"Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - Мендель
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Вакцинація від COVID в Україні буде добровільною. Зокрема, нікого не примушуватимуть робити цю процедуру.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.
"Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - зазначила Мендель.
Раніше представник президента в КС Федір Веніславський заявив, що обов'язкова вакцинація від COVID для деяких категорій України громадян не порушить їхні конституційні права.
Топ коментарі
+14 Роман с камнем
показати весь коментар08.02.2021 16:01
+12 belge
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+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар08.02.2021 15:52
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НовичкуСпутнику . но это только если верить москалям
Все.
А можно еще проще...покупатели на кассе не обслуживаются...