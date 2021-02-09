Український фільм "Стоп-земля" відібрано до конкурсної програми Берлінського кінофестивалю-2021, - Держкіно

Український фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ" режисерки Катерини Горностай потрапив до конкурсної програми 71-го Берлінського кінофестивалю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держкіно.

Фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ" розповідає історію київських 11-класників. У фільмі грають непрофесійні актори-підлітки, з якими режисерка і авторка сценарію Катерина Горностай працювала в акторській лабораторії восени 2019 року. Картина розроблялася з осені 2016 року, а її зйомки відбувалися в Києві і Київській області в 2020 році.

Цього року через пандемію COVID-19 Берлінале відбудеться у два етапи. Конкурсні покази проведуть навесні в онлайн-форматі, разом із Європейським кіноринком. Для широкого загалу фільми покажуть влітку. З 1-го до 5-го березня буде працювати журі фестивалю конкурсних програм, фільми також зможуть подивитись акредитовані гості ринку та міжнародна преса, а з 9-го до 20-го червня кінотеатри Берліна покажуть фестивальні фільми вже для широкої аудиторії.

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