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Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино

Новости Цензор.НЕТ Общество Шоу-бизнес

Украинский фильм

Украинский фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ" режиссера Екатерины Горностай попал в конкурсную программу 71-го Берлинского кинофестиваля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госкино.

Фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ" рассказывает историю киевских 11-класников. В фильме играют непрофессиональные актеры-подростки, с которыми режиссер и автор сценария  Екатерина Горностай работала в актерской лаборатории осенью 2019 года. Картина разрабатывалась с осени 2016 года, а ее съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.

В этом году из-за пандемии Берлинале пройдет в два этапа. Конкурсные показы проведут весной онлайн, вместе с Европейским кинорынком. Для широкой общественности картины покажут летом. С 1 по 5 марта будет работать жюри конкурсных программ, фильмы смогут посмотреть аккредитованные гости фестиваля и международная пресса. С 9 по 20 июня кинотеатры Берлина покажут конкурсные фильмы уже для широкой общественности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В длинный список номинантов на "Оскар-2021" попали два украинских фильма: "Атлантида" и "Земля голубая, словно апельсин"

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Бєлгород (Україна),1918р. Сторінка з київського журналу «Око». Бєлгород 1918р був у складі Української Держави та належав до Донеччини з центром у місті Слов'янськ. Анексований росією 7 лютого 1919р. М@скалі завжди крали і присвоювали чужі території і переписували історію. Орда.

Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 3591
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09.02.2021 03:43
+1
Їхали козаки, їхали по полю
І лунала пісня про їхнюю долю.
Про їхнюю долю, про справжнюю волю.
Їхали козаки, їхали по полю...
Їхали козаки та й пісню співали.
Про те, як любили і як воювали
За рідную землю, за батьків і друзів,
І за спів дівочий, що дзвенить у лузі...
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09.02.2021 03:09
+1
Крч, тєма. Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 8438

Это улица Короленко, она же в народе «тупик Коломойского»

Та улица, которую по версии телеканала «Г+Г» полностью смыло дождём.

Та улица, где «Филатов срубил все деревья и украл все деньги, а Боря-могильщик поставил ржавые виселицы и гробы».

...

Только что в присутствии центральных телеканалов страны презентовали награду международного профессионального конкурса в Лос-Анджелесе.

Среди участников из 45 стран наша улица заняла первое место (!) в мире (!!)

за лучший проект уличного освещения 2020 года.

Следите за новостями.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3713292035419333&id=100002157183088
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09.02.2021 03:13
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Раптом бажаєте послухати більше про «Стоп-Земля» то слухайте епізод Vertigo Filmspotting:
гугол

Епол

Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 7838
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09.02.2021 02:21 Ответить
Настрій.. скажемо так його нема. Хочеться.. ні ніхуа не хочеться, ну може трошки постити що попало та котиків. Це тілько вівторок почався.
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09.02.2021 02:39 Ответить
Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 615
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09.02.2021 02:42 Ответить
Як показало життя, шапочка із фольги пану Хоакіну не дуже допомогла. Тому даруйте радість людям і намагайтесь привнести в цей світ щось хороше.. Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 9501
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09.02.2021 02:45 Ответить
Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 2275
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09.02.2021 04:22 Ответить
Їхали козаки, їхали по полю
І лунала пісня про їхнюю долю.
Про їхнюю долю, про справжнюю волю.
Їхали козаки, їхали по полю...
Їхали козаки та й пісню співали.
Про те, як любили і як воювали
За рідную землю, за батьків і друзів,
І за спів дівочий, що дзвенить у лузі...
показать весь комментарий
09.02.2021 03:09 Ответить
Крч, тєма. Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 8438

Это улица Короленко, она же в народе «тупик Коломойского»

Та улица, которую по версии телеканала «Г+Г» полностью смыло дождём.

Та улица, где «Филатов срубил все деревья и украл все деньги, а Боря-могильщик поставил ржавые виселицы и гробы».

...

Только что в присутствии центральных телеканалов страны презентовали награду международного профессионального конкурса в Лос-Анджелесе.

Среди участников из 45 стран наша улица заняла первое место (!) в мире (!!)

за лучший проект уличного освещения 2020 года.

Следите за новостями.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3713292035419333&id=100002157183088
показать весь комментарий
09.02.2021 03:13 Ответить
Красавец !

https://twitter.com/Seva1000/status/1358354903819780097
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09.02.2021 03:21 Ответить
Дважды не судимый ДАУНетский чувак Виктор Индюкович будучи Крысадэнтом Украины защитил Крым от рюссих Ихтамнетов... Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 3837Фильм получился бы супер,на Оскар,жаль полномочия Индюка закончились 7 июня 2014 года... Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 5023такого говнокомандующего потеряли
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09.02.2021 03:28 Ответить
Да. Он не интересен. В игнор, пусть булькает в своей луже. Какой-то дефектный кацап Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 346
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09.02.2021 03:32 Ответить
Бєлгород (Україна),1918р. Сторінка з київського журналу «Око». Бєлгород 1918р був у складі Української Держави та належав до Донеччини з центром у місті Слов'янськ. Анексований росією 7 лютого 1919р. М@скалі завжди крали і присвоювали чужі території і переписували історію. Орда.

Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 3591
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09.02.2021 03:43 Ответить
Белгород - Украина

Посёлок Бессоновка. Женщина 1936 года рождения. Млн. украинцев живут на рф и нет ни одной школы. #птн_пнх Январь 2019 года.Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 5877
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09.02.2021 03:50 Ответить
https://twitter.com/herooftheday10/status/1145301658588590080
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09.02.2021 03:51 Ответить
Рука сама потягнулась до неба Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 2033

Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 1001
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09.02.2021 04:21 Ответить
Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 4909
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09.02.2021 04:32 Ответить
Это я в Канаде )
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09.02.2021 04:40 Ответить
Кацап і в Канаді - кацап. Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 9154
Добрий кацап - мертвий кацап. Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 4759
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09.02.2021 05:46 Ответить
know a lot of folks out there are losing hope, so I want to make one thing clear: I'm going to act as fast as I can to get Americans the relief they so desperately need
Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 1010.
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09.02.2021 04:53 Ответить
А це де ти? Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 5241
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09.02.2021 05:46 Ответить
ну хочет он американцам помоч и что?
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09.02.2021 06:46 Ответить
Сергей Лещенко с женой заехали в скандальную четырехкомнатную квартиру в центре Киева
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09.02.2021 06:43 Ответить
 
 