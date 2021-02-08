"Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - Мендель

Вакцинація від COVID в Україні буде добровільною. Зокрема, нікого не примушуватимуть робити цю процедуру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.

"Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - зазначила Мендель.

Раніше представник президента в КС Федір Веніславський заявив, що обов'язкова вакцинація від COVID для деяких категорій України громадян не порушить їхні конституційні права.

Читайте: МОЗ цього тижня вирішить, чи вакцинувати Зеленського, Шмигаля та Степанова для популяризації щеплень