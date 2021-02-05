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Мендель відповіла ОПЗЖ: На комусь шапка горить

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мендель відповіла ОПЗЖ: На комусь шапка горить

Прессекретарка президента Юлія Мендель назвала процедуру імпічменту, яку ініціювала "Опозиційна платформа - За життя" піаром і спробою врятувати активи одного з керівників політсили.

Свою позицію Мендель озвучила в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На комусь шапка горить. За закриття проросійської пропаганди, що підриває політику України та наш шлях до ЄС, ОПЗЖ вимагає імпічменту Президента", - написала вона.

"Такою ініціативою вони пробують внести розкол і спровокувати внутрішню кризу, що притаманно ідеології цієї партії", - вважає Мендель.

Вона назвала імпічмент "суто пропагандистською ініціативою, розрахованою на підняття скандалу навколо теми, яка точно викликала позитивну реакцію та об’єднання суспільства". При цьому прессекретарка президента нагадала, що "рішення закрити пропагандистські медіаплатформи – колегіальне та широко підтримане українським суспільством".

"Було передбачувано, що ОПЗЖ намагатиметься врятувати активи одного зі співкерівників цієї політичної структури. Ми і не очікували, що ОПЗЖ почне опікуватись національними інтересами України та захищатиме Україну від пропагандистської агресії Росії. Очікувати на таке було би дивно. Тому розцінюємо заяви ОПЗЖ у відповідь на рішення РНБО про санкції як риторичне і піарне прикриття захисту активів співкерівника цієї політичної структури... Якщо ОПЗЖ хоче попіаритись з використанням теми імпічменту, то це їхнє право як політичної сили. Однак усе суспільство бачить, що вони просто використовують цю риторику та цей піар заради дуже цинічного та корисливого інтересу – порятунку активів однієї особи", - резюмувала Мендель.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Мендель відповіла ОПЗЖ: На комусь шапка горить 01
Мендель відповіла ОПЗЖ: На комусь шапка горить 02
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Топ коментарі
+37
Мендель ответила ОПЗЖ: На ком-то шапка горит - Цензор.НЕТ 6529
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04.02.2021 21:15
+33
И не только она. Там хватает таких

Мендель ответила ОПЗЖ: На ком-то шапка горит - Цензор.НЕТ 1946
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04.02.2021 21:18
+29
Мендель ответила ОПЗЖ: На ком-то шапка горит - Цензор.НЕТ 4675
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04.02.2021 21:17
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Ветеран Ташкентського фронта !!!)))
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04.02.2021 22:07 Відповісти
вот если пришлось выбирать между Юлей и Мендель, скажу без бэ, мол враг моего врага - мой друг... Главное, всех крыс в одну банку определить.
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04.02.2021 22:06 Відповісти
когда эту очкастую тварь закроют сейчас гавкает на НАШ опять пишут по методичке кремля что радикалов фашистов https://www.youtube.com/watch?v=JWA5zqt2wCY
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04.02.2021 22:09 Відповісти
Витя за шапки от звонка до звонка отсидел, в натуре.
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04.02.2021 22:12 Відповісти
Мендель відповіла ОПЗЖ: На комусь шапка горить - Цензор.НЕТ 5039 Мендель відповіла ОПЗЖ: На комусь шапка горить - Цензор.НЕТ 7176
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04.02.2021 22:12 Відповісти
действительно что? Мендель відповіла ОПЗЖ: На комусь шапка горить - Цензор.НЕТ 7120
Мендель відповіла ОПЗЖ: На комусь шапка горить - Цензор.НЕТ 5399
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04.02.2021 22:23 Відповісти
если не оденут намордник на "НАШ" до жопы те закрытия. Только что общался с дядькой, поклонником 112 канала, - спрашиваю с ехидцей - Ну и что сейчас смотрите?
Угадайте что...
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04.02.2021 22:22 Відповісти
Петя и пукнуть в сторону Медведчука боялся.
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04.02.2021 22:31 Відповісти
Ты смотри, мандель ещё что-то тявкает, неужто что-то соображает куриными жидовскими мозгами???
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04.02.2021 22:35 Відповісти
у вас на всіх у владі шапки горять, чючєли.
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04.02.2021 22:40 Відповісти
Партія прорашистських халуїв поступово перетворюється на партію повних дегенератів . Дивуюсь що московія їм досі бабоси відслинює . Чи сліпі вони , чи яка холєра
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04.02.2021 22:53 Відповісти
Хорошая вещь внешнее упаравление,когда 73% выбирают шутов и клоунов и уничтожают страну в центре Европы,но есть кому навести порядок,если сами тупы и не способны. Еще бы дали зебилам приказ на отстел кацапов и лугандонов. сколько можно терпеть гибель наших воинов как в тире.
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04.02.2021 22:58 Відповісти
Шмундель - курва кацаПСIНСЬКА.
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05.02.2021 00:33 Відповісти
Мендель с вечно немытой головой изнутри и снаружи..... Паспорт израильский греет душу? Думаешь успеешь?
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05.02.2021 02:03 Відповісти
правильно.
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05.02.2021 02:09 Відповісти
Удивительное состояние души наблюдать как воюют жаба с гадом
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05.02.2021 02:26 Відповісти
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