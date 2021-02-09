В США согласовали порядок проведения слушаний по импичменту Трампа

Лидеры Демократической и Республиканской партий Сената США пришли к общему согласию о порядке и сроках проведения судебных слушаний по импичменту сорок пятого президента США Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом пишет The Hill.

Слушания должны начаться во вторник, 9 февраля.

"Я и лидер республиканцев провели консультации с менеджерами по импичменту Палаты представителей и с адвокатами экс-президента Трампа и договорились принять двухпартийную резолюцию, которая будет регулировать порядок и сроки предстоящего судебного разбирательства", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер.

Он подчеркнул, что это обеспечит честный и справедливый процесс импичмента.

Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл подтвердил достижение такой договоренности, отметив, что она сохраняет права обеих сторон.

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"Это даст сенаторам, которые будут выступать в качестве присяжных, достаточно времени для рассмотрения дела и аргументов", - заметил Макконнелл.

В соответствии с соглашением, сначала Сенат должен проголосовать, не противоречит ли судебное разбирательство импичмента президента Конституции США.

В конце января Палата представителей Конгресса США направили в Сенат резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

Главу Белого дома обвиняют в подстрекательстве к мятежу, когда 6 января толпа его сторонников ворвалась в здание Конгресса.

Новоизбранный президент США Джо Байден призвал большинство в Сенате не затягивать процесс судебных слушаний по делу импичмента Трампа.

Сам Байден никогда не был в восторге от идеи импичмента Трампа, хотя и не мешал этому процессу.