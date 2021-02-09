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За год смертность в РФ выросла на 18%, - Росстат

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

За год смертность в РФ выросла на 18%, - Росстат

В 2020 году смертность в России выросла почти на 18 процентов по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам чиновницы, доля умерших от COVID-19 от общего прироста смертности составляла 31%.

Всего в 2020 году в России умерли 2 124 000 человек. По данным Росстата, с апреля по декабрь умерли 162 000 россиян с диагнозом COVID-19. При этом российские власти по состоянию на утро 8 февраля сообщали, что за время пандемии от коронавируса умерли более 75 000 человек.

Больше всего жизней болезнь унесла в декабре - умерли более 44 000 человек. В то же время, согласно официальным данным, только у половины людей болезнь стала основной причиной смерти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число умерших в ноябре 2020 года на 35% больше, чем в ноябре 2019 года, - Госстат

По данным Росстата, число родившихся в России детей - более 1,4 миллиона - была минимальной с 2002 года.

Показатель естественной убыли населения стал максимальным с 2005 года. При этом население России сокращается третий год подряд.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+22
Как раз не пихуй. Чем больше их помрет, тем лучше.
Нужно стремиться к росту на 86%, они любят эту цифру...
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09.02.2021 00:40
+19
За год смертность в РФ выросла на 18%, - Росстат - Цензор.НЕТ 6829
Сабалезнуем, ***...
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09.02.2021 01:21
+12
Хорошо, но мало!!!
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09.02.2021 00:42
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Вот кому жто интересно?

Вместо пиара НАТО И ЕС - смертность кацапов 😀😀😀
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09.02.2021 00:34 Ответить
зроби перерахунок по Україні і одразу стане цікаво.

