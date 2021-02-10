"Лекхим" заявил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovac, - Reuters
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Украинская компания-импортер "Лекхим" предупредила руководство госпредприятия Медицинские закупки Украины о задержке поставок первой партии вакцины от коронавируса китайского фармпроизводителя Sinovac Biotech.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее письмо, передает Цензор.НЕТ.
В письме от 3 февраля, которое оказалось в распоряжении Reuters, украинский импортер просит украинские власти разрешить отложить сроки поставок первой партии вакцины от COVID-19 до апреля.
"Лекхим" сослался на задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая и позднее принятие Верховной Радой закона об ускоренной государственной регистрации вакцин от коронавируса.
"Как следствие этих событий возникла задержка в согласовании графика поставок между ОАО Лекхим и Sinovac Biotech и перенос сроков доставки вакцины в Украину", - говорится в письме.
Отмечается, что компания также попросила изменить согласованные границы эффективности вакцины.
В Министерстве здравоохранения Украины подтвердили Reuters информацию о просьбе Лекхим отложить сроки доставки.
Письмо было направлено в Медицинские закупки Украины
"Мы подтверждаем [это]", - сказали в Минздраве в ответ на запрос Reuters о том, просил ли Лекхим отложить поставки вакцины и изменить условия эффективности, заявив, что они передали письмо в Минздрав.
Как сообщалось, Минздрав через ГП Медицинские закупки Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки 1,9 млн доз китайской вакцины Sinovac Biotech. Согласно контракту, стоимость вакцины от коронавируса составляет 504 грн за дозу. "Лекхим" стал официальным представителем китайской компании в Украине.
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по факту эффективность у больных с легкой формой - 50%..
но фирма просит вписать 99.99%))
так аспирит тоже имеет эффективность на ковид в 50%)) или подействует, или нет))
- Деньги? Какие деньги? Ну ладно, отдам. Половину. Потом.
идиотыдобровольцы для тестирования этого шмурдяка?
И почему это я этому не удивляюсь?
До 10% ?
Чують, що на цю вакцину не знайдеться багато бажаючих.
после того ,как СМИ и депутаты ВР информировали о связи "Лекхим " с Богатырёвой.
судить годика через два ,как минимум ,особенно об инновационных.