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"Лекхім" заявив про затримку поставок першої партії китайської вакцини Sinovac, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

"Лекхім" заявив про затримку поставок першої партії китайської вакцини Sinovac, - Reuters

Українська компанія-імпортер "Лекхім" попередила керівництво держпідприємства Медичні закупівлі України про затримку поставок першої партії вакцини від коронавірусу китайського фармвиробника Sinovac Biotech.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на відповідний лист, передає Цензор.НЕТ.

У листі від 3 лютого, який опинився у розпорядженні Reuters, український імпортер просить українську владу дозволити відкласти терміни поставок першої партії вакцини від COVID-19 до квітня.

"Лекхім" послався на затримки з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю і пізніше ухвалення Верховною Радою закону про прискорену державну реєстрацію вакцин від коронавірусу.

"Як наслідок цих подій виникла затримка в узгодженні графіка поставок між ВАТ Лекхім і Sinovac Biotech і перенесення термінів доставки вакцини в Україну", - йдеться в листі.

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Зазначається, що компанія також попросила змінити узгоджені кордону ефективності вакцини.

У Міністерстві охорони здоров'я України підтвердили Reuters інформацію про прохання Лекхім відкласти терміни доставки.

Лист було направлено в Медичні закупівлі України

"Ми підтверджуємо [це]", - сказали в Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на запит Reuters про те, чи просив Лекхім відкласти поставки вакцини і змінити умови ефективності, заявивши, що вони передали лист у МОЗ.

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Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я через ДП Медичні закупівлі України уклало контракт про постачання в максимально короткі терміни 1,9 млн доз китайської вакцини Sinovac Biotech. Згідно з контрактом, вартість вакцини від коронавірусу становить 504 грн за дозу. "Лекхім" став офіційним представником китайської компанії в Україні.

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Топ коментарі
+17
фирма-прокладка степанова получила аванс и ... отложила экспорт))
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09.02.2021 15:41
+12
Кто-то сможет назвать хотя бы одно обещание СТЕПАНОВА, выполненное им в срок??? Большая часть не выполнена вообще, остальное выполнено с опозданием в 2-3-5 месяцев... Реакция главного клоуна равна нулю. Он сам работает также: пообещал и забыл... Зачем напрягаться???
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09.02.2021 15:48
+9
Ой ржу не могу!!!!!
И почему это я этому не удивляюсь?
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09.02.2021 15:51
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фирма-прокладка степанова получила аванс и ... отложила экспорт))
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09.02.2021 15:41 Відповісти
"..компания также попросила изменить согласованные границы эффективности вакцины"..

по факту эффективность у больных с легкой формой - 50%..
но фирма просит вписать 99.99%))
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09.02.2021 15:42 Відповісти
п.с. или фирма просит разрешить ввоз "вакцин" с эффективностью меньше 50%?))
так аспирит тоже имеет эффективность на ковид в 50%)) или подействует, или нет))
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09.02.2021 15:43 Відповісти
Подозреваю, там все малость сложнее. Деньги, которые степашка перечислил "лекхиму", на самом деле вернулись степашке. Китацы, как и "лекхим", получили процент. А теперь понемногу затягивают вопрос, рассчитывают, что через годик о нем все забудут. Низкая эффективность вакцины всего лишь повод потянуть время.
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09.02.2021 16:28 Відповісти
лучше задержать поставки ... на всегда. )))
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09.02.2021 15:59 Відповісти
Импорт?
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09.02.2021 17:19 Відповісти
просто этой харьковской фирме быстрее закупить или самой производить спутник))
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09.02.2021 17:49 Відповісти
Шо там? За откаты недобазарились?
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09.02.2021 15:41 Відповісти
Откаты не только получены, но и потрачены. Теперь задача спустить вопрос на тормозах. Как в классическом фильме:
- Деньги? Какие деньги? Ну ладно, отдам. Половину. Потом.
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09.02.2021 16:34 Відповісти
бутусовцы, не ругайтесь.. что такое лекхим и с чем его подают.. и нафиг нам этот бред..
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09.02.2021 15:43 Відповісти
Эта фирма, связанная с раисой Богатырёвой.
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09.02.2021 16:04 Відповісти
ясен пень - 900 лямов разместили на депозитах под % теперь платить нечем... СБУ АУ!!!
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09.02.2021 15:43 Відповісти
Интересно, найдутся идиоты добровольцы для тестирования этого шмурдяка?
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09.02.2021 15:44 Відповісти
Китайцы ожидаемо ответили на кидалово с Мотор-сич.
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09.02.2021 15:46 Відповісти
Как всегда, пошумели, пошумели и ......................., так что не зад........................ .
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09.02.2021 15:46 Відповісти
Лекхим заявил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovac, - Reuters - Цензор.НЕТ 1245
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09.02.2021 15:46 Відповісти
Лекхим заявил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovac, - Reuters - Цензор.НЕТ 5970 Зебоб сказал шо начнут всех колоть 15 фивраля)) и тут обманул?
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09.02.2021 15:46 Відповісти
Это будут пристрелочные уколы
"Лекхім" заявив про затримку поставок першої партії китайської вакцини Sinovac, - Reuters - Цензор.НЕТ 9425
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09.02.2021 16:09 Відповісти
прогорят они с этим поставщиком. Сгниет как Тамифлю когда-то на складах