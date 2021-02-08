США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer, - посольство
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США планують допомогти Україні розподілити перші 117 тис. доз вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer. Штати нададуть холодильники для зберігання препарату.
Про це "Суспільному" повідомили в посольстві США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Нещодавно ми вирішили допомогти Україні організувати систему транспортування для розподілу вакцини Pfizer, яка вимагає дуже низьких температур. Тому ми допомагаємо з холодильниками і транспортуванням, а також стежимо за тим, щоб після прибуття вакцини на місце вона залишалася в безпеці", - розповіла тимчасовий Повірений у справах США Крістіна Квін.
Вона зазначила, що це дозволило Україні опинитися серед перших країн, які отримують вакцину проти коронавірусу з ініціативи COVAX.
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За словами Квін, 117 тис. доз, які повинна отримати Україна - це перший транш, який буде направлений для вакцинації медпрацівників. Але США і COVAX продовжать співпрацю з Україною.
Як відомо, вакцину виробництва Pfizer необхідно зберігати при температурі -70 ° С. Її повинні транспортувати за системою "холодної логістики". Після того, як вакцину привозять у країну призначення, препарат у вантажівці-рефрижераторі повинні відвезти на "морозильну ферму", де вона зберігається до 6 місяців при температурі -70 ° С. Потім вакцину розкладають в окремі пакети із сухим льодом і розподіляють між центрами вакцинації.
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Будь ласка, зачекайте...
Ты хоть это понял, бубочка оманский? Не то сам знаешь...
Слава -Україні !!!
І це авіаносний фліт ЗСҐ відчавив Крим у 2014?
- Нет, мы не должны торопиться. Мы должны дуже виважено підійти до цієї проблеми (Мы еще не поняли, как на этом можно нагреться)
Прочитайте уважно мій коментар.
Я мав на увазі, що коли П.Порлшенко був при владі, Україна жодних речей (крім летальної зброї) у розвинених країн не випробувала
Может не по национальности, но по поведению!
Те тоже них-я делать ни хотят - считают что им все должны помогать!
Говорящая!
Якісь наратив у вас занадто кацапськв
Спасибо США, ну хоть кто то взрослый в этом дур-доме есть !...
По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации. (с)