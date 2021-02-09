РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53408 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
764 21
карантин (15645) Шмыгаль Денис (1733) COVID-19 (17312) коронавирус (16230)

Мы не расслабляемся и готовы противостоять новым штаммам коронавируса, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы не расслабляемся и готовы противостоять новым штаммам коронавируса, - Шмыгаль

Новые штаммы коронавируса могут прийти в Украину, и власти готовы им противостоять, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы не расслабляемся, мы понимаем, что новые штаммы вируса могут прийти и в Украину, они придут, и мы будем противостоять им также", - сказал он во вторник на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Премьер подчеркнул, что одной из линий стратегии борьбы с коронавирусом является вакцинация.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает сокращаться: мы видим стабилизацию ситуации, - Степанов. ВИДЕО

"Это та стратегия, которая дает нам шанс к возврату к нормальной жизни, так как вакцина - это барьер для коронавируса", - заключил Шмыгаль.

Он напомнил, что Украина в ближайшее время ожидает поступления 117 тыс. доз вакцин Pfizer/BioNTech и 12 млн доз вакцин AstraZeneca.

"Это те контракты, которые уже подписаны, и которых мы ожидаем", - сказал Шмыгаль.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+5
Плять ,идиот ,шо он несёт 🤔🙄😱🤦
показать весь комментарий
09.02.2021 10:46
+3
запрещать торговать носками и лампочками, это, конечно же гениальная стратегия!
показать весь комментарий
09.02.2021 10:46
+3
Несёт он ху-ню, так как больше ничего нести не может.
показать весь комментарий
09.02.2021 11:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Противостоять ремонтом дорог?
показать весь комментарий
09.02.2021 10:44 Ответить
Плять ,идиот ,шо он несёт 🤔🙄😱🤦
показать весь комментарий
09.02.2021 10:46 Ответить
Несёт он ху-ню, так как больше ничего нести не может.
показать весь комментарий
09.02.2021 11:07 Ответить
запрещать торговать носками и лампочками, это, конечно же гениальная стратегия!
показать весь комментарий
09.02.2021 10:46 Ответить
Кто бы сомневался... иными словами - готовы украсть ещё! Кому война а кому мать родная...
показать весь комментарий
09.02.2021 10:48 Ответить
Ясен пень-чемпионы. Мы не расслабляемся и готовы противостоять новым штаммам коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4310
показать весь комментарий
09.02.2021 10:49 Ответить
Ну да, со "старым" штаммом уже справились и готовы противостоять новым штаммам.
Во главе с главным победуном Зеленским. Видели как он в интервью всех зеленых человечков раскидал?! Отож!!!
показать весь комментарий
09.02.2021 11:45 Ответить
Ваша готовность и нерасслабление, немного напрягают, если обратить внимание на количество умерших и умирающих ежедневно. На другие показатели в сводках Степанова смотреть бесполезно - фальсификация.
показать весь комментарий
09.02.2021 10:50 Ответить
та ви й не напрягалися
показать весь комментарий
09.02.2021 10:52 Ответить
Ну и дурак ... Мы не расслабляемся и готовы противостоять новым штаммам коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6569
показать весь комментарий
09.02.2021 10:54 Ответить
Дебил редкостный, сначала найди и определи их, эти новые штаммы, если есть чем. А определять нечем, лаборатории такой у нас нет.
показать весь комментарий
09.02.2021 10:56 Ответить
Не расслабляемся ? А ты Шмыгаль сильно напрягался, или разрабатывал вакцину?
показать весь комментарий
09.02.2021 10:57 Ответить
Он в правительстве и знает,что будут новые штаммы вируса? Основательно в мире "подготовились" мировые правители.
показать весь комментарий
09.02.2021 10:57 Ответить
Як показала практика минулого року, Зє-команда і Шмигаль не можуть протистояти коронавірусу , а можуть лиш протилежати і отриммувати задоволення.
показать весь комментарий
09.02.2021 10:59 Ответить
Не напрягающийся обещает не расслабляться Новый номер клоунского цирка
показать весь комментарий
09.02.2021 11:18 Ответить
И што? Это мурло до конца жизни терпеть будем ,а может хватит. А то детки подрастут и презирать станут таких овец недолугих. А от с владой будет как раз совсем наоборот.
показать весь комментарий
09.02.2021 11:21 Ответить
Мы не расслабляемся и готовы противостоять новым штаммам коронавируса, - Шмыгаль а еще а и еще! мы готовы дать отпор внеземным цивилизациям и даже когда они прилетят на землю.....дурак! сам дурак! от дурака слышу)
показать весь комментарий
09.02.2021 11:23 Ответить
Як завжди - уряяя ! Огидно .
показать весь комментарий
09.02.2021 11:25 Ответить
 
 