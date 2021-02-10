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"Лекхим" заявил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovac, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Общество

"Лекхим" заявил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovac, - Reuters

Украинская компания-импортер "Лекхим" предупредила руководство госпредприятия Медицинские закупки Украины о задержке поставок первой партии вакцины от коронавируса китайского фармпроизводителя Sinovac Biotech.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее письмо, передает Цензор.НЕТ.

В письме от 3 февраля, которое оказалось в распоряжении Reuters, украинский импортер просит украинские власти разрешить отложить сроки поставок первой партии вакцины от COVID-19 до апреля.

"Лекхим" сослался на задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая и позднее принятие Верховной Радой закона об ускоренной государственной регистрации вакцин от коронавируса.

"Как следствие этих событий возникла задержка в согласовании графика поставок между ОАО Лекхим и Sinovac Biotech и перенос сроков доставки вакцины в Украину", - говорится в письме.

Отмечается, что компания также попросила изменить согласованные границы эффективности вакцины.

В Министерстве здравоохранения Украины подтвердили Reuters информацию о просьбе Лекхим отложить сроки доставки.

Письмо было направлено в Медицинские закупки Украины

"Мы подтверждаем [это]", - сказали в Минздраве в ответ на запрос Reuters о том, просил ли Лекхим отложить поставки вакцины и изменить условия эффективности, заявив, что они передали письмо в Минздрав.

Как сообщалось, Минздрав через ГП Медицинские закупки Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки 1,9 млн доз китайской вакцины Sinovac Biotech. Согласно контракту, стоимость вакцины от коронавируса составляет 504 грн за дозу. "Лекхим" стал официальным представителем китайской компании в Украине.

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Топ комментарии
+17
фирма-прокладка степанова получила аванс и ... отложила экспорт))
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09.02.2021 15:41
+12
Кто-то сможет назвать хотя бы одно обещание СТЕПАНОВА, выполненное им в срок??? Большая часть не выполнена вообще, остальное выполнено с опозданием в 2-3-5 месяцев... Реакция главного клоуна равна нулю. Он сам работает также: пообещал и забыл... Зачем напрягаться???
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09.02.2021 15:48
+9
Ой ржу не могу!!!!!
И почему это я этому не удивляюсь?
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09.02.2021 15:51
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фирма-прокладка степанова получила аванс и ... отложила экспорт))
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09.02.2021 15:41 Ответить
"..компания также попросила изменить согласованные границы эффективности вакцины"..

