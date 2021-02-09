За рік смертність у РФ зросла на 18%, - Росстат

У 2020 року смертність у Росії зросла майже на 18 відсотків порівняно з 2019 роком.

Про це повідомила віцепрем'єрка уряду РФ Тетяна Голікова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами чиновниці, частка померлих від COVID-19 від загального приросту смертності становила 31%.

Загалом у 2020 році в Росії померли 2 124 000 людей. За даними Росстату, з квітня до грудня померли 162 000 росіян з діагнозом COVID-19. При цьому російська влада станом на ранок 8 лютого повідомляла, що за час пандемії від коронавірусу померли понад 75 000 людей.

Найбільше життів хвороба забрала в грудні – померли понад 44 тисячі людей. Водночас, відповідно до офіційних даних, лише в половини людей хвороба стала основною причиною смерті.

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За даними Росстату, кількість народжених у Росії дітей – понад 1,4 мільйона – була мінімальною з 2002 року.

Показник природного спаду населення став максимальним з 2005 року. При цьому населення Росії скорочується третій рік поспіль.