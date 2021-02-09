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За рік смертність у РФ зросла на 18%, - Росстат

За рік смертність у РФ зросла на 18%, - Росстат

У 2020 року смертність у Росії зросла майже на 18 відсотків порівняно з 2019 роком.

Про це повідомила віцепрем'єрка уряду РФ Тетяна Голікова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами чиновниці, частка померлих від COVID-19 від загального приросту смертності становила 31%.

Загалом у 2020 році в Росії померли 2 124 000 людей. За даними Росстату, з квітня до грудня померли 162 000 росіян з діагнозом COVID-19. При цьому російська влада станом на ранок 8 лютого повідомляла, що за час пандемії від коронавірусу померли понад 75 000 людей.

Найбільше життів хвороба забрала в грудні – померли понад 44 тисячі людей. Водночас, відповідно до офіційних даних, лише в половини людей хвороба стала основною причиною смерті.

Також читайте: Померлих у листопаді 2020 року на 35% більше, ніж у листопаді 2019-го, - Держстат

За даними Росстату, кількість народжених у Росії дітей – понад 1,4 мільйона – була мінімальною з 2002 року.

Показник природного спаду населення став максимальним з 2005 року. При цьому населення Росії скорочується третій рік поспіль.

Автор: 

росія (64923) смертність (195) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+22
Как раз не пихуй. Чем больше их помрет, тем лучше.
Нужно стремиться к росту на 86%, они любят эту цифру...
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09.02.2021 00:40
+19
За год смертность в РФ выросла на 18%, - Росстат - Цензор.НЕТ 6829
Сабалезнуем, ***...
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09.02.2021 01:21
+12
Хорошо, но мало!!!
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09.02.2021 00:42
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Вот кому жто интересно?

Вместо пиара НАТО И ЕС - смертность кацапов 😀😀😀
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09.02.2021 00:34 Відповісти
зроби перерахунок по Україні і одразу стане цікаво.

