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Ми не розслабляємося і готові протистояти новим штамам коронавірусу, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми не розслабляємося і готові протистояти новим штамам коронавірусу, - Шмигаль

Нові штами коронавірусу можуть прийти в Україну і влада готова їм протистояти, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми не розслабляємося, ми розуміємо, що нові штами вірусу можуть прийти і в Україну, вони прийдуть, і ми будемо протистояти їм також", - сказав він у вівторок на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Прем'єр підкреслив, що однією з ліній стратегії боротьби з коронавірусом є вакцинація.

"Це та стратегія, яка дає нам шанс для повернення до нормального життя, оскільки вакцина - це бар'єр для коронавірусу", - уклав Шмигаль.

Він нагадав, що Україна найближчим часом очікує надходження 117 тис. доз вакцин Pfizer / BioNTech і 12 млн доз вакцин AstraZeneca.

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"Це ті контракти, які вже підписані, і яких ми очікуємо", - сказав Шмигаль.

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Топ коментарі
+5
Плять ,идиот ,шо он несёт 🤔🙄😱🤦
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09.02.2021 10:46
+3
запрещать торговать носками и лампочками, это, конечно же гениальная стратегия!
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09.02.2021 10:46
+3
Несёт он ху-ню, так как больше ничего нести не может.
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09.02.2021 11:07
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Противостоять ремонтом дорог?
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09.02.2021 10:44 Відповісти
Плять ,идиот ,шо он несёт 🤔🙄😱🤦
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09.02.2021 10:46 Відповісти
Несёт он ху-ню, так как больше ничего нести не может.
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09.02.2021 11:07 Відповісти
запрещать торговать носками и лампочками, это, конечно же гениальная стратегия!
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09.02.2021 10:46 Відповісти
Кто бы сомневался... иными словами - готовы украсть ещё! Кому война а кому мать родная...
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09.02.2021 10:48 Відповісти
Ясен пень-чемпионы. Мы не расслабляемся и готовы противостоять новым штаммам коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4310
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09.02.2021 10:49 Відповісти
Ну да, со "старым" штаммом уже справились и готовы противостоять новым штаммам.
Во главе с главным победуном Зеленским. Видели как он в интервью всех зеленых человечков раскидал?! Отож!!!
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09.02.2021 11:45 Відповісти
Ваша готовность и нерасслабление, немного напрягают, если обратить внимание на количество умерших и умирающих ежедневно. На другие показатели в сводках Степанова смотреть бесполезно - фальсификация.
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09.02.2021 10:50 Відповісти
та ви й не напрягалися
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09.02.2021 10:52 Відповісти
Ну и дурак ... Мы не расслабляемся и готовы противостоять новым штаммам коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6569
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09.02.2021 10:54 Відповісти
Дебил редкостный, сначала найди и определи их, эти новые штаммы, если есть чем. А определять нечем, лаборатории такой у нас нет.
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09.02.2021 10:56 Відповісти
Не расслабляемся ? А ты Шмыгаль сильно напрягался, или разрабатывал вакцину?
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09.02.2021 10:57 Відповісти
Он в правительстве и знает,что будут новые штаммы вируса? Основательно в мире "подготовились" мировые правители.
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09.02.2021 10:57 Відповісти
Як показала практика минулого року, Зє-команда і Шмигаль не можуть протистояти коронавірусу , а можуть лиш протилежати і отриммувати задоволення.
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09.02.2021 10:59 Відповісти
Не напрягающийся обещает не расслабляться Новый номер клоунского цирка
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09.02.2021 11:18 Відповісти
И што? Это мурло до конца жизни терпеть будем ,а может хватит. А то детки подрастут и презирать станут таких овец недолугих. А от с владой будет как раз совсем наоборот.
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09.02.2021 11:21 Відповісти
Мы не расслабляемся и готовы противостоять новым штаммам коронавируса, - Шмыгаль а еще а и еще! мы готовы дать отпор внеземным цивилизациям и даже когда они прилетят на землю.....дурак! сам дурак! от дурака слышу)
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09.02.2021 11:23 Відповісти
Як завжди - уряяя ! Огидно .
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09.02.2021 11:25 Відповісти
 
 