Сфера культуры понесла самые большие убытки из-за пандемии, - Ткаченко
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Пандемия коронавирусной инфекции негативно повлияла на сферу культуры и креативных индустрий в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Сфера креативных индустрий и культуры понесла наибольшие убытки из-за того, что это контакты в первую очередь. Мы понимаем, что в креативной экономике находится 4% населения страны, там работают люди, которые генерируют 4% ВВП. По нашему подсчету, несмотря на то, что сфера частично тенизирована, по меньшей мере она упала на половину, и только по данным налоговой, наиболее пострадавшей отраслью среди всех по стране является туризм, туристические агентства и кинотеатры", - отметил министр.
По его словам, наблюдается снижение примерно на 10% объема потребления продукции сферы креативных индустрий по сравнению с 2020 годом. И одна из причин в том, что у населения не хватает на это средств.
Так же есть существенная проблема, связанная с зарплатами для работников сферы культуры и креативных индустрий.
Ткаченко отметил, что по прогнозам туристической отрасли, кризис будет до конца 2023, поэтому впереди не менее двух лет испытаний.
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Є рейтинг Most Literate Nations, себто так званих очитаних чи, краще сказати, освічених націй за Стенфордською шкалою: краще за Стенфордською, вона найрозвиненіша і враховує цілий ряд показників, від мережі бібліотек у країні - до популярності паперової преси. Це останнє теж важливо, бо в нас постійно говорять, наче паперова преса вмирає - але це абсолютно не так, у неї просто інші функції, ніж в електронної: не стільки новини, скільки аналітика. Тому на Заході «старі» паперові газети мають паралельні електронні версії, але продовжують виходити. Якщо ви народилися в німецькій мові, то і далі, як і 50 років тому, прочитавши лівацьку, умовно кажучи, FAZ, ліберально-центристську Süddeutsche Zeitung і найсоліднішу з усіх правоцентристську NZZ, матимете покриття всього політичного спектру і повну картину німецькомовного простору. Інша справа, що прошарок людей, яким ця повна картина цікава, обмежується прошарком освічених - отих самих literate, які продовжують читати паперові книжки і розуміють, що, як каже відома примовка, «ті, хто читає книжки, завжди управлятимуть тими, хто дивиться телевізор». Можна ще додати - «тими, хто дивиться в ґаджет». Так-от, за оцим Стенфордським рейтингом освіченості-очитаності, Україна і Польща ще в 2010 році мали однаково паскудні показники, хоча в Польщі не до порівняння краще розвинена книжкова інфраструктура, і ніякий російський ринок їх не глушив і своїй-польській книжці кисню не перекривав - і тим не менше…
А поруч, скажімо, маленька Чехія, і в неї показники читання - на рівні скандинавських країн! Тому завжди кажу, що за чехів я спокійна: їм, звичайно, може Кремль «технологічно» всунути Земана, але чехи вже не раз доводили, що Чехія - це не Земан, і владу там зовсім не так легко узурпувати, як це робить на наших очах ПіС у Польщі. Я маю свою теорію, що ці механізми резистентності народу криються якраз в царині literacy - і схоже, що експериментальним шляхом людство в 21 столітті на це виходить. Що гірші показники освіченості, то вищі ризики для країни потрапити в пастку популізму. Ось тут і пролягає зараз головний фронт нової світової війни - чи радше продовження столітньої, яка почалась у 1914-му. - https://zbruc.eu/node/86306