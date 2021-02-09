Ми не розслабляємося і готові протистояти новим штамам коронавірусу, - Шмигаль
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Нові штами коронавірусу можуть прийти в Україну і влада готова їм протистояти, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ми не розслабляємося, ми розуміємо, що нові штами вірусу можуть прийти і в Україну, вони прийдуть, і ми будемо протистояти їм також", - сказав він у вівторок на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Прем'єр підкреслив, що однією з ліній стратегії боротьби з коронавірусом є вакцинація.
"Це та стратегія, яка дає нам шанс для повернення до нормального життя, оскільки вакцина - це бар'єр для коронавірусу", - уклав Шмигаль.
Він нагадав, що Україна найближчим часом очікує надходження 117 тис. доз вакцин Pfizer / BioNTech і 12 млн доз вакцин AstraZeneca.
"Це ті контракти, які вже підписані, і яких ми очікуємо", - сказав Шмигаль.
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