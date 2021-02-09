Нидерланды продлили до марта комендантский час для борьбы с СOVID-19
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Правительство Нидерландов продлило срок действия комендантского часа для борьбы с пандемией СOVID-19 до 2 марта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Комендантский час в Нидерландах должен был действовать до 10 февраля.
Каждый день с 21:00 до 4:30 гражданам запрещено выходить из дома без веской причины, такой как выгул собаки, возвращение с работы либо поездки на работу. Также исключение сделано для граждан, которые едут на суд в другой город либо следуют за границу и имеют билет.
За нарушение комендантского часа предусмотрен штраф в размере 95 евро.
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+2 Vedana
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А можна людей вигулювати?
Ні, тварини мають більше прав, ніж люди.
От-от, у нас теж так "борються", що від початку року вже 5 вбивств у Монреалі (вчора дівчину 15-літню застрелили, хлопця поранили). З середини минулого року збільшилися випадки стрілянини на вулицях, у житлових кварталах ... І на поліцію тепер нападають. Вони замість виконання своїх обов*язків "борються" з вірусом і з людьми. Патрулі виставляють, облави якісь, по хатах лазять і готелях - перевірки влаштовують, чи люди не збираються ... штрафи від 1500 до 6000 роздають. Головна мета. На догоду дебілці-мересі і решті "діячів".
Теж комендантську годину продовжили ... Мало ...
Ведана.
Кримінальну статистику на політфорумі засуньте собі в сраку... ))
Ресурс якраз дуже часто подає кримінальну хроніку.
А я розповідаю людям, як в іншій країні.
Вам - не цікаво, не читайте. Запихайте собі все, що маєте ...
І не вказуйте мені, що робити.
Китай.
Але там є смертна кара за порушення карантинних норм..
РИЗИКНЕТЕ ? )))
У нидерландцев с логикой совсем плохо...
До речі, нічні тусовки по барах та клубах - це дійсно розплідник ковіду.