У США узгодили порядок проведення слухань щодо імпічменту Трампа

Лідери Демократичної і Республіканської партій Сенату США дійшли спільної згоди про порядок і строки проведення судових слухань щодо імпічменту сорок п'ятого президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це пише The Hill.

Слухання мають розпочатися у вівторок, 9 лютого.

"Я і лідер республіканців провели консультації з менеджерами з імпічменту Палати представників, так і з адвокатами експрезидента Трампа й домовились ухвалити двопартійну резолюцію, яка регулюватиме порядок і терміни майбутнього судового розгляду", – заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чарльз Шумер.

Він підкреслив, що це забезпечить чесний і справедливий процес імпічменту.

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Лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл підтвердив досягнення такої домовленості, зазначивши, що вона зберігає права обох сторін.

"Це дасть сенаторам, що виступатимуть як присяжні, достатньо часу для розгляду справи та аргументів", – зауважив Макконнелл.

Відповідно до угоди, спочатку Сенат має проголосувати, чи не суперечить судовий розгляд імпічменту президента Конституції США.

Наприкінці січня Палата представників Конгресу США направила в Сенат резолюцію про імпічмент Дональда Трампа.

Главу Білого дому звинувачують у підбурюванні до заколоту, коли 6 січня натовп його прихильників увірвався в будівлю Конгресу.

Новообраний президент США Джо Байден закликав більшість у Сенаті не затягувати процес судових слухань у справі імпічменту Трампа.

Сам Байден ніколи не був у захваті від ідеї імпічменту Трампа, хоча і не заважав цьому процесу.