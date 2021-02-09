РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15734 посетителя онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
1 412 8
карантин (16730) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

До апреля-мая введение более жесткого карантина в Украине не планируется, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

До апреля-мая введение более жесткого карантина в Украине не планируется, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует отсутствие жестких карантинные меры до апреля-мая этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно нашей стратегии мы не думаем, что нам нужно будет вводить более жесткие меры, чем те, что есть сейчас, до, скажем так, апреля-мая этого года", - сказал Степанов.

Министр отметил, что несмотря на критику, стратегия противодействия COVID-19, которую избрало правительство принесла результат.

"Мы получаем тот результат, который хотели от этих сдерживающих факторов, которые несут эти карантинные меры", - сказал Степанов.

Также читайте: Степанов о странах, которые закупают российскую вакцину: У них РФ не отбирала территорию и не приносила десятки тысяч смертей

Глава Минздрава напомнил, что в первую неделю декабря 2020 года были зафиксированы 89000 больных коронавирусной болезнью, за первую неделю февраля - 25505 больных. Так же, по его словам, уменьшилось количество больных COVID-19, которые одновременно находятся в больнице: в первую неделю декабря это было 28000 человек, по состоянию на сейчас - меньше чем 18000.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не всі знають, але в людей у яких високий IQ, тобто вище 130, язик до холодного заліза не примерзає. Вчені не можуть пояснити це явище. Але факт залишається фактом.
показать весь комментарий
09.02.2021 01:20 Ответить
зелена влада вже повністю на ручному управління. якщо показники ввп у квітні-травні не зростатимуть, тоді вони введуть карантин. і все - винуватих немає, ввп не росте, бо ж карантин.
показать весь комментарий
09.02.2021 09:01 Ответить
Цікава реакція журналістки. Але як же йому важко.ЗЕбанату!
Ні, не думати, про це вже мови немає, а просто говорити і то вже страшенно важка праця. Відпустіть його , ляльководи-іроди, навіщо ви знущаєтесь з нього і нас? Хай вже їде куди завгодно, майте совість, жива ж істота! Який сором!

https://twitter.com/mademoiselle_87/status/1358803537535369218
показать весь комментарий
09.02.2021 01:23 Ответить
Нужно ввести постоянно действующий комендантский час в Украине и не проводить никаких выборов пока не будет убит последний коронавирус на планете
показать весь комментарий
09.02.2021 05:01 Ответить
эти уроды опять на праздник и перед праздником карантин введут!
показать весь комментарий
09.02.2021 06:27 Ответить
Таким образом степанов хотел донести нам следующее: никакой отмены карантина не ждите.
показать весь комментарий
09.02.2021 06:50 Ответить
Такие успокоительные речи произносят не только в Украине, и скорее всего они звучат перед "третьей волной", после которой и будет ужесточение карантина. Мы это уже проходили летом и осенью.
показать весь комментарий
09.02.2021 06:53 Ответить
Да с таким министром к лету и так все переболеют,не министр а телепузик как Кашпировский всех с телевизора лечил сказками о вакцине. До апреля-мая введение более жесткого карантина в Украине не планируется, - Степанов - Цензор.НЕТ 1245
показать весь комментарий
09.02.2021 07:40 Ответить
 
 