скільки в нас вмерло від корони можна буде взнати тільки !!! подібним чином.
до ЗЕльоних довіри немає
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09.02.2021 01:18 Ответить
То что я видел вокруг, плюс сестра в больнице работает, то не так критично, процент небольшой, в основном старики, и люди с болячками. А где моя мать лежала под кислородом, то за неделю пара человек умерла, Смертность есть большая, но она не катастрофическая)
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09.02.2021 01:42 Ответить
Це поки тебе, або ж твоїх рідних не зачепило- поки й не катастрофічна.
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09.02.2021 06:17 Ответить
Почему не затронуло((Мать еле отошла после коронки, умерла троюродная сестра всего 41 год, это самая тяжелая потеря ,все остальные на много старше. Я что-то написал что это хорошо?(( Я написал что с нашим уровнем жизни дела не так уж и плохи как могли быть(((
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09.02.2021 12:23 Ответить
Ну сам же бачиш. А не одужала б твоя мама, а сестра була рідною- ти б сказав що капець як страшно. Я втратив кілька пацієнтів. Людей, котрих вів роками.
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09.02.2021 12:55 Ответить
Где я написал что это не страшно?(((Страшно, и ужасно, но не критично! Вот когда будет умирать каждый 10-тый,вот это будет катастрофа! А так надо приспосабливается, и жить, это походу надолго, А жить в страхе каждый день из года в год, это тоже не правильно. Умру завтра я, ничего с этим не поделаешь, значит сколько записано..((
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10.02.2021 00:50 Ответить
Да п***й.
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09.02.2021 00:36 Ответить
Как раз не пихуй. Чем больше их помрет, тем лучше.
Нужно стремиться к росту на 86%, они любят эту цифру...
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09.02.2021 00:40 Ответить
Почему постоянно подсовывают новости из программы про животных? Причем не созданных природой красивых животных,а культивированных худших представителей животных среди сапиенсов?
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09.02.2021 01:18 Ответить
більше - краще...
а піхвера анатоля в спам За год смертность в РФ выросла на 18%, - Росстат - Цензор.НЕТ 760
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09.02.2021 01:41 Ответить
146% будет лучше. За рік смертність у РФ зросла на 18%, - Росстат - Цензор.НЕТ 1488
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09.02.2021 08:00 Ответить
А вот и нет!
Во первых, это уже само по себе хорошо. А во вторых, будет поменьше желающий из наших идиотов колоть себе шмурдяк под названием "Спутник Ви"
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09.02.2021 08:28 Ответить
пох что там в кацапстане. что там у нас со статистикой по смертности?
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09.02.2021 00:38 Ответить
то же самое
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09.02.2021 01:19 Ответить
та ти ж антиковідник... який там нині сценарій граємо? За год смертность в РФ выросла на 18%, - Росстат - Цензор.НЕТ 5254
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09.02.2021 01:43 Ответить
бабы еще нарожают
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09.02.2021 00:39 Ответить
Гм.Навіть в фашистській тоталітарній державі опублікували статистику.
В Україні...
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09.02.2021 00:41 Ответить
Хорошо, но мало!!!
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09.02.2021 00:42 Ответить
2030 год для Рашки критический!!!.. война 2014 года началась из-за прогноза на 2030 год..
после 2030 года, Рашки не будет.. от слова совсем..
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09.02.2021 00:43 Ответить
налетим на небесную ось? не?
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09.02.2021 07:07 Ответить
Вообще они таки могут, у них: и "небесная ось" и "земная твердь" с ее кривизной, все имеется! Для страны которая уверена, что это Обама срет в подъездах, налет на "земную ось" вполне реален! Кстати еще слон, на котором земля стоит может ногу подвернуть и все скатятся в мировой океан
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09.02.2021 08:34 Ответить
в рахе за МКАДом такая разруха, что даже ковровая ядерная бомбардировка не изменит их быт.
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09.02.2021 08:44 Ответить
количество "не русских" В Рашке, приблизится к условному "количеству" русских", и первая часть начнет поглощать вторую часть.. "
причины" демографические проблемы 90ых, 2000ых, естественной убыли "русских", алкоголизм, наркомания русских, + миграционный наплыв из азиатских республик и Китая..
и фсё!!!.. "русскавага мира" больше не будет!.. РПЦ больше не будет!..
"русская идентичность - ярусскыйчИлавек" станет унылым меньшинством..
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09.02.2021 11:55 Ответить
Поєтому они и хотят разбавить єтот генофонд украинцами. Кацапи нагорі розуміють всю генетичну недолугість росіян
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09.02.2021 11:58 Ответить
Да, Сам Господь Бог взялся за уничтожение поголовья бешенных свинособак.
Хвала Ему во веки вечные за это.
Аминь,
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09.02.2021 00:45 Ответить
это значит, что и в остальном снг ситуация не лучше.
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09.02.2021 00:46 Ответить
Що за незнання "языка"? Не "в РФ", а "на РФ"
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09.02.2021 01:07 Ответить
Эвона как тебя косоглазого приглючило после лоботомии, теперь сидишь в луже своей мочи и на всё тыкаешь пальцем: "Радио Свобода, Радио Свобода", пока тебе санитары пеленки меняют За год смертность в РФ выросла на 18%, - Росстат - Цензор.НЕТ 3572
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09.02.2021 01:27 Ответить
хочется пожелать им больше смертей. хороших и разных )
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09.02.2021 01:15 Ответить
И большого челАвеческаго счастья!
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09.02.2021 07:22 Ответить
За год смертность в РФ выросла на 18%, - Росстат - Цензор.НЕТ 6829
Сабалезнуем, ***...
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09.02.2021 01:21 Ответить
Тут чего, филиал ВЦИОМ?
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09.02.2021 01:29 Ответить
Росстат бреше як завжди,плюсуємо ще стільки ж відсотків...
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09.02.2021 01:37 Ответить
мало Zzzzz
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09.02.2021 01:39 Ответить
