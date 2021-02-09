Нідерланди продовжили до березня комендантську годину для боротьби з СOVID-19

Уряд Нідерландів продовжив термін дії комендантської години для боротьби з пандемією СOVID-19 до 2 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Комендантська година в Нідерландах мала діяти до 10 лютого.

Щодня з 21:00 до 4:30 громадянам заборонено виходити з дому без вагомої причини, такої як вигул собаки, повернення з роботи або поїздки на роботу. Також виняток зроблено для громадян, які їдуть на суд в інше місто або їдуть за кордон і мають квиток.

За порушення комендантської години передбачено штраф у розмірі 95 євро.

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