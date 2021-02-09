УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6632 відвідувача онлайн
Новини
2 390 18

У США узгодили порядок проведення слухань щодо імпічменту Трампа

Лідери Демократичної і Республіканської партій Сенату США дійшли спільної згоди про порядок і строки проведення судових слухань щодо імпічменту сорок п'ятого президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це пише The Hill.

Слухання мають розпочатися у вівторок, 9 лютого.

"Я і лідер республіканців провели консультації з менеджерами з імпічменту Палати представників, так і з адвокатами експрезидента Трампа й домовились ухвалити двопартійну резолюцію, яка регулюватиме порядок і терміни майбутнього судового розгляду", – заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чарльз Шумер.

Він підкреслив, що це забезпечить чесний і справедливий процес імпічменту.

Також читайте: Процес імпічменту Трампа можуть призупинити через прохання адвоката про дотримання шабату, - The New York Times

Лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл підтвердив досягнення такої домовленості, зазначивши, що вона зберігає права обох сторін.

"Це дасть сенаторам, що виступатимуть як присяжні, достатньо часу для розгляду справи та аргументів", – зауважив Макконнелл.

Відповідно до угоди, спочатку Сенат має проголосувати, чи не суперечить судовий розгляд імпічменту президента Конституції США.

Наприкінці січня Палата представників Конгресу США направила в Сенат резолюцію про імпічмент Дональда Трампа.

Главу Білого дому звинувачують у підбурюванні до заколоту, коли 6 січня натовп його прихильників увірвався в будівлю Конгресу.

Новообраний президент США Джо Байден закликав більшість у Сенаті не затягувати процес судових слухань у справі імпічменту Трампа.

Сам Байден ніколи не був у захваті від ідеї імпічменту Трампа, хоча і не заважав цьому процесу.

Автор: 

імпічмент (278) США (22497) Трамп Дональд (5471)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Ага. Только штаны ширинкой назад одеты.
показати весь коментар
09.02.2021 09:06
+2
Если Республиканская Партия не поддержит импичмент,и не очистит себя от грязи,то она на несколько десятилетий станет "вечно второй" .
показати весь коментар
09.02.2021 08:27
+2
Трамп такий, розстібаючи ширінку, ну, хто перший?
показати весь коментар
09.02.2021 08:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если Республиканская Партия не поддержит импичмент,и не очистит себя от грязи,то она на несколько десятилетий станет "вечно второй" .
показати весь коментар
09.02.2021 08:27 Відповісти
Трамп такий, розстібаючи ширінку, ну, хто перший?
показати весь коментар
09.02.2021 08:49 Відповісти
Ага. Только штаны ширинкой назад одеты.
показати весь коментар
09.02.2021 09:06 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2021 09:46 Відповісти
Ты вроде первым успел...
показати весь коментар
09.02.2021 09:06 Відповісти
Жодної цікавості це вже не викликає.
показати весь коментар
09.02.2021 08:54 Відповісти
Дійсно, наразі більш актуально чим закінчиться "облава" на Вовка.
показати весь коментар
09.02.2021 09:16 Відповісти
Паходу, чубатого чотирижди банкрота, таки, доведуть до цугундера та посадять на макабуку, дурня рудого...
показати весь коментар
09.02.2021 10:23 Відповісти
Чем больше во власти любви к самому себе, а вследствие этого петушиного самодурства, тем больнее будут пинать этого, ставшего полудохлым, политического "петуха".
показати весь коментар
09.02.2021 10:32 Відповісти
молодцы, дайош три провальных импичмента, или пять!
показати весь коментар
09.02.2021 13:37 Відповісти
А почему ты свое родное "ё" потерял?
показати весь коментар
09.02.2021 16:59 Відповісти
Так где ты Удмуртский петух (навозный) свою раССейскую букву потерял? Пригожин тебя снимет с довольствия!
показати весь коментар
09.02.2021 17:43 Відповісти
Это ты козел под другим ником также лаял,-а ну повтори обос.анная бибизяна!
показати весь коментар
09.02.2021 19:38 Відповісти
 
 