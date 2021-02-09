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Нідерланди продовжили до березня комендантську годину для боротьби з СOVID-19
Уряд Нідерландів продовжив термін дії комендантської години для боротьби з пандемією СOVID-19 до 2 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Комендантська година в Нідерландах мала діяти до 10 лютого.
Щодня з 21:00 до 4:30 громадянам заборонено виходити з дому без вагомої причини, такої як вигул собаки, повернення з роботи або поїздки на роботу. Також виняток зроблено для громадян, які їдуть на суд в інше місто або їдуть за кордон і мають квиток.
За порушення комендантської години передбачено штраф у розмірі 95 євро.
Топ коментарі
+2 Vedana
показати весь коментар09.02.2021 01:50
+2 xoxoxo
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+2 Меркава
показати весь коментар09.02.2021 08:53
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А можна людей вигулювати?
Ні, тварини мають більше прав, ніж люди.
От-от, у нас теж так "борються", що від початку року вже 5 вбивств у Монреалі (вчора дівчину 15-літню застрелили, хлопця поранили). З середини минулого року збільшилися випадки стрілянини на вулицях, у житлових кварталах ... І на поліцію тепер нападають. Вони замість виконання своїх обов*язків "борються" з вірусом і з людьми. Патрулі виставляють, облави якісь, по хатах лазять і готелях - перевірки влаштовують, чи люди не збираються ... штрафи від 1500 до 6000 роздають. Головна мета. На догоду дебілці-мересі і решті "діячів".
Теж комендантську годину продовжили ... Мало ...
Ведана.
Кримінальну статистику на політфорумі засуньте собі в сраку... ))
Ресурс якраз дуже часто подає кримінальну хроніку.
А я розповідаю людям, як в іншій країні.
Вам - не цікаво, не читайте. Запихайте собі все, що маєте ...
І не вказуйте мені, що робити.
Китай.
Але там є смертна кара за порушення карантинних норм..
РИЗИКНЕТЕ ? )))
У нидерландцев с логикой совсем плохо...
До речі, нічні тусовки по барах та клубах - це дійсно розплідник ковіду.