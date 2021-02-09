Сфера культури зазнала найбільших збитків через пандемію, - Ткаченко

Пандемія коронавірусної інфекції негативно вплинула на сферу культури і креативних індустрій в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Сфера креативних індустрій та культури зазнали найбільших збитків через те, що це контакти передовсім. Ми розуміємо, що у креативній економіці перебуває 4% населення країни, там працюють люди, які генерують 4% ВВП. За нашим підрахунком, попри те, що сфера частково тінізована, щонайменше вона впала на половину, і лише за даними податкової, найбільш постраждала галузь серед усіх по країні – це туризм, туристичні агентства та кінотеатри", - зазначив Ткаченко.

За його словами, спостерігається зниження приблизно на 10% обсягу споживання продукції сфери креативних індустрій порівняно з 2020 роком. І одна з причин полягає у тому, що у населення не вистачає на це коштів, зазначив міністр.

Також читайте: Із 25 січня заклади культури працюватимуть із 50% заповненням, - Ткаченко

Так само є суттєва проблема, пов'язана із заробітними платами для працівників сфери культури та креативних індустрій.

"Десь 11% у сфері мистецтва, розваг менша зарплата у середньому, між по країні. І якщо говорити про музеї, бібліотеки та інші культурні заклади, то десь на 27%. Тобто, це достатньо суттєва проблема", - сказав глава МКІП.