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Український фільм "Стоп-земля" відібрано до конкурсної програми Берлінського кінофестивалю-2021, - Держкіно

Український фільм

Український фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ" режисерки Катерини Горностай потрапив до конкурсної програми 71-го Берлінського кінофестивалю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держкіно.

Фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ" розповідає історію київських 11-класників. У фільмі грають непрофесійні актори-підлітки, з якими режисерка і авторка сценарію Катерина Горностай працювала в акторській лабораторії восени 2019 року. Картина розроблялася з осені 2016 року, а її зйомки відбувалися в Києві і Київській області в 2020 році.

Цього року через пандемію COVID-19 Берлінале відбудеться у два етапи. Конкурсні покази проведуть навесні в онлайн-форматі, разом із Європейським кіноринком. Для широкого загалу фільми покажуть влітку. З 1-го до 5-го березня буде працювати журі фестивалю конкурсних програм, фільми також зможуть подивитись акредитовані гості ринку та міжнародна преса, а з 9-го до 20-го червня кінотеатри Берліна покажуть фестивальні фільми вже для широкої аудиторії.

Також дивіться: Український фільм "Із зав'язаними очима" переміг на Варшавському кінофестивалі. ВIДЕО

Автор: 

кіно (960) кінофестиваль (106) Держкіно (185)


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Топ коментарі
+5
Бєлгород (Україна),1918р. Сторінка з київського журналу «Око». Бєлгород 1918р був у складі Української Держави та належав до Донеччини з центром у місті Слов'янськ. Анексований росією 7 лютого 1919р. М@скалі завжди крали і присвоювали чужі території і переписували історію. Орда.

Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 3591
показати весь коментар
09.02.2021 03:43
+1
Як показало життя, шапочка із фольги пану Хоакіну не дуже допомогла. Тому даруйте радість людям і намагайтесь привнести в цей світ щось хороше..
показати весь коментар
09.02.2021 02:45
+1
Їхали козаки, їхали по полю
І лунала пісня про їхнюю долю.
Про їхнюю долю, про справжнюю волю.
Їхали козаки, їхали по полю...
Їхали козаки та й пісню співали.
Про те, як любили і як воювали
За рідную землю, за батьків і друзів,
І за спів дівочий, що дзвенить у лузі...
показати весь коментар
09.02.2021 03:09
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Раптом бажаєте послухати більше про «Стоп-Земля» то слухайте епізод Vertigo Filmspotting:
https://podcasts.apple.com/ua/podcast/vertigo-filmspotting-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81-%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0/id1480689401?uo=4&i=1000487773243&itscg=30200&itsct=podcast_box гугол

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5jYXB0aXZhdGUuZm0vdmVydGlnby1maWxtc3BvdHRpbmcv/episode/MGU2OWEyZjQtNTI2Ni00MjBlLWE0ZTgtNjFiNDYzZTc3ZDRi?sa=X&ved=0CAYQkfYCahcKEwjA6uPP7truAhUAAAAAHQAAAAAQAg Епол

Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 7838
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09.02.2021 02:21 Відповісти
Настрій.. скажемо так його нема. Хочеться.. ні ніхуа не хочеться, ну може трошки постити що попало та котиків. Це тілько вівторок почався.
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09.02.2021 02:39 Відповісти
Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 615
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09.02.2021 02:42 Відповісти
Як показало життя, шапочка із фольги пану Хоакіну не дуже допомогла. Тому даруйте радість людям і намагайтесь привнести в цей світ щось хороше..
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09.02.2021 02:45 Відповісти
Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 2275
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09.02.2021 04:22 Відповісти
Їхали козаки, їхали по полю
І лунала пісня про їхнюю долю.
Про їхнюю долю, про справжнюю волю.
Їхали козаки, їхали по полю...
Їхали козаки та й пісню співали.
Про те, як любили і як воювали
За рідную землю, за батьків і друзів,
І за спів дівочий, що дзвенить у лузі...
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09.02.2021 03:09 Відповісти
Крч, тєма.

Это улица Короленко, она же в народе «тупик Коломойского»

Та улица, которую по версии телеканала «Г+Г» полностью смыло дождём.

Та улица, где «Филатов срубил все деревья и украл все деньги, а Боря-могильщик поставил ржавые виселицы и гробы».

...

Только что в присутствии центральных телеканалов страны презентовали награду международного профессионального конкурса в Лос-Анджелесе.

Среди участников из 45 стран наша улица заняла первое место (!) в мире (!!)

за лучший проект уличного освещения 2020 года.

Следите за новостями.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3713292035419333&id=100002157183088
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09.02.2021 03:13 Відповісти
Красавец !

https://twitter.com/Seva1000/status/1358354903819780097
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09.02.2021 03:21 Відповісти
Дважды не судимый ДАУНетский чувак Виктор Индюкович будучи Крысадэнтом Украины защитил Крым от рюссих Ихтамнетов... Фильм получился бы супер,на Оскар,жаль полномочия Индюка закончились 7 июня 2014 года... такого говнокомандующего потеряли
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09.02.2021 03:28 Відповісти
Да. Он не интересен. В игнор, пусть булькает в своей луже. Какой-то дефектный кацап
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09.02.2021 03:32 Відповісти
Бєлгород (Україна),1918р. Сторінка з київського журналу «Око». Бєлгород 1918р був у складі Української Держави та належав до Донеччини з центром у місті Слов'янськ. Анексований росією 7 лютого 1919р. М@скалі завжди крали і присвоювали чужі території і переписували історію. Орда.

Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 3591
показати весь коментар
09.02.2021 03:43 Відповісти
Белгород - Украина

Посёлок Бессоновка. Женщина 1936 года рождения. Млн. украинцев живут на рф и нет ни одной школы. https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D1%82%D0%BD_%D0%BF%D0%BD%D1%85?src=hashtag_click #птн_пнх Январь 2019 года.Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 5877
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09.02.2021 03:50 Відповісти
https://twitter.com/herooftheday10/status/1145301658588590080
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09.02.2021 03:51 Відповісти
Рука сама потягнулась до неба

Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 1001
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09.02.2021 04:21 Відповісти
Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 4909
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09.02.2021 04:32 Відповісти
Это я в Канаде )
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09.02.2021 04:40 Відповісти
Кацап і в Канаді - кацап.
Добрий кацап - мертвий кацап.
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09.02.2021 05:46 Відповісти
know a lot of folks out there are losing hope, so I want to make one thing clear: I'm going to act as fast as I can to get Americans the relief they so desperately need
Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 1010.
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09.02.2021 04:53 Відповісти
А це де ти?
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09.02.2021 05:46 Відповісти
ну хочет он американцам помоч и что?
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09.02.2021 06:46 Відповісти
Сергей Лещенко с женой заехали в скандальную четырехкомнатную квартиру в центре Киева
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09.02.2021 06:43 Відповісти
 
 