скільки в нас вмерло від корони можна буде взнати тільки !!! подібним чином.
до ЗЕльоних довіри немає
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09.02.2021 01:18 Відповісти
То что я видел вокруг, плюс сестра в больнице работает, то не так критично, процент небольшой, в основном старики, и люди с болячками. А где моя мать лежала под кислородом, то за неделю пара человек умерла, Смертность есть большая, но она не катастрофическая)
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09.02.2021 01:42 Відповісти
Це поки тебе, або ж твоїх рідних не зачепило- поки й не катастрофічна.
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09.02.2021 06:17 Відповісти
Почему не затронуло((Мать еле отошла после коронки, умерла троюродная сестра всего 41 год, это самая тяжелая потеря ,все остальные на много старше. Я что-то написал что это хорошо?(( Я написал что с нашим уровнем жизни дела не так уж и плохи как могли быть(((
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09.02.2021 12:23 Відповісти
Ну сам же бачиш. А не одужала б твоя мама, а сестра була рідною- ти б сказав що капець як страшно. Я втратив кілька пацієнтів. Людей, котрих вів роками.
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09.02.2021 12:55 Відповісти
Где я написал что это не страшно?(((Страшно, и ужасно, но не критично! Вот когда будет умирать каждый 10-тый,вот это будет катастрофа! А так надо приспосабливается, и жить, это походу надолго, А жить в страхе каждый день из года в год, это тоже не правильно. Умру завтра я, ничего с этим не поделаешь, значит сколько записано..((
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10.02.2021 00:50 Відповісти
Да п***й.
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09.02.2021 00:36 Відповісти
Как раз не пихуй. Чем больше их помрет, тем лучше.
Нужно стремиться к росту на 86%, они любят эту цифру...
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09.02.2021 00:40 Відповісти
Почему постоянно подсовывают новости из программы про животных? Причем не созданных природой красивых животных,а культивированных худших представителей животных среди сапиенсов?
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09.02.2021 01:18 Відповісти
більше - краще...
а піхвера анатоля в спам
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09.02.2021 01:41 Відповісти
146% будет лучше.
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09.02.2021 08:00 Відповісти
А вот и нет!
Во первых, это уже само по себе хорошо. А во вторых, будет поменьше желающий из наших идиотов колоть себе шмурдяк под названием "Спутник Ви"
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09.02.2021 08:28 Відповісти
пох что там в кацапстане. что там у нас со статистикой по смертности?
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09.02.2021 00:38 Відповісти
то же самое
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09.02.2021 01:19 Відповісти
та ти ж антиковідник... який там нині сценарій граємо?
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09.02.2021 01:43 Відповісти
бабы еще нарожают
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09.02.2021 00:39 Відповісти
Гм.Навіть в фашистській тоталітарній державі опублікували статистику.
В Україні...
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09.02.2021 00:41 Відповісти
Хорошо, но мало!!!
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09.02.2021 00:42 Відповісти
2030 год для Рашки критический!!!.. война 2014 года началась из-за прогноза на 2030 год..
после 2030 года, Рашки не будет.. от слова совсем..
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09.02.2021 00:43 Відповісти
налетим на небесную ось? не?
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09.02.2021 07:07 Відповісти
Вообще они таки могут, у них: и "небесная ось" и "земная твердь" с ее кривизной, все имеется! Для страны которая уверена, что это Обама срет в подъездах, налет на "земную ось" вполне реален! Кстати еще слон, на котором земля стоит может ногу подвернуть и все скатятся в мировой океан
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09.02.2021 08:34 Відповісти
в рахе за МКАДом такая разруха, что даже ковровая ядерная бомбардировка не изменит их быт.
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09.02.2021 08:44 Відповісти
количество "не русских" В Рашке, приблизится к условному "количеству" русских", и первая часть начнет поглощать вторую часть.. "
причины" демографические проблемы 90ых, 2000ых, естественной убыли "русских", алкоголизм, наркомания русских, + миграционный наплыв из азиатских республик и Китая..
и фсё!!!.. "русскавага мира" больше не будет!.. РПЦ больше не будет!..
"русская идентичность - ярусскыйчИлавек" станет унылым меньшинством..
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09.02.2021 11:55 Відповісти
Поєтому они и хотят разбавить єтот генофонд украинцами. Кацапи нагорі розуміють всю генетичну недолугість росіян
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09.02.2021 11:58 Відповісти
Да, Сам Господь Бог взялся за уничтожение поголовья бешенных свинособак.
Хвала Ему во веки вечные за это.
Аминь,
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09.02.2021 00:45 Відповісти
это значит, что и в остальном снг ситуация не лучше.
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09.02.2021 00:46 Відповісти
Що за незнання "языка"? Не "в РФ", а "на РФ"
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09.02.2021 01:07 Відповісти
Эвона как тебя косоглазого приглючило после лоботомии, теперь сидишь в луже своей мочи и на всё тыкаешь пальцем: "Радио Свобода, Радио Свобода", пока тебе санитары пеленки меняют
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09.02.2021 01:27 Відповісти
хочется пожелать им больше смертей. хороших и разных )
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09.02.2021 01:15 Відповісти
И большого челАвеческаго счастья!
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09.02.2021 07:22 Відповісти
За год смертность в РФ выросла на 18%, - Росстат - Цензор.НЕТ 6829
Сабалезнуем, ***...
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09.02.2021 01:21 Відповісти
Тут чего, филиал ВЦИОМ?
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09.02.2021 01:29 Відповісти
Росстат бреше як завжди,плюсуємо ще стільки ж відсотків...
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09.02.2021 01:37 Відповісти
