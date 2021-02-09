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Нидерланды продлили до марта комендантский час для борьбы с СOVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Нидерланды продлили до марта комендантский час для борьбы с СOVID-19

Правительство Нидерландов продлило срок действия комендантского часа для борьбы с пандемией СOVID-19 до 2 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комендантский час в Нидерландах должен был действовать до 10 февраля.

Каждый день с 21:00 до 4:30 гражданам запрещено выходить из дома без веской причины, такой как выгул собаки, возвращение с работы либо поездки на работу. Также исключение сделано для граждан, которые едут на суд в другой город либо следуют за границу и имеют билет.

За нарушение комендантского часа предусмотрен штраф в размере 95 евро.

Также читайте: Летом снимут часть ограничений для поездок за границу, - Кулеба

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+2
Привіт !
Ні, тварини мають більше прав, ніж люди.
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09.02.2021 01:50
+2
То приезжайте жить к нам, тут с коронавирусом борются формально.
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09.02.2021 06:34
+2
Pavlo Dudra Та я за тобі подібних переживаю,а то ще здичавієте.А так.хоч можна вас вигуляти буде. Нідерланди продовжили до березня комендантську годину для боротьби з СOVID-19 - Цензор.НЕТ 5358
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09.02.2021 13:21
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такой как выгул собаки, возвращение с работы либо поездки на работу.Источник: https://censor.net/ru/n3246768

А можна людей вигулювати?
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09.02.2021 00:59 Ответить
Привіт !
Ні, тварини мають більше прав, ніж люди.
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09.02.2021 01:50 Ответить
То до них ще не дістались, залишили на потім.
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09.02.2021 08:53 Ответить
часто просишся надвір ? Нідерланди продовжили до березня комендантську годину для боротьби з СOVID-19 - Цензор.НЕТ 3641
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09.02.2021 11:37 Ответить
Pavlo Dudra Та я за тобі подібних переживаю,а то ще здичавієте.А так.хоч можна вас вигуляти буде. Нідерланди продовжили до березня комендантську годину для боротьби з СOVID-19 - Цензор.НЕТ 5358
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09.02.2021 13:21 Ответить
Все о людях думают, куда им до Украины, где много лишних людей, если даже пол страны вымрет, то олигархам достаточно будет.
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09.02.2021 00:59 Ответить
За нарушение комендантского часа предусмотрен штраф в размере 95 евро.Источник: https://censor.net/ru/n3246768

От-от, у нас теж так "борються", що від початку року вже 5 вбивств у Монреалі (вчора дівчину 15-літню застрелили, хлопця поранили). З середини минулого року збільшилися випадки стрілянини на вулицях, у житлових кварталах ... І на поліцію тепер нападають. Вони замість виконання своїх обов*язків "борються" з вірусом і з людьми. Патрулі виставляють, облави якісь, по хатах лазять і готелях - перевірки влаштовують, чи люди не збираються ... штрафи від 1500 до 6000 роздають. Головна мета. На догоду дебілці-мересі і решті "діячів".
Теж комендантську годину продовжили ... Мало ...
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09.02.2021 02:05 Ответить
То приезжайте жить к нам, тут с коронавирусом борются формально.
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09.02.2021 06:34 Ответить
А тлю куди діть ?
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09.02.2021 07:00 Ответить
А тлю можете оставить ув Канаде.
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09.02.2021 10:03 Ответить
Нє, ви її обрали - ви з нею і розбирайтеся.
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09.02.2021 20:41 Ответить
"вчора дівчину 15-літню застрелили, хлопця поранили"

Нидерланды продлили до марта комендантский час для борьбы с СOVID-19 - Цензор.НЕТ 8340
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09.02.2021 07:55 Ответить
а скільки свиней на м"ясо пустили,а скільки дерев в канаді вирубали... ЖУТЬ .... Нідерланди продовжили до березня комендантську годину для боротьби з СOVID-19 - Цензор.НЕТ 652
Ведана.
Кримінальну статистику на політфорумі засуньте собі в сраку... ))
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09.02.2021 11:39 Ответить
Ви - адміністратор форуму ?
Ресурс якраз дуже часто подає кримінальну хроніку.
А я розповідаю людям, як в іншій країні.
Вам - не цікаво, не читайте. Запихайте собі все, що маєте ...
І не вказуйте мені, що робити.
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09.02.2021 20:52 Ответить
У канадолів древня традиція концтабори для людей будувати ! Адік алоїзович ще в штабі посильним служив,а вони вже людей у концтаборах тримали і їх майно скомуїздили-до тепер ніхто компенсацію відібрати у цих чортів не може!
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09.02.2021 09:58 Ответить
Так и будут жить в комендантском часе всю жизнь.
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09.02.2021 08:59 Ответить
Є країни,де немає комендантської години..

Китай.
Але там є смертна кара за порушення карантинних норм..
РИЗИКНЕТЕ ? )))
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09.02.2021 11:41 Ответить
Ага, зато открыли младшие школы с сегодня.

У нидерландцев с логикой совсем плохо...
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09.02.2021 11:11 Ответить
О це справжня Європа, де хатня тваринка має всі права, а право на прогулянку для собак - це святе. 🦮
До речі, нічні тусовки по барах та клубах - це дійсно розплідник ковіду.
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09.02.2021 12:41 Ответить
 
 