Мендель відповіла ОПЗЖ: На комусь шапка горить

Прессекретарка президента Юлія Мендель назвала процедуру імпічменту, яку ініціювала "Опозиційна платформа - За життя" піаром і спробою врятувати активи одного з керівників політсили.

Свою позицію Мендель озвучила в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На комусь шапка горить. За закриття проросійської пропаганди, що підриває політику України та наш шлях до ЄС, ОПЗЖ вимагає імпічменту Президента", - написала вона.

"Такою ініціативою вони пробують внести розкол і спровокувати внутрішню кризу, що притаманно ідеології цієї партії", - вважає Мендель.

Вона назвала імпічмент "суто пропагандистською ініціативою, розрахованою на підняття скандалу навколо теми, яка точно викликала позитивну реакцію та об’єднання суспільства". При цьому прессекретарка президента нагадала, що "рішення закрити пропагандистські медіаплатформи – колегіальне та широко підтримане українським суспільством".

"Було передбачувано, що ОПЗЖ намагатиметься врятувати активи одного зі співкерівників цієї політичної структури. Ми і не очікували, що ОПЗЖ почне опікуватись національними інтересами України та захищатиме Україну від пропагандистської агресії Росії. Очікувати на таке було би дивно. Тому розцінюємо заяви ОПЗЖ у відповідь на рішення РНБО про санкції як риторичне і піарне прикриття захисту активів співкерівника цієї політичної структури... Якщо ОПЗЖ хоче попіаритись з використанням теми імпічменту, то це їхнє право як політичної сили. Однак усе суспільство бачить, що вони просто використовують цю риторику та цей піар заради дуже цинічного та корисливого інтересу – порятунку активів однієї особи", - резюмувала Мендель.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.



