Український фільм "Стоп-земля" відібрано до конкурсної програми Берлінського кінофестивалю-2021, - Держкіно
Український фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ" режисерки Катерини Горностай потрапив до конкурсної програми 71-го Берлінського кінофестивалю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держкіно.
Фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ" розповідає історію київських 11-класників. У фільмі грають непрофесійні актори-підлітки, з якими режисерка і авторка сценарію Катерина Горностай працювала в акторській лабораторії восени 2019 року. Картина розроблялася з осені 2016 року, а її зйомки відбувалися в Києві і Київській області в 2020 році.
Цього року через пандемію COVID-19 Берлінале відбудеться у два етапи. Конкурсні покази проведуть навесні в онлайн-форматі, разом із Європейським кіноринком. Для широкого загалу фільми покажуть влітку. З 1-го до 5-го березня буде працювати журі фестивалю конкурсних програм, фільми також зможуть подивитись акредитовані гості ринку та міжнародна преса, а з 9-го до 20-го червня кінотеатри Берліна покажуть фестивальні фільми вже для широкої аудиторії.
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І лунала пісня про їхнюю долю.
Про їхнюю долю, про справжнюю волю.
Їхали козаки, їхали по полю...
Їхали козаки та й пісню співали.
Про те, як любили і як воювали
За рідную землю, за батьків і друзів,
І за спів дівочий, що дзвенить у лузі...
Это улица Короленко, она же в народе «тупик Коломойского»
Та улица, которую по версии телеканала «Г+Г» полностью смыло дождём.
Та улица, где «Филатов срубил все деревья и украл все деньги, а Боря-могильщик поставил ржавые виселицы и гробы».
...
Только что в присутствии центральных телеканалов страны презентовали награду международного профессионального конкурса в Лос-Анджелесе.
Среди участников из 45 стран наша улица заняла первое место (!) в мире (!!)
за лучший проект уличного освещения 2020 года.
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Посёлок Бессоновка. Женщина 1936 года рождения. Млн. украинцев живут на рф и нет ни одной школы. https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D1%82%D0%BD_%D0%BF%D0%BD%D1%85?src=hashtag_click #птн_пнх Январь 2019 года.
Добрий кацап - мертвий кацап.
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