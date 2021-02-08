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США предоставят Украине холодильники для вакцины Pfizer, - посольство

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

США предоставят Украине холодильники для вакцины Pfizer, - посольство

США планируют помочь Украине распределить первые 117 тыс. доз вакцины против коронавируса производства Pfizer. Штаты предоставят холодильники для хранения препарата.

Об этом "Суспільному" сообщили в посольстве США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно мы решили помочь Украине организовать систему транспортировки для распределения вакцины Pfizer, которая требует очень низких температур. Поэтому мы помогаем с холодильниками и транспортировкой, а также следим за тем, чтобы по прибытии вакцины на место она оставалась в безопасности", - рассказала временный Поверенный в делах США Кристина Квин.

Она отметила, что это позволило Украине оказаться среди первых стран, которые получают вакцину против коронавируса по инициативе COVAX.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель

По словам Квин, 117 тыс. доз, которые должна получить Украина - это первый транш, который будет направлен для вакцинации медработников. Но США и COVAX продолжат сотрудничество с Украиной.

Как известно, вакцину производства Pfizer необходимо хранить при температуре -70° С. Ее должны транспортировать по системе "холодной цепи". После того, как вакцину привозят в страну назначения, препарат в грузовике-рефрижераторе должны отвезти на "морозильную ферму", где она хранится до 6 месяцев при температуре -70° С. Затем вакцину раскладывают в отдельные пакеты с сухим льдом и распределяют между центрами вакцинации.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
-- прямо в непротянутую руку...
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08.02.2021 17:02
+8
Еще раз убеждаюсь, что именно США наш надежный союзник.

Ты хоть это понял, бубочка оманский? Не то сам знаешь...
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08.02.2021 17:04
+7
Как бы его после такой трансляции на стадионе не пришлось ловить...
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08.02.2021 17:03
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Моніка Зеленські планує показати свою вакцинацію від коронавірусу у прямому ефірі?
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08.02.2021 17:02 Ответить
Как бы его после такой трансляции на стадионе не пришлось ловить...
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08.02.2021 17:03 Ответить
В задницу.
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08.02.2021 19:25 Ответить
-- прямо в непротянутую руку...
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08.02.2021 17:02 Ответить
Віслюк ширку введе під фанфари.
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08.02.2021 17:03 Ответить
він прийме вакцину носальним чином )))
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08.02.2021 17:49 Ответить
Спасибо, не надо... Наши шлеперы заявили что будут хранить в транспортировочных боксах...
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08.02.2021 17:02 Ответить
Еще раз убеждаюсь, что именно США наш надежный союзник.

