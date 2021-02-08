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"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вакцинация от COVID в Украине будет добровольной. В частности, никого не будут принуждать прививаться.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - отметила Мендель.

Ранее представитель президента в КС Феддор Вениславский заявил, что обязательная вакцинация от COVID для некоторых категорий Украины граждан не нарушит их конституционные права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель ответила ОПЗЖ: На ком-то шапка горит

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
"Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - Мендель - Цензор.НЕТ 9280
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08.02.2021 16:01
+12
"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель - Цензор.НЕТ 6434
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08.02.2021 15:55
+10
зеля менделиху уже не раз вакциновал своим маленьким шприцыком "Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель - Цензор.НЕТ 6742
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08.02.2021 15:52
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Похоже и не насильно тоже ... "Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель - Цензор.НЕТ 4657
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08.02.2021 15:49 Ответить
зеля менделиху уже не раз вакциновал своим маленьким шприцыком "Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель - Цензор.НЕТ 6742
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08.02.2021 15:52 Ответить
"Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - Мендель - Цензор.НЕТ 9280
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08.02.2021 16:01 Ответить
Ну ладно, я бы тоже не против "Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель - Цензор.НЕТ 3508
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08.02.2021 16:00 Ответить
У Зели маленький шприцик но с изюминкой. А изюминка это большой мозоль от клавиш рояля "Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - Мендель - Цензор.НЕТ 3780
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08.02.2021 16:02 Ответить
Дякую, дуже дякую.
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08.02.2021 19:07 Ответить
а в маске Мендель выглядит значительно симпатичней . думаю в парандже будет вообще красоткой "Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель - Цензор.НЕТ 2401
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08.02.2021 15:50 Ответить
В кого немає потомства я б і не рекомендував
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08.02.2021 15:51 Ответить
а что бьет и по пиписке вирис?
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08.02.2021 15:54 Ответить
заглянь на москальські форуми
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08.02.2021 15:59 Ответить
;Спутнік-5; діє як хімічна кастрація. Кацапи на солдатах тестували. "Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - Мендель - Цензор.НЕТ 3720
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08.02.2021 16:01 Ответить
Совсем йокнулся старик Кабаев. В своем стремлении обезопасить Алину изрядно перегнул палку. И не одну...
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08.02.2021 16:17 Ответить
Пфайзер самая нормальная на сегодня вакцина.
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08.02.2021 15:56 Ответить
ко всем вакцинам есть те или иные вопросы . "пфайзер " не хуже и не лучше .претензий нет только к Новичку Спутнику . но это только если верить москалям "Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - Мендель - Цензор.НЕТ 1452
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08.02.2021 16:03 Ответить
Пфайзер и модерна самые лучшие.
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08.02.2021 17:09 Ответить
Дякуємо за все)
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08.02.2021 15:53 Ответить
P.S. На жаль.
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08.02.2021 15:54 Ответить
"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель - Цензор.НЕТ 6434
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08.02.2021 15:55 Ответить
Мы потом придумаем ограничения,что без бумажки о прививке вы будете ноль без палки,пустое место и потом поставим вас перед выбором.А так да,всё будет добровольно.
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08.02.2021 15:55 Ответить
откроется куча коррупционных схем и делки смогут нагреть бабла на потдельных справках. потделка справки о вакцынации это ж не фальшивомонетчество и законом врядли будет караться)
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08.02.2021 15:57 Ответить
Подделка документов это статья.
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08.02.2021 16:01 Ответить
Никаких подделок! Всё официально, только без самой вакцинации. Ну как медсправки для водил.
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08.02.2021 16:06 Ответить
Я медсправку делал настоящую.
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08.02.2021 17:12 Ответить
Пффф... просто раз в 2 недели будут менять бланки для справок, а старые буду терять свою силу... А потом еще обяжут заносить данные о вакцинировании в Дію... А потом обяжут брать выписки из Дії... Эх... Какая схема... Столько откатов можно получить на каждом этапе, аж самому стало смешно, грустно и страшно...
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08.02.2021 16:15 Ответить
а если нету смартфона у человека?
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08.02.2021 16:21 Ответить
Выдать принудительно.
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08.02.2021 18:22 Ответить
Цікаво, а євреї жіноче обрізання не практикують?
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08.02.2021 16:00 Ответить
Ні, не практикують, але багато теоретизують... "Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - Мендель - Цензор.НЕТ 9245
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08.02.2021 16:19 Ответить
Ключевое слово тут: НИКТО НИКОГО..
Все.
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08.02.2021 16:01 Ответить
Насиловать не будут - только принуждать!
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08.02.2021 16:02 Ответить
йуля, а ты разве шо то решаешь? может тебя надо первую кожаным шприцем вакцинуть от тупости? так попроси царька! а то ты шо то себя владычицей крепостных почувствовала.
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08.02.2021 16:04 Ответить
Даешь пендель, Юлии Мендель!
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08.02.2021 16:23 Ответить
.... но создадим условия о которых вы пожалеете..
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08.02.2021 16:38 Ответить
Так же и прописка былва не обязательна. В итоге в каждой бюрократической затычке ее спрашивают. Чьих будете, холопы? (с).
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08.02.2021 17:07 Ответить
Ага только будут справку требовать в разные органы от официального трудоустройства, до справки из ЖЭК...без справки о вакцинации справки не выдуются...
А можно еще проще...покупатели на кассе не обслуживаются...
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08.02.2021 17:19 Ответить
освенцим
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08.02.2021 18:31 Ответить
Це її особиста думка, чи вирвана з контексту? А яка з цього приводу думка "всемогутнього" завгоспа?
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08.02.2021 19:59 Ответить
зря. нужен коллективный иммунитет.
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08.02.2021 22:10 Ответить
 
 