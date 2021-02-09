Ми не розслабляємося і готові протистояти новим штамам коронавірусу, - Шмигаль

Нові штами коронавірусу можуть прийти в Україну і влада готова їм протистояти, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми не розслабляємося, ми розуміємо, що нові штами вірусу можуть прийти і в Україну, вони прийдуть, і ми будемо протистояти їм також", - сказав він у вівторок на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Прем'єр підкреслив, що однією з ліній стратегії боротьби з коронавірусом є вакцинація.

"Це та стратегія, яка дає нам шанс для повернення до нормального життя, оскільки вакцина - це бар'єр для коронавірусу", - уклав Шмигаль.

Він нагадав, що Україна найближчим часом очікує надходження 117 тис. доз вакцин Pfizer / BioNTech і 12 млн доз вакцин AstraZeneca.

Також читайте: Степанов сказав, хто забезпечить холодовий ланцюг для COVID-вакцини Pfizer в Україні: Укладено договір з приватною компанією

"Це ті контракти, які вже підписані, і яких ми очікуємо", - сказав Шмигаль.