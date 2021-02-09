За рік смертність у РФ зросла на 18%, - Росстат
У 2020 року смертність у Росії зросла майже на 18 відсотків порівняно з 2019 роком.
Про це повідомила віцепрем'єрка уряду РФ Тетяна Голікова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За словами чиновниці, частка померлих від COVID-19 від загального приросту смертності становила 31%.
Загалом у 2020 році в Росії померли 2 124 000 людей. За даними Росстату, з квітня до грудня померли 162 000 росіян з діагнозом COVID-19. При цьому російська влада станом на ранок 8 лютого повідомляла, що за час пандемії від коронавірусу померли понад 75 000 людей.
Найбільше життів хвороба забрала в грудні – померли понад 44 тисячі людей. Водночас, відповідно до офіційних даних, лише в половини людей хвороба стала основною причиною смерті.
За даними Росстату, кількість народжених у Росії дітей – понад 1,4 мільйона – була мінімальною з 2002 року.
Показник природного спаду населення став максимальним з 2005 року. При цьому населення Росії скорочується третій рік поспіль.
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Вместо пиара НАТО И ЕС - смертность кацапов 😀😀😀
скільки в нас вмерло від корони можна буде взнати тільки !!! подібним чином.
до ЗЕльоних довіри немає
Нужно стремиться к росту на 86%, они любят эту цифру...
а піхвера анатоля в спам
Во первых, это уже само по себе хорошо. А во вторых, будет поменьше желающий из наших идиотов колоть себе шмурдяк под названием "Спутник Ви"
В Україні...
после 2030 года, Рашки не будет.. от слова совсем..
причины" демографические проблемы 90ых, 2000ых, естественной убыли "русских", алкоголизм, наркомания русских, + миграционный наплыв из азиатских республик и Китая..
и фсё!!!.. "русскавага мира" больше не будет!.. РПЦ больше не будет!..
"русская идентичность - ярусскыйчИлавек" станет унылым меньшинством..
Хвала Ему во веки вечные за это.
Аминь,
Сабалезнуем, ***...
@newkc14
ШАМ. В резульате ответного удара муджахидов ракетами "Буркан" по местам дислокации #русских и асадитов в Кафр Набл среди русских есть потери. По предварительным данным речь идет об уничтожении капитана Даниила Зверева и ранении Марата Медведева и некоего Сафина #сирия
Говорила бабушка, кутаясь в старьё,
Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Лишь бы он, касатик наш, наказал ворьё!
Доверяем Путину! - говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны,
"Поднимает Родину", очень это нравится,
Лишь бы, мля, с Америкой, не было войны!
Пусть в говне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!
За Отчизну - матушку, пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой,
А наймитам Запада, сволочи оранжевой,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!
И фашистам - гитлерам, однозначно, смерть им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать,
Передайте Путину, дохнем все, но терпим,
Им в Кремле осталось лишь, малость подождать!
Умирали русские, нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны,
Доверяем Путину! - повторяли големы,
Вымрем сами, только бы, не было войны!
ВИ-газ, Ви-Экс, Ви-Икс[1] (от англ. VX), EA 1701 - фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, О-этил-S-β-диизопропиламиноэтилметилфосфонат, представитель V-серии агентов, самое токсичное из когда-либо искусственно полученных с целью применения в химическом оружии веществ (LD50, перорально - 70 мкг/кг).
але 18% це дуже НЕвтішна статистика для раSSії....
має бути 86%%!!!!
путін, відправляй в рай кріпосних, поки не збунтувались....