США предоставят Украине холодильники для вакцины Pfizer, - посольство
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
США планируют помочь Украине распределить первые 117 тыс. доз вакцины против коронавируса производства Pfizer. Штаты предоставят холодильники для хранения препарата.
Об этом "Суспільному" сообщили в посольстве США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Недавно мы решили помочь Украине организовать систему транспортировки для распределения вакцины Pfizer, которая требует очень низких температур. Поэтому мы помогаем с холодильниками и транспортировкой, а также следим за тем, чтобы по прибытии вакцины на место она оставалась в безопасности", - рассказала временный Поверенный в делах США Кристина Квин.
Она отметила, что это позволило Украине оказаться среди первых стран, которые получают вакцину против коронавируса по инициативе COVAX.
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По словам Квин, 117 тыс. доз, которые должна получить Украина - это первый транш, который будет направлен для вакцинации медработников. Но США и COVAX продолжат сотрудничество с Украиной.
Как известно, вакцину производства Pfizer необходимо хранить при температуре -70° С. Ее должны транспортировать по системе "холодной цепи". После того, как вакцину привозят в страну назначения, препарат в грузовике-рефрижераторе должны отвезти на "морозильную ферму", где она хранится до 6 месяцев при температуре -70° С. Затем вакцину раскладывают в отдельные пакеты с сухим льдом и распределяют между центрами вакцинации.
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Пожалуйста, подождите...
Ты хоть это понял, бубочка оманский? Не то сам знаешь...
Слава -Україні !!!
І це авіаносний фліт ЗСҐ відчавив Крим у 2014?
- Нет, мы не должны торопиться. Мы должны дуже виважено підійти до цієї проблеми (Мы еще не поняли, как на этом можно нагреться)
Прочитайте уважно мій коментар.
Я мав на увазі, що коли П.Порлшенко був при владі, Україна жодних речей (крім летальної зброї) у розвинених країн не випробувала
Может не по национальности, но по поведению!
Те тоже них-я делать ни хотят - считают что им все должны помогать!
Говорящая!
Якісь наратив у вас занадто кацапськв
Спасибо США, ну хоть кто то взрослый в этом дур-доме есть !...
По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации. (с)