"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель

Вакцинация от COVID в Украине будет добровольной. В частности, никого не будут принуждать прививаться.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - отметила Мендель.

Ранее представитель президента в КС Феддор Вениславский заявил, что обязательная вакцинация от COVID для некоторых категорий Украины граждан не нарушит их конституционные права.

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