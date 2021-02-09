Мы не расслабляемся и готовы противостоять новым штаммам коронавируса, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Новые штаммы коронавируса могут прийти в Украину, и власти готовы им противостоять, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы не расслабляемся, мы понимаем, что новые штаммы вируса могут прийти и в Украину, они придут, и мы будем противостоять им также", - сказал он во вторник на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Премьер подчеркнул, что одной из линий стратегии борьбы с коронавирусом является вакцинация.
"Это та стратегия, которая дает нам шанс к возврату к нормальной жизни, так как вакцина - это барьер для коронавируса", - заключил Шмыгаль.
Он напомнил, что Украина в ближайшее время ожидает поступления 117 тыс. доз вакцин Pfizer/BioNTech и 12 млн доз вакцин AstraZeneca.
"Это те контракты, которые уже подписаны, и которых мы ожидаем", - сказал Шмыгаль.
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