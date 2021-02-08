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"Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - Мендель

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вакцинація від COVID в Україні буде добровільною. Зокрема, нікого не примушуватимуть робити цю процедуру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.

"Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - зазначила Мендель.

Раніше представник президента в КС Федір Веніславський заявив, що обов'язкова вакцинація від COVID для деяких категорій України громадян не порушить їхні конституційні права.

Читайте: МОЗ цього тижня вирішить, чи вакцинувати Зеленського, Шмигаля та Степанова для популяризації щеплень

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
"Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - Мендель - Цензор.НЕТ 9280
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08.02.2021 16:01
+12
"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель - Цензор.НЕТ 6434
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08.02.2021 15:55
+10
зеля менделиху уже не раз вакциновал своим маленьким шприцыком "Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель - Цензор.НЕТ 6742
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08.02.2021 15:52
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Похоже и не насильно тоже ... "Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель - Цензор.НЕТ 4657
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08.02.2021 15:49 Відповісти
зеля менделиху уже не раз вакциновал своим маленьким шприцыком "Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель - Цензор.НЕТ 6742
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08.02.2021 15:52 Відповісти
"Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - Мендель - Цензор.НЕТ 9280
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08.02.2021 16:01 Відповісти
Ну ладно, я бы тоже не против "Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель - Цензор.НЕТ 3508
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08.02.2021 16:00 Відповісти
У Зели маленький шприцик но с изюминкой. А изюминка это большой мозоль от клавиш рояля "Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - Мендель - Цензор.НЕТ 3780
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08.02.2021 16:02 Відповісти
Дякую, дуже дякую.
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08.02.2021 19:07 Відповісти
а в маске Мендель выглядит значительно симпатичней . думаю в парандже будет вообще красоткой "Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель - Цензор.НЕТ 2401
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08.02.2021 15:50 Відповісти
В кого немає потомства я б і не рекомендував
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08.02.2021 15:51 Відповісти
а что бьет и по пиписке вирис?
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08.02.2021 15:54 Відповісти
заглянь на москальські форуми
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08.02.2021 15:59 Відповісти
;Спутнік-5; діє як хімічна кастрація. Кацапи на солдатах тестували. "Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - Мендель - Цензор.НЕТ 3720
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08.02.2021 16:01 Відповісти
Совсем йокнулся старик Кабаев. В своем стремлении обезопасить Алину изрядно перегнул палку. И не одну...
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08.02.2021 16:17 Відповісти
Пфайзер самая нормальная на сегодня вакцина.
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08.02.2021 15:56 Відповісти
ко всем вакцинам есть те или иные вопросы . "пфайзер " не хуже и не лучше .претензий нет только к Новичку Спутнику . но это только если верить москалям "Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - Мендель - Цензор.НЕТ 1452
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08.02.2021 16:03 Відповісти
Пфайзер и модерна самые лучшие.
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08.02.2021 17:09 Відповісти
Дякуємо за все)
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08.02.2021 15:53 Відповісти
P.S. На жаль.
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08.02.2021 15:54 Відповісти
"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель - Цензор.НЕТ 6434
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08.02.2021 15:55 Відповісти
Мы потом придумаем ограничения,что без бумажки о прививке вы будете ноль без палки,пустое место и потом поставим вас перед выбором.А так да,всё будет добровольно.
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08.02.2021 15:55 Відповісти
откроется куча коррупционных схем и делки смогут нагреть бабла на потдельных справках. потделка справки о вакцынации это ж не фальшивомонетчество и законом врядли будет караться)
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08.02.2021 15:57 Відповісти
Подделка документов это статья.
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08.02.2021 16:01 Відповісти
Никаких подделок! Всё официально, только без самой вакцинации. Ну как медсправки для водил.
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08.02.2021 16:06 Відповісти
Я медсправку делал настоящую.
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08.02.2021 17:12 Відповісти
Пффф... просто раз в 2 недели будут менять бланки для справок, а старые буду терять свою силу... А потом еще обяжут заносить данные о вакцинировании в Дію... А потом обяжут брать выписки из Дії... Эх... Какая схема... Столько откатов можно получить на каждом этапе, аж самому стало смешно, грустно и страшно...
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08.02.2021 16:15 Відповісти
а если нету смартфона у человека?
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08.02.2021 16:21 Відповісти
Выдать принудительно.
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08.02.2021 18:22 Відповісти
Цікаво, а євреї жіноче обрізання не практикують?
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08.02.2021 16:00 Відповісти
Ні, не практикують, але багато теоретизують... "Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - Мендель - Цензор.НЕТ 9245
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08.02.2021 16:19 Відповісти
Ключевое слово тут: НИКТО НИКОГО..
Все.
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08.02.2021 16:01 Відповісти
Насиловать не будут - только принуждать!
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08.02.2021 16:02 Відповісти
йуля, а ты разве шо то решаешь? может тебя надо первую кожаным шприцем вакцинуть от тупости? так попроси царька! а то ты шо то себя владычицей крепостных почувствовала.
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08.02.2021 16:04 Відповісти
Даешь пендель, Юлии Мендель!
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08.02.2021 16:23 Відповісти
.... но создадим условия о которых вы пожалеете..
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08.02.2021 16:38 Відповісти
Так же и прописка былва не обязательна. В итоге в каждой бюрократической затычке ее спрашивают. Чьих будете, холопы? (с).
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08.02.2021 17:07 Відповісти
Ага только будут справку требовать в разные органы от официального трудоустройства, до справки из ЖЭК...без справки о вакцинации справки не выдуются...
А можно еще проще...покупатели на кассе не обслуживаются...
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08.02.2021 17:19 Відповісти
освенцим
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08.02.2021 18:31 Відповісти
Це її особиста думка, чи вирвана з контексту? А яка з цього приводу думка "всемогутнього" завгоспа?
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08.02.2021 19:59 Відповісти
зря. нужен коллективный иммунитет.
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08.02.2021 22:10 Відповісти
 
 