євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" !!!)))
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08.02.2021 16:31
+16
Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 4205 Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 6482Вжарим па РАБссии?Вжарим ... Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 6482
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08.02.2021 16:30
+16
Вам, казламордым не привыкать... Бабы ищё нарожают... Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 7866
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08.02.2021 16:33
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Коцапчики , що ж вас так плющить від Президента США , Байдена ?
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08.02.2021 17:54 Відповісти
Абмре! Твоє глобалістично-порохоботське амбре смердить тут вже декілька років. У фонду відродження криза жанру: хто не згоден з глобалістами, той агент пуйла або росіянєц. Задовбали своєю тупою хуцпою. Гобамка з чжоу бай-деном практично нічого для України не зробили, зате нуландша, коли миколаївські десантники були готові до відправки в крим, телефонувала тодішньому керівництву України й тупала ногами, мовляв, не смійте воювати, ми все дипломатично владнаємо. Владнали... (про це в 2016 році писала газета "Дзеркало тижня") Тому, амбре - Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 1342 Разом з дементивним біороботом, який завдяки грандіозним фальсифікаціям потрапив у крісло президента.
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08.02.2021 18:39 Відповісти
Байденутым этого не объяснить. У них сала в мозгах нема. Зато можно лицезреть неприкрытую цензуру на "Цензуры нет" и обнаружить свой коммент в спаме. Гениальная политика сайта! Я специально зашёл сегодня сюда, чтобы прочитать новость о том, что Бидон сам позвонил х..лу! Ха-ха, а новости этой на сайте нет. Во всех мировых СМИ есть, а тут нет. Поздравляю байденутых! Всего трёх недель хватило Бидону у власти и вот... не выдержал, бедолага. Наверное он отзвонился х..лу, чтобы грозно заявить о том, что он вводит войска в Крым и Дамбас. Ну, или, хотя бы просто, быстро выкрикнуть два слова "Слава Украине!!!" и тут же бросить трубку. И ведь САМ лично отзвонился! Неужели никому не смог доверить? Трамп, на третьей недели правления, такой мерзости себе не позволял.
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09.02.2021 00:35 Відповісти
Тебя сильно бомбит при слове Байден,-это от того,что он не помогает Украине?
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09.02.2021 15:01 Відповісти
Много букв,-это одна из точных характеристик пригожинских троллей! Даже не собирался читать!
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10.02.2021 06:55 Відповісти
Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 138
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08.02.2021 20:08 Відповісти
Ви лишень погляньте на цей кволий кулачок, на цю РОЖУ (не мармизу, а саме рожу), на якій написано все: і "честь", і совість", і щирість" і доброта" маріонетки глобалістів. Не Україну воно захищатиме, а власну кишеню та інтереси своїх ляльководів.
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09.02.2021 08:39 Відповісти
Шеб Петю назад може шось і зробили разом.
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08.02.2021 20:26 Відповісти
зроблять петю взад
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08.02.2021 21:05 Відповісти
Дуже\мега шкода, що не Маккейн...
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08.02.2021 20:42 Відповісти
Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 3591
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08.02.2021 22:12 Відповісти
Ну, а шо маккейн? Те саме стрясання повітря, така сама маріонетка глобалістів. Частина глобалістичної системи, яка склалася в Штиатах вже тоді, коли він був іще живий.
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09.02.2021 08:41 Відповісти
тем временем в Новосибирске введены карточки на продукты для 10% населения
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11.02.2021 20:21 Відповісти
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