Отлично. Тоесть, ты тоже сдохнешь 😁
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09.02.2021 01:54 Ответить
їдять люди отраву...і запивають нею
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09.02.2021 10:00 Ответить
Один Илан Маск и его компании производит военной продукции столько,что вся РАБссия не способно произвести...вяликия СкреПОНОСніе вам не стідно? За год смертность в РФ выросла на 18%, - Росстат - Цензор.НЕТ 9063 За год смертность в РФ выросла на 18%, - Росстат - Цензор.НЕТ 9063
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09.02.2021 01:46 Ответить
Не стыдно. У них чуство стыда атрофировалось несколько поколений назад. Как и совести.
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09.02.2021 07:06 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
ШАМ. В резульате ответного удара муджахидов ракетами "Буркан" по местам дислокации #русских и асадитов в Кафр Набл среди русских есть потери. По предварительным данным речь идет об уничтожении капитана Даниила Зверева и ранении Марата Медведева и некоего Сафина #сирия
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09.02.2021 02:56 Ответить
звєрєва і мєдвєдєва ( які красиві московські фамілії) запишуть в померлі від ковіду. А от сафіна? це як? от сави-птіци?
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09.02.2021 06:54 Ответить
Так більшість кацапів мертві і так. Бо тільки зомбаки голосують за пуйла, будують "руцькій мір" та моляться на Гундяя-Іванькова.
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09.02.2021 03:22 Ответить
не смертность, а падеж поголовья.
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09.02.2021 07:03 Ответить
Передайте Путину, мы ещё потерпим,
Говорила бабушка, кутаясь в старьё,
Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Лишь бы он, касатик наш, наказал ворьё!
Доверяем Путину! - говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны,
"Поднимает Родину", очень это нравится,
Лишь бы, мля, с Америкой, не было войны!
Пусть в говне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!
За Отчизну - матушку, пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой,
А наймитам Запада, сволочи оранжевой,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!
И фашистам - гитлерам, однозначно, смерть им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать,
Передайте Путину, дохнем все, но терпим,
Им в Кремле осталось лишь, малость подождать!
Умирали русские, нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны,
Доверяем Путину! - повторяли големы,
Вымрем сами, только бы, не было войны!
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09.02.2021 07:22 Ответить
Абсолютно правильные строки о состоянии нынешней свинособакии
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09.02.2021 07:25 Ответить
если бы на кацапстане подохло в тысячу раз больше - было бы еще лучше... самый лучший враг - мертвый враг... пусть дохнут, выдыхают, спиваются, тонут, самоубиваются, вешаются, разбиваются, стреляют и убивают друг друга... они все-равно ненавидят весь мир и не дают ему жить нормально...
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09.02.2021 07:26 Ответить
Главное, чтоб никто из людей не пострадал За год смертность в РФ выросла на 18%, - Росстат - Цензор.НЕТ 3541
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09.02.2021 07:35 Ответить
За рік смертність у РФ зросла на 18%, - Росстат - Цензор.НЕТ 6507 скрепоматрица...
За рік смертність у РФ зросла на 18%, - Росстат - Цензор.НЕТ 9510
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09.02.2021 08:03 Ответить
За рік смертність у РФ зросла на 18%, - Росстат - Цензор.НЕТ 8521
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09.02.2021 08:19 Ответить
В Україні теж від короновірусу в цей час смертність була значно вища... Але що наша зе-влада, що Зеленський, що їх виборці, в них одна позиція. Це як страуси, засунули голови в пісок, і... проблеми не видно, отже її і не має. Людей більше можна було врятувати, якби освіта була в зимово-весняний період дистанційна.
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09.02.2021 08:40 Ответить
а ще якби дебілів примусили займатися сексом тількі по телефону, то країну ще можливо було якось врятувати, а так можна і дістанційну освіту, а можна позакривати школи взагалі, ака різниця!
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09.02.2021 10:41 Ответить
интересно, какой процент русских из тих 2100000? и второе, почему до сих пор Киево-Печерская лавра управляется из мусульманской России?
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09.02.2021 09:05 Ответить
Вимираючий вид кацапи, годяться тільки для добрив, підіймимо процент гумусу на па-раші.
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09.02.2021 09:33 Ответить
Тяжелая утрата, ага. Ща пущу скупую мужскую слезу и пойду праздновать. За рік смертність у РФ зросла на 18%, - Росстат - Цензор.НЕТ 4491
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09.02.2021 09:16 Ответить
После вакцинации будет больше.
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09.02.2021 09:33 Ответить
Це ж скІльки квадратних метрІв звільнилося для біженців з Донбасу та Криму. За рік смертність у РФ зросла на 18%, - Росстат - Цензор.НЕТ 1816
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09.02.2021 09:37 Ответить
А про путена не пишут? Живой ещё? Мучается оно....Уже пора бы ему того.... В землю...Или в кремлёвскую стену...
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09.02.2021 09:51 Ответить
Спутник Вэ свирепствует непадецки
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09.02.2021 09:56 Ответить
Само название какбы намекает...
ВИ-газ, Ви-Экс, Ви-Икс[1] (от англ. VX), EA 1701 - фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, О-этил-S-β-диизопропиламиноэтилметилфосфонат, представитель V-серии агентов, самое токсичное из когда-либо искусственно полученных с целью применения в химическом оружии веществ (LD50, перорально - 70 мкг/кг).

За рік смертність у РФ зросла на 18%, - Росстат - Цензор.НЕТ 3714
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09.02.2021 13:25 Ответить
це звозять руSSкіх "іхтамнєтів" з-за кордону....
але 18% це дуже НЕвтішна статистика для раSSії....
має бути 86%%!!!!
путін, відправляй в рай кріпосних, поки не збунтувались....
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09.02.2021 10:19 Ответить
Добра новина! Піду запалю святкову гірлянду у пам'ять тих кто ще ПОКИ живий...
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09.02.2021 10:25 Ответить
если бы не путин этих людей бы убили солдаты нато
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09.02.2021 10:35 Ответить
 
 