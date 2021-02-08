Зеленский обсудил с руководителем фармацевтической компании Pfizer поставки вакцины от COVID-19 в Украину
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем правления, главным исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Собеседники обсудили вопросы, связанные с заключением контракта на поставку в Украину вакцины Pfizer / BioNTech в кратчайшие сроки.
"Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставки вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины. COVID-19 все еще остается главным вызовом миру. Мы высоко ценим, что фармацевтические компании борются за нас на передовой ", - сказал Зеленский.
Председатель правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно быстрее.
Пожалуйста, подождите...
(Директор Pfizer,певно,й сам в шоці:чого від нього хоче цей комік ?)
США решило помочь Украине и предоставит специальные холодильники для обеспечения хранения вакцины Pfizer по системе "холодной цепи" Спасибо США, хоть кто то взрослый в этом доме ...
(https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html)А завтра Вова скажет шо за то он таки договорился ещё позавчера когда вас там не стояло. И Мендель двумя твитами убедила США за то нам помочь чем и стабиилизировала температуру в кладовках украинских поликлинник для хранения вакцины.
завтра этот важный перец и не вспомнит с кем его по ошибке соединила секретарша )))
Но в зеленом стаде все через жопу...
В данном случае осел разговаривал с частным бизнесом...
"Нещодавно ми вирішили допомогти Україні організувати систему транспортування для розподілу вакцини Pfizer, яка потребує дуже низьких температур. Тож ми допомагаємо з холодильниками та транспортуванням, а також слідкуємо за тим, щоб після прибуття вакцини на місце, вона залишалася в безпеці", - розповіла тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.
Ні про які контракти,звісно,не йдеться.Чергова брехня від Зєлі.