мало Zzzzz
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09.02.2021 01:39 Відповісти
Отлично. Тоесть, ты тоже сдохнешь 😁
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09.02.2021 01:54 Відповісти
їдять люди отраву...і запивають нею
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09.02.2021 10:00 Відповісти
Один Илан Маск и его компании производит военной продукции столько,что вся РАБссия не способно произвести...вяликия СкреПОНОСніе вам не стідно?
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09.02.2021 01:46 Відповісти
Не стыдно. У них чуство стыда атрофировалось несколько поколений назад. Как и совести.
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09.02.2021 07:06 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
ШАМ. В резульате ответного удара муджахидов ракетами "Буркан" по местам дислокации #русских и асадитов в Кафр Набл среди русских есть потери. По предварительным данным речь идет об уничтожении капитана Даниила Зверева и ранении Марата Медведева и некоего Сафина #сирия
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09.02.2021 02:56 Відповісти
звєрєва і мєдвєдєва ( які красиві московські фамілії) запишуть в померлі від ковіду. А от сафіна? це як? от сави-птіци?
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09.02.2021 06:54 Відповісти
Так більшість кацапів мертві і так. Бо тільки зомбаки голосують за пуйла, будують "руцькій мір" та моляться на Гундяя-Іванькова.
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09.02.2021 03:22 Відповісти
не смертность, а падеж поголовья.
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09.02.2021 07:03 Відповісти
Передайте Путину, мы ещё потерпим,
Говорила бабушка, кутаясь в старьё,
Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Лишь бы он, касатик наш, наказал ворьё!
Доверяем Путину! - говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны,
"Поднимает Родину", очень это нравится,
Лишь бы, мля, с Америкой, не было войны!
Пусть в говне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!
За Отчизну - матушку, пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой,
А наймитам Запада, сволочи оранжевой,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!
И фашистам - гитлерам, однозначно, смерть им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать,
Передайте Путину, дохнем все, но терпим,
Им в Кремле осталось лишь, малость подождать!
Умирали русские, нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны,
Доверяем Путину! - повторяли големы,
Вымрем сами, только бы, не было войны!
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09.02.2021 07:22 Відповісти
Абсолютно правильные строки о состоянии нынешней свинособакии
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09.02.2021 07:25 Відповісти
если бы на кацапстане подохло в тысячу раз больше - было бы еще лучше... самый лучший враг - мертвый враг... пусть дохнут, выдыхают, спиваются, тонут, самоубиваются, вешаются, разбиваются, стреляют и убивают друг друга... они все-равно ненавидят весь мир и не дают ему жить нормально...
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09.02.2021 07:26 Відповісти
Главное, чтоб никто из людей не пострадал
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09.02.2021 07:35 Відповісти
скрепоматрица...
За рік смертність у РФ зросла на 18%, - Росстат - Цензор.НЕТ 9510
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09.02.2021 08:03 Відповісти
За рік смертність у РФ зросла на 18%, - Росстат - Цензор.НЕТ 8521
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09.02.2021 08:19 Відповісти
В Україні теж від короновірусу в цей час смертність була значно вища... Але що наша зе-влада, що Зеленський, що їх виборці, в них одна позиція. Це як страуси, засунули голови в пісок, і... проблеми не видно, отже її і не має. Людей більше можна було врятувати, якби освіта була в зимово-весняний період дистанційна.
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09.02.2021 08:40 Відповісти
а ще якби дебілів примусили займатися сексом тількі по телефону, то країну ще можливо було якось врятувати, а так можна і дістанційну освіту, а можна позакривати школи взагалі, ака різниця!
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09.02.2021 10:41 Відповісти
интересно, какой процент русских из тих 2100000? и второе, почему до сих пор Киево-Печерская лавра управляется из мусульманской России?
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09.02.2021 09:05 Відповісти
Вимираючий вид кацапи, годяться тільки для добрив, підіймимо процент гумусу на па-раші.
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09.02.2021 09:33 Відповісти
Тяжелая утрата, ага. Ща пущу скупую мужскую слезу и пойду праздновать.
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09.02.2021 09:16 Відповісти
После вакцинации будет больше.
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09.02.2021 09:33 Відповісти
Це ж скІльки квадратних метрІв звільнилося для біженців з Донбасу та Криму.
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09.02.2021 09:37 Відповісти
А про путена не пишут? Живой ещё? Мучается оно....Уже пора бы ему того.... В землю...Или в кремлёвскую стену...
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09.02.2021 09:51 Відповісти
Спутник Вэ свирепствует непадецки
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09.02.2021 09:56 Відповісти
Само название какбы намекает...
ВИ-газ, Ви-Экс, Ви-Икс[1] (от англ. VX), EA 1701 - фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, О-этил-S-β-диизопропиламиноэтилметилфосфонат, представитель V-серии агентов, самое токсичное из когда-либо искусственно полученных с целью применения в химическом оружии веществ (LD50, перорально - 70 мкг/кг).

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09.02.2021 13:25 Відповісти
це звозять руSSкіх "іхтамнєтів" з-за кордону....
але 18% це дуже НЕвтішна статистика для раSSії....
має бути 86%%!!!!
путін, відправляй в рай кріпосних, поки не збунтувались....
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09.02.2021 10:19 Відповісти
Добра новина! Піду запалю святкову гірлянду у пам'ять тих кто ще ПОКИ живий...
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09.02.2021 10:25 Відповісти
если бы не путин этих людей бы убили солдаты нато
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09.02.2021 10:35 Відповісти
 
 