Ты хоть это понял, бубочка оманский? Не то сам знаешь...
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08.02.2021 17:04 Ответить
что-то маловато в Украине союзников, золотые 58.5 тысяч
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08.02.2021 17:15 Ответить
а нам США хватає США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство - Цензор.НЕТ 5537
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08.02.2021 17:21 Ответить
Боже храни Америку !
Слава -Україні !!!
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08.02.2021 17:05 Ответить
Чиновники Украины себе в кухне их поставят. США предоставят Украине холодильники для вакцины Pfizer, - посольство - Цензор.НЕТ 2821
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08.02.2021 17:08 Ответить
поставлять чи не поставлять це дискусія... а то що мокшанської фуфло-вакцини тут не буде - це добре США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство - Цензор.НЕТ 2007
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08.02.2021 17:18 Ответить
Холодильник на -70 градусов??? Водку в жидкий азот превращать? Хотяяя... США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство - Цензор.НЕТ 483
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08.02.2021 17:46 Ответить
Й приїдуть спеціальні механіки для обслугі цих холодильніків! На кожен по три людини. Всі військові й з університетською освітою
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08.02.2021 17:09 Ответить
не скавчи ! США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство - Цензор.НЕТ 7995 США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство - Цензор.НЕТ 7995
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08.02.2021 17:25 Ответить
Ну високотехнологічне обладнання взагалі потребує мінімум обслуговування. Наприклад звичайна битова холодильна техніка потребує в рази більше уваги в обслуговуванні ніж так звана "нофрост" техніка.
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08.02.2021 17:25 Ответить
Раньше в бидончик с молоком кидали зелёную жабу, чтобы молоко не скисло, может ....? США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство - Цензор.НЕТ 9993
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08.02.2021 17:32 Ответить
За таких "добрих друзів" з США і ворогів не треба... Цим апологетам сатаністів-глобалістів населення на українській землі не потрібне...
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08.02.2021 17:13 Ответить
що мокша, підгорає США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство - Цензор.НЕТ 2350
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08.02.2021 17:16 Ответить
не скавчи ! США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство - Цензор.НЕТ 113
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08.02.2021 17:26 Ответить
Ти забув себе лайкнути.
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08.02.2021 18:37 Ответить
А, так то на Бамбасі українців вбивають ґамериканські солдати?
І це авіаносний фліт ЗСҐ відчавив Крим у 2014?
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08.02.2021 17:49 Ответить
А можна нам ще нового президента, уряд, раду та нових 73% громадян?
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08.02.2021 17:15 Ответить
- Нате, берите. Только колитесь уже!
- Нет, мы не должны торопиться. Мы должны дуже виважено підійти до цієї проблеми (Мы еще не поняли, как на этом можно нагреться)
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08.02.2021 17:16 Ответить
вакицну дай,холодильники дай,деньги дай,оружые дай... нищета тотальная... попрошайки...
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08.02.2021 17:17 Ответить
а ти кумедний... що таке ніщєта ви вже знаєте .. скоро московії буде кирдик США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство - Цензор.НЕТ 6762
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08.02.2021 17:19 Ответить
ага буде) одна Москва с бюджетом 56 млрд это больше чем весь бюджет Украины
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08.02.2021 17:23 Ответить
так хай там усі московити і живуть! А решту країни поділять Китай, США, Японія та і кубань попроситься до України США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство - Цензор.НЕТ 6503
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08.02.2021 17:25 Ответить
ага,подилять ) уже видно кого подилять,у нас забрали Крым,идет война на Донбассе,а наши шутники-екцперты ждут не дождутся когда расия распадется вместо того чтобы самим Крым и Донбасс возвращать
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08.02.2021 17:27 Ответить
ну так СРСР гасили довгенько... і ввсе вишло.. тепер із мокшанією те саме буде))))
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08.02.2021 17:34 Ответить
а ти кумедний ) сам себе лайкосики ставишь, самолюбие у тебя завышенное )
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08.02.2021 17:28 Ответить
дивись реально на ситуацію - у газоколонки шансів ніяких немає... США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство - Цензор.НЕТ 4564
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08.02.2021 17:36 Ответить
гаспром добывает газ на МКАДе ? США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство - Цензор.НЕТ 2377
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08.02.2021 17:29 Ответить
Та воно і без того видно, де ти пайку одержуєш...
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08.02.2021 17:30 Ответить
москва це не вся московія! бо вся інша территорія країни отримує міньше ))))
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08.02.2021 17:52 Ответить
При Порошенко такого не було
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08.02.2021 17:19 Ответить
Трамп було США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство - Цензор.НЕТ 1456
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08.02.2021 17:26 Ответить
оо, зебіл! а поясни нам, допоки Україна, як актриса німецьких порнофільмів, буде приймати з різних сторон?
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08.02.2021 17:53 Ответить
Це ви до кого?
Прочитайте уважно мій коментар.
Я мав на увазі, що коли П.Порлшенко був при владі, Україна жодних речей (крім летальної зброї) у розвинених країн не випробувала
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08.02.2021 18:45 Ответить
тільки й мови про вакцинацію, потужно так людям навязують
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08.02.2021 17:27 Ответить
Кто "навязывает", кто отговаривает... У каждого свои интересы. США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство - Цензор.НЕТ 6605
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08.02.2021 17:31 Ответить
И об этом...Зеленский одобрил допуск иностранных войск на территорию Украины так они уже с 2014 года в Украине, тут главная задача не пускать их в глубь Украины США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство - Цензор.НЕТ 6878
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08.02.2021 17:29 Ответить
не переживай - будуть! США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство - Цензор.НЕТ 7975
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08.02.2021 17:31 Ответить
Я смотрю зеля набрал в правительство не только евреев, но и циган.
Может не по национальности, но по поведению!
Те тоже них-я делать ни хотят - считают что им все должны помогать!
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08.02.2021 17:30 Ответить
а що таке??? пропагандонські канал закрили - тепер на цензор перебралися в коментах срать США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство - Цензор.НЕТ 6264
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08.02.2021 17:37 Ответить
Хорошая у тебя фамилия!
Говорящая!
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08.02.2021 18:40 Ответить
США предоставят Украине холодильники для вакцины Pfizer США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство - Цензор.НЕТ 6046
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08.02.2021 17:48 Ответить
та на фиг ции холодильники надобны. вон в погребе у бабки параски такие условия, о и холодильники не нужны, а гроши те можно пустить на более насущные нужды, дороги например
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08.02.2021 17:49 Ответить
Ви точно литовець?
Якісь наратив у вас занадто кацапськв
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08.02.2021 18:46 Ответить
Ні гамна ні ложки. Осел докерувався. Давайте поржем по приколу, зетіпілли. Хайпонем.
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08.02.2021 18:11 Ответить
Неужели Бубочка смог скорчить настолько жалостливое лицо?
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08.02.2021 18:34 Ответить
до чего уже опустилась наша страна что даже холодильник не можем сделать)))
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08.02.2021 18:50 Ответить
А мені байдуже що с холодильника вакцина , що ні - колотися не буду і край, тимпаче , що вже маю антитіла після хвороби
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08.02.2021 19:02 Ответить
США решило помочь Украине и предоставит специальные холодильники для обеспечения хранения вакцины Pfizer по системе "холодной цепи" ..

Спасибо США, ну хоть кто то взрослый в этом дур-доме есть !...
По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации. (с)
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08.02.2021 19:05 Ответить
 
 