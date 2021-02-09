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В США согласовали порядок проведения слушаний по импичменту Трампа

Лидеры Демократической и Республиканской партий Сената США пришли к общему согласию о порядке и сроках проведения судебных слушаний по импичменту сорок пятого президента США Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом пишет The Hill.

Слушания должны начаться во вторник, 9 февраля.

"Я и лидер республиканцев провели консультации с менеджерами по импичменту Палаты представителей и с адвокатами экс-президента Трампа и договорились принять двухпартийную резолюцию, которая будет регулировать порядок и сроки предстоящего судебного разбирательства", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер.

Он подчеркнул, что это обеспечит честный и справедливый процесс импичмента.

Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл подтвердил достижение такой договоренности, отметив, что она сохраняет права обеих сторон.

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"Это даст сенаторам, которые будут выступать в качестве присяжных, достаточно времени для рассмотрения дела и аргументов", - заметил Макконнелл.

В соответствии с соглашением, сначала Сенат должен проголосовать, не противоречит ли судебное разбирательство импичмента президента Конституции США.

В конце января Палата представителей Конгресса США направили в Сенат резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

Главу Белого дома обвиняют в подстрекательстве к мятежу, когда 6 января толпа его сторонников ворвалась в здание Конгресса.

Новоизбранный президент США Джо Байден призвал большинство в Сенате не затягивать процесс судебных слушаний по делу импичмента Трампа.

Сам Байден никогда не был в восторге от идеи импичмента Трампа, хотя и не мешал этому процессу.

импичмент (542) США (26401) Трамп Дональд (5083)


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Топ комментарии
+11
Ага. Только штаны ширинкой назад одеты.
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09.02.2021 09:06
+2
Если Республиканская Партия не поддержит импичмент,и не очистит себя от грязи,то она на несколько десятилетий станет "вечно второй" .
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09.02.2021 08:27
+2
Трамп такий, розстібаючи ширінку, ну, хто перший?
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09.02.2021 08:49
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Если Республиканская Партия не поддержит импичмент,и не очистит себя от грязи,то она на несколько десятилетий станет "вечно второй" .
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09.02.2021 08:27 Ответить
Трамп такий, розстібаючи ширінку, ну, хто перший?
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09.02.2021 08:49 Ответить
Ага. Только штаны ширинкой назад одеты.
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09.02.2021 09:06 Ответить
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09.02.2021 09:46 Ответить
Ты вроде первым успел...
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09.02.2021 09:06 Ответить
Жодної цікавості це вже не викликає.
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09.02.2021 08:54 Ответить
Дійсно, наразі більш актуально чим закінчиться "облава" на Вовка.
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09.02.2021 09:16 Ответить
Паходу, чубатого чотирижди банкрота, таки, доведуть до цугундера та посадять на макабуку, дурня рудого...
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09.02.2021 10:23 Ответить
Чем больше во власти любви к самому себе, а вследствие этого петушиного самодурства, тем больнее будут пинать этого, ставшего полудохлым, политического "петуха".
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09.02.2021 10:32 Ответить
молодцы, дайош три провальных импичмента, или пять!
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09.02.2021 13:37 Ответить
А почему ты свое родное "ё" потерял?
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09.02.2021 16:59 Ответить
Так где ты Удмуртский петух (навозный) свою раССейскую букву потерял? Пригожин тебя снимет с довольствия!
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09.02.2021 17:43 Ответить
Это ты козел под другим ником также лаял,-а ну повтори обос.анная бибизяна!
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09.02.2021 19:38 Ответить
 
 