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Новости Политика Украины
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Зеленский (16558) импичмент (536) Мендель (232) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

Мендель ответила ОПЗЖ: На ком-то шапка горит

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мендель ответила ОПЗЖ: На ком-то шапка горит

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвала процедуру импичмента, которую инициировала "Оппозиционная платформа - За жизнь" пиаром и попыткой спасти активы одного из руководителей политсилы.

Свою позицию Мендель озвучила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На ком-то шапка горит. За закрытие пророссийской пропаганды, которая подрывает политику Украины и наш путь в ЕС, ОПЗЖ требует импичмента Президента", - написала она.

"Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, что характерно для идеологии этой партии", - считает Мендель.

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Она назвала импичмент "чисто пропагандистской инициативой, рассчитанной на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединение общества". При этом пресс-секретарь президента напомнила, что "решение закрыть пропагандистские медиаплатформы - коллегиальное и широко поддержано украинским обществом".

"Было предсказуемо, что ОПЗЖ пытаться спасти активы одного из соруководителей этой политической структуры… Поэтому расцениваем заявления ОПЗЖ в ответ на решение СНБО о санкциях как риторическое и пиарное прикрытие защиты активов руководителя этой политической структуры… Если ОПЗЖ хочет попиариться с использованием темы импичмента, то это их право как политической силы. Однако все общество видит, что они просто используют эту риторику и этот пиар ради очень циничного и корыстного интереса - спасения активов одного человека", - резюмировала Мендель.

Также на Цензор.НЕТ: ОПЗЖ инициирует процедуру импичмента Зеленского

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Мендель ответила ОПЗЖ: На ком-то шапка горит 01
Мендель ответила ОПЗЖ: На ком-то шапка горит 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
Мендель ответила ОПЗЖ: На ком-то шапка горит - Цензор.НЕТ 6529
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04.02.2021 21:15
+33
И не только она. Там хватает таких

Мендель ответила ОПЗЖ: На ком-то шапка горит - Цензор.НЕТ 1946
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04.02.2021 21:18
+29
Мендель ответила ОПЗЖ: На ком-то шапка горит - Цензор.НЕТ 4675
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04.02.2021 21:17
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Ветеран Ташкентського фронта !!!)))
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04.02.2021 22:07 Ответить
вот если пришлось выбирать между Юлей и Мендель, скажу без бэ, мол враг моего врага - мой друг... Главное, всех крыс в одну банку определить.
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04.02.2021 22:06 Ответить
когда эту очкастую тварь закроют сейчас гавкает на НАШ опять пишут по методичке кремля что радикалов фашистов https://www.youtube.com/watch?v=JWA5zqt2wCY
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04.02.2021 22:09 Ответить
Витя за шапки от звонка до звонка отсидел, в натуре.
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04.02.2021 22:12 Ответить
Мендель відповіла ОПЗЖ: На комусь шапка горить - Цензор.НЕТ 5039 Мендель відповіла ОПЗЖ: На комусь шапка горить - Цензор.НЕТ 7176
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04.02.2021 22:12 Ответить
действительно что? Мендель відповіла ОПЗЖ: На комусь шапка горить - Цензор.НЕТ 7120
Мендель відповіла ОПЗЖ: На комусь шапка горить - Цензор.НЕТ 5399
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04.02.2021 22:23 Ответить
если не оденут намордник на "НАШ" до жопы те закрытия. Только что общался с дядькой, поклонником 112 канала, - спрашиваю с ехидцей - Ну и что сейчас смотрите?
Угадайте что...
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04.02.2021 22:22 Ответить
Петя и пукнуть в сторону Медведчука боялся.
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04.02.2021 22:31 Ответить
Ты смотри, мандель ещё что-то тявкает, неужто что-то соображает куриными жидовскими мозгами???
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04.02.2021 22:35 Ответить
у вас на всіх у владі шапки горять, чючєли.
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04.02.2021 22:40 Ответить
Партія прорашистських халуїв поступово перетворюється на партію повних дегенератів . Дивуюсь що московія їм досі бабоси відслинює . Чи сліпі вони , чи яка холєра
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04.02.2021 22:53 Ответить
Хорошая вещь внешнее упаравление,когда 73% выбирают шутов и клоунов и уничтожают страну в центре Европы,но есть кому навести порядок,если сами тупы и не способны. Еще бы дали зебилам приказ на отстел кацапов и лугандонов. сколько можно терпеть гибель наших воинов как в тире.
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04.02.2021 22:58 Ответить
Шмундель - курва кацаПСIНСЬКА.
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05.02.2021 00:33 Ответить
Мендель с вечно немытой головой изнутри и снаружи..... Паспорт израильский греет душу? Думаешь успеешь?
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05.02.2021 02:03 Ответить
правильно.
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05.02.2021 02:09 Ответить
Удивительное состояние души наблюдать как воюют жаба с гадом
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05.02.2021 02:26 Ответить
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