Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино
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Украинский фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ" режиссера Екатерины Горностай попал в конкурсную программу 71-го Берлинского кинофестиваля.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госкино.
Фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ" рассказывает историю киевских 11-класников. В фильме играют непрофессиональные актеры-подростки, с которыми режиссер и автор сценария Екатерина Горностай работала в актерской лаборатории осенью 2019 года. Картина разрабатывалась с осени 2016 года, а ее съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.
В этом году из-за пандемии Берлинале пройдет в два этапа. Конкурсные показы проведут весной онлайн, вместе с Европейским кинорынком. Для широкой общественности картины покажут летом. С 1 по 5 марта будет работать жюри конкурсных программ, фильмы смогут посмотреть аккредитованные гости фестиваля и международная пресса. С 9 по 20 июня кинотеатры Берлина покажут конкурсные фильмы уже для широкой общественности.
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гугол
Епол
І лунала пісня про їхнюю долю.
Про їхнюю долю, про справжнюю волю.
Їхали козаки, їхали по полю...
Їхали козаки та й пісню співали.
Про те, як любили і як воювали
За рідную землю, за батьків і друзів,
І за спів дівочий, що дзвенить у лузі...
Это улица Короленко, она же в народе «тупик Коломойского»
Та улица, которую по версии телеканала «Г+Г» полностью смыло дождём.
Та улица, где «Филатов срубил все деревья и украл все деньги, а Боря-могильщик поставил ржавые виселицы и гробы».
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Посёлок Бессоновка. Женщина 1936 года рождения. Млн. украинцев живут на рф и нет ни одной школы. #птн_пнх Январь 2019 года.
Добрий кацап - мертвий кацап.
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