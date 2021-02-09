Сфера культуры понесла самые большие убытки из-за пандемии, - Ткаченко

Пандемия коронавирусной инфекции негативно повлияла на сферу культуры и креативных индустрий в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Сфера креативных индустрий и культуры понесла наибольшие убытки из-за того, что это контакты в первую очередь. Мы понимаем, что в креативной экономике находится 4% населения страны, там работают люди, которые генерируют 4% ВВП. По нашему подсчету, несмотря на то, что сфера частично тенизирована, по меньшей мере она упала на половину, и только по данным налоговой, наиболее пострадавшей отраслью среди всех по стране является туризм, туристические агентства и кинотеатры", - отметил министр.

По его словам, наблюдается снижение примерно на 10% объема потребления продукции сферы креативных индустрий по сравнению с 2020 годом. И одна из причин в том, что у населения не хватает на это средств.

Так же есть существенная проблема, связанная с зарплатами для работников сферы культуры и креативных индустрий.

Ткаченко отметил, что по прогнозам туристической отрасли, кризис будет до конца 2023, поэтому впереди не менее двух лет испытаний.

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