по факту эффективность у больных с легкой формой - 50%..
но фирма просит вписать 99.99%))
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09.02.2021 15:42 Ответить
п.с. или фирма просит разрешить ввоз "вакцин" с эффективностью меньше 50%?))
так аспирит тоже имеет эффективность на ковид в 50%)) или подействует, или нет))
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09.02.2021 15:43 Ответить
Подозреваю, там все малость сложнее. Деньги, которые степашка перечислил "лекхиму", на самом деле вернулись степашке. Китацы, как и "лекхим", получили процент. А теперь понемногу затягивают вопрос, рассчитывают, что через годик о нем все забудут. Низкая эффективность вакцины всего лишь повод потянуть время.
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09.02.2021 16:28 Ответить
лучше задержать поставки ... на всегда. )))
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09.02.2021 15:59 Ответить
Импорт?
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09.02.2021 17:19 Ответить
просто этой харьковской фирме быстрее закупить или самой производить спутник))
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09.02.2021 17:49 Ответить
Шо там? За откаты недобазарились?
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09.02.2021 15:41 Ответить
Откаты не только получены, но и потрачены. Теперь задача спустить вопрос на тормозах. Как в классическом фильме:
- Деньги? Какие деньги? Ну ладно, отдам. Половину. Потом.
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09.02.2021 16:34 Ответить
бутусовцы, не ругайтесь.. что такое лекхим и с чем его подают.. и нафиг нам этот бред..
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09.02.2021 15:43 Ответить
Эта фирма, связанная с раисой Богатырёвой.
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09.02.2021 16:04 Ответить
ясен пень - 900 лямов разместили на депозитах под % теперь платить нечем... СБУ АУ!!!
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09.02.2021 15:43 Ответить
Интересно, найдутся идиоты добровольцы для тестирования этого шмурдяка?
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09.02.2021 15:44 Ответить
Китайцы ожидаемо ответили на кидалово с Мотор-сич.
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09.02.2021 15:46 Ответить
Как всегда, пошумели, пошумели и ......................., так что не зад........................ .
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09.02.2021 15:46 Ответить
Лекхим заявил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovac, - Reuters - Цензор.НЕТ 1245
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09.02.2021 15:46 Ответить
Лекхим заявил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovac, - Reuters - Цензор.НЕТ 5970 Зебоб сказал шо начнут всех колоть 15 фивраля)) и тут обманул?
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09.02.2021 15:46 Ответить
Это будут пристрелочные уколы
"Лекхім" заявив про затримку поставок першої партії китайської вакцини Sinovac, - Reuters - Цензор.НЕТ 9425
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09.02.2021 16:09 Ответить
прогорят они с этим поставщиком. Сгниет как Тамифлю когда-то на складах. Лекхим заявил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovac, - Reuters - Цензор.НЕТ 3890
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09.02.2021 15:47 Ответить
Кто-то сможет назвать хотя бы одно обещание СТЕПАНОВА, выполненное им в срок??? Большая часть не выполнена вообще, остальное выполнено с опозданием в 2-3-5 месяцев... Реакция главного клоуна равна нулю. Он сам работает также: пообещал и забыл... Зачем напрягаться???
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09.02.2021 15:48 Ответить
Степанов? Тьфу на негою Кто-то помнит хоть одно обещание зеленского, которое он выполнил?
"Лекхим" заявил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovac, - Reuters - Цензор.НЕТ 9467
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09.02.2021 15:56 Ответить
Ой ржу не могу!!!!!
И почему это я этому не удивляюсь?
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09.02.2021 15:51 Ответить
"Лекхим" заявил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovac, - Reuters - Цензор.НЕТ 6155
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09.02.2021 15:54 Ответить
Пиши - пропало...
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09.02.2021 15:55 Ответить
Так спепашка уже пообещал)
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09.02.2021 15:56 Ответить
Зебобы не могут даже банально бабло распилить и откат отмыть. Даже тут косяки)
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09.02.2021 15:57 Ответить
Почему косяки? С распилом у них все в порядке. Деньги из бюджета ушли. А собирались ли на них реально что-то покупать мы не знаем.
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09.02.2021 16:38 Ответить
компания также попросила изменить согласованные границы эффективности вакцины.
"Лекхим" заявил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovac, - Reuters - Цензор.НЕТ 5901
До 10% ?
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09.02.2021 15:59 Ответить
в ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ величину...
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09.02.2021 16:07 Ответить
В принципе тактика "мелкого фола" для максимального затягивания "фуфловакцинации" оправдана и чисто наше изобретение. Разные игроки еще не определились между собой как они будут признавать друг у друга вакцина, надо подождать завершения процесса.
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09.02.2021 16:06 Ответить
Тьху ты, китайский шмурдяк и тот задержали!
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09.02.2021 16:11 Ответить
Президент обещал 30 форумов в неделю на украинском языке, перед ним был еще один Президент, обещал веру, армию и мову. Мова есть, армия еще не разбежалась, форумы будут. Чего обижаетесь, все что обещано - получите и молчите.
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09.02.2021 16:13 Ответить
Гроші по передоплаті одержали, а тепер навіщо поспішати з постачанням? "Лекхім" заявив про затримку поставок першої партії китайської вакцини Sinovac, - Reuters - Цензор.НЕТ 3727
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09.02.2021 16:13 Ответить
Взагалі-то це - добрий знак.
Чують, що на цю вакцину не знайдеться багато бажаючих.
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09.02.2021 16:27 Ответить
"апрель". Це, просто, вже коли усі хто можна вакцинуються. Перші з останніх.
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09.02.2021 16:28 Ответить
З таким мутняком, що робиться навколо цих вакцин, навряд чи багато дурників знайдеться вакціонуватися. Рік, вже можна казати, пережили без вакцин та ліків. Імунна система людей витримала. Так що чи потрібно вакціонуватися та ще й такими вакцинами - велике питання.
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09.02.2021 17:46 Ответить
На днях керівництво попросило наш підрозділ подати список,хто бажає добровільно вакцинуватися.З 12 чоловік зголосилися троє і то з обмовками.Решта сказали дружно,на хріна нам це потрібно,тому що вже перехворіли.
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09.02.2021 19:08 Ответить
Ось саме це я і мав на увазі. І чесно кажучи, що до вашого підрозділа, то й три людини, як на мене, теж забагато зголосилося. Вважай 25 відсотків.
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09.02.2021 19:27 Ответить
тоже мне новость, давно известно - пока гром не грянет мужик не перекрестится
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10.02.2021 03:12 Ответить
Вроде бы Степанов обещал прямые поставки китайской вакцины без посредника ,
после того ,как СМИ и депутаты ВР информировали о связи "Лекхим " с Богатырёвой.
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09.02.2021 16:30 Ответить
А чего Вы возмущаетесь. Действительно прямые поставки из Китая в "Лекхим". "Лекхім" заявив про затримку поставок першої партії китайської вакцини Sinovac, - Reuters - Цензор.НЕТ 4952
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09.02.2021 17:48 Ответить
Главное бабло перечислили !! Теперь осталось обналичить и на шопинг в Испанию или Италию!!!!
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09.02.2021 16:34 Ответить
Прекрасная причина разорвать этот хитрый контракт и требовать бабло назад. подождем цивилизованную вакцину.
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09.02.2021 16:35 Ответить
кому вобще нужна эта вакцина? кто будет ей прививаться? кто даст свое согласие?
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09.02.2021 16:38 Ответить
Отмечается, что компания также попросила изменить согласованные границы эффективности вакцины. Источник: https://censor.net/ru/n3246895 вот оно ключевое- эффективность низкая
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09.02.2021 16:51 Ответить
Я думаю, что и всех остальных чудо вакцин такая же. Но это время покажет. Запасаемся попкорном.
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09.02.2021 17:49 Ответить
Никаких запасов попкорна не хватит. Об эффективности вакцин можно
судить годика через два ,как минимум ,особенно об инновационных.
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09.02.2021 18:05 Ответить
откат ще не занесли
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09.02.2021 16:56 Ответить
В результате ни денег, ни вакцины. Что и следовало ожидать.
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09.02.2021 17:23 Ответить
В результате нет ни денег, ни вакцины. Что и следовало ожидать.
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09.02.2021 17:24 Ответить
ну зеля, опять киданул лохов
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09.02.2021 17:32 Ответить
А вы переживали,Китайская вакцина.Не будет никакой,зедебилы ,где еще не обманули? Возможно будет из Европы гуманитарка 160000доз ,это 50-60 тысяч вакцин,хватит только приближенным зедебилам и их родичам.На данный момент Украина не подписала ни одного контракта не с одним производителем. Скоро будет ,2 месяца как вакцинируются все страны Европы,включая Албанию,Молдову и Грузию!!! И не китайским г-ном.
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09.02.2021 18:09 Ответить
 
 