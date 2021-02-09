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Новини Коронавірус і карантин
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Нідерланди продовжили до березня комендантську годину для боротьби з СOVID-19

Нідерланди продовжили до березня комендантську годину для боротьби з СOVID-19

Уряд Нідерландів продовжив термін дії комендантської години для боротьби з пандемією СOVID-19 до 2 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Комендантська година в Нідерландах мала діяти до 10 лютого.

Щодня з 21:00 до 4:30 громадянам заборонено виходити з дому без вагомої причини, такої як вигул собаки, повернення з роботи або поїздки на роботу. Також виняток зроблено для громадян, які їдуть на суд в інше місто або їдуть за кордон і мають квиток.

За порушення комендантської години передбачено штраф у розмірі 95 євро.

Також читайте: Влітку знімуть частину обмежень для поїздок за кордон, - Кулеба

Автор: 

карантин (18172) Нідерланди (1553) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Привіт !
Ні, тварини мають більше прав, ніж люди.
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09.02.2021 01:50
+2
То приезжайте жить к нам, тут с коронавирусом борются формально.
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09.02.2021 06:34
+2
То до них ще не дістались, залишили на потім.
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09.02.2021 08:53
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такой как выгул собаки, возвращение с работы либо поездки на работу.Источник: https://censor.net/ru/n3246768

А можна людей вигулювати?
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09.02.2021 00:59 Відповісти
Привіт !
Ні, тварини мають більше прав, ніж люди.
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09.02.2021 01:50 Відповісти
То до них ще не дістались, залишили на потім.
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09.02.2021 08:53 Відповісти
часто просишся надвір ?
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09.02.2021 11:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/31269 Та я за тобі подібних переживаю,а то ще здичавієте.А так.хоч можна вас вигуляти буде.
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09.02.2021 13:21 Відповісти
Все о людях думают, куда им до Украины, где много лишних людей, если даже пол страны вымрет, то олигархам достаточно будет.
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09.02.2021 00:59 Відповісти
За нарушение комендантского часа предусмотрен штраф в размере 95 евро.Источник: https://censor.net/ru/n3246768

От-от, у нас теж так "борються", що від початку року вже 5 вбивств у Монреалі (вчора дівчину 15-літню застрелили, хлопця поранили). З середини минулого року збільшилися випадки стрілянини на вулицях, у житлових кварталах ... І на поліцію тепер нападають. Вони замість виконання своїх обов*язків "борються" з вірусом і з людьми. Патрулі виставляють, облави якісь, по хатах лазять і готелях - перевірки влаштовують, чи люди не збираються ... штрафи від 1500 до 6000 роздають. Головна мета. На догоду дебілці-мересі і решті "діячів".
Теж комендантську годину продовжили ... Мало ...
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09.02.2021 02:05 Відповісти
То приезжайте жить к нам, тут с коронавирусом борются формально.
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09.02.2021 06:34 Відповісти
А тлю куди діть ?
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09.02.2021 07:00 Відповісти
А тлю можете оставить ув Канаде.
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09.02.2021 10:03 Відповісти
Нє, ви її обрали - ви з нею і розбирайтеся.
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09.02.2021 20:41 Відповісти
"вчора дівчину 15-літню застрелили, хлопця поранили"

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09.02.2021 07:55 Відповісти
а скільки свиней на м"ясо пустили,а скільки дерев в канаді вирубали... ЖУТЬ ....
Ведана.
Кримінальну статистику на політфорумі засуньте собі в сраку... ))
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09.02.2021 11:39 Відповісти
Ви - адміністратор форуму ?
Ресурс якраз дуже часто подає кримінальну хроніку.
А я розповідаю людям, як в іншій країні.
Вам - не цікаво, не читайте. Запихайте собі все, що маєте ...
І не вказуйте мені, що робити.
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09.02.2021 20:52 Відповісти
У канадолів древня традиція концтабори для людей будувати ! Адік алоїзович ще в штабі посильним служив,а вони вже http://www.infoukes.com/history/internment/booklet01/index_ua.html людей у концтаборах тримали і їх майно скомуїздили-до тепер ніхто компенсацію відібрати у цих чортів не може!
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09.02.2021 09:58 Відповісти
Так и будут жить в комендантском часе всю жизнь.
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09.02.2021 08:59 Відповісти
Є країни,де немає комендантської години..

Китай.
Але там є смертна кара за порушення карантинних норм..
РИЗИКНЕТЕ ? )))
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09.02.2021 11:41 Відповісти
Ага, зато открыли младшие школы с сегодня.

У нидерландцев с логикой совсем плохо...
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09.02.2021 11:11 Відповісти
О це справжня Європа, де хатня тваринка має всі права, а право на прогулянку для собак - це святе. 🦮
До речі, нічні тусовки по барах та клубах - це дійсно розплідник ковіду.
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09.02.2021 12:41 Відповісти
 
 