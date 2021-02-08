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Байден буде підтримувати Україну, - Квін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент США Джо Байден продовжить підтримувати Україну, як це робить американський Конгрес.
Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Конгрес США завжди мав дуже серйозну двопартійну підтримку України, і це буде продовжуватися за часів нової адміністрації. Президент Байден уже заявляв, що він є серйозним прихильником України, підтримує її суверенітет і територіальну цілісність, і він буде підтримувати Україну, так само, як це робив Конгрес Сполучених Штатів", - сказала вона на всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" в понеділок у Києві.
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