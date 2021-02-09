Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино

Украинский фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ" режиссера Екатерины Горностай попал в конкурсную программу 71-го Берлинского кинофестиваля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госкино.

Фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ" рассказывает историю киевских 11-класников. В фильме играют непрофессиональные актеры-подростки, с которыми режиссер и автор сценария Екатерина Горностай работала в актерской лаборатории осенью 2019 года. Картина разрабатывалась с осени 2016 года, а ее съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.

В этом году из-за пандемии Берлинале пройдет в два этапа. Конкурсные показы проведут весной онлайн, вместе с Европейским кинорынком. Для широкой общественности картины покажут летом. С 1 по 5 марта будет работать жюри конкурсных программ, фильмы смогут посмотреть аккредитованные гости фестиваля и международная пресса. С 9 по 20 июня кинотеатры Берлина покажут конкурсные фильмы уже для широкой общественности.

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