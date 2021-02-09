За год смертность в РФ выросла на 18%, - Росстат
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В 2020 году смертность в России выросла почти на 18 процентов по сравнению с 2019 годом.
Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По словам чиновницы, доля умерших от COVID-19 от общего прироста смертности составляла 31%.
Всего в 2020 году в России умерли 2 124 000 человек. По данным Росстата, с апреля по декабрь умерли 162 000 россиян с диагнозом COVID-19. При этом российские власти по состоянию на утро 8 февраля сообщали, что за время пандемии от коронавируса умерли более 75 000 человек.
Больше всего жизней болезнь унесла в декабре - умерли более 44 000 человек. В то же время, согласно официальным данным, только у половины людей болезнь стала основной причиной смерти.
По данным Росстата, число родившихся в России детей - более 1,4 миллиона - была минимальной с 2002 года.
Показатель естественной убыли населения стал максимальным с 2005 года. При этом население России сокращается третий год подряд.
Пожалуйста, подождите...
Вместо пиара НАТО И ЕС - смертность кацапов 😀😀😀
скільки в нас вмерло від корони можна буде взнати тільки !!! подібним чином.
до ЗЕльоних довіри немає
Нужно стремиться к росту на 86%, они любят эту цифру...
а піхвера анатоля в спам
Во первых, это уже само по себе хорошо. А во вторых, будет поменьше желающий из наших идиотов колоть себе шмурдяк под названием "Спутник Ви"
В Україні...
после 2030 года, Рашки не будет.. от слова совсем..
причины" демографические проблемы 90ых, 2000ых, естественной убыли "русских", алкоголизм, наркомания русских, + миграционный наплыв из азиатских республик и Китая..
и фсё!!!.. "русскавага мира" больше не будет!.. РПЦ больше не будет!..
"русская идентичность - ярусскыйчИлавек" станет унылым меньшинством..
Хвала Ему во веки вечные за это.
Аминь,
Сабалезнуем, ***...
@newkc14
ШАМ. В резульате ответного удара муджахидов ракетами "Буркан" по местам дислокации #русских и асадитов в Кафр Набл среди русских есть потери. По предварительным данным речь идет об уничтожении капитана Даниила Зверева и ранении Марата Медведева и некоего Сафина #сирия
Говорила бабушка, кутаясь в старьё,
Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Лишь бы он, касатик наш, наказал ворьё!
Доверяем Путину! - говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны,
"Поднимает Родину", очень это нравится,
Лишь бы, мля, с Америкой, не было войны!
Пусть в говне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!
За Отчизну - матушку, пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой,
А наймитам Запада, сволочи оранжевой,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!
И фашистам - гитлерам, однозначно, смерть им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать,
Передайте Путину, дохнем все, но терпим,
Им в Кремле осталось лишь, малость подождать!
Умирали русские, нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны,
Доверяем Путину! - повторяли големы,
Вымрем сами, только бы, не было войны!
ВИ-газ, Ви-Экс, Ви-Икс[1] (от англ. VX), EA 1701 - фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, О-этил-S-β-диизопропиламиноэтилметилфосфонат, представитель V-серии агентов, самое токсичное из когда-либо искусственно полученных с целью применения в химическом оружии веществ (LD50, перорально - 70 мкг/кг).
але 18% це дуже НЕвтішна статистика для раSSії....
має бути 86%%!!!!
путін, відправляй в рай кріпосних, поки не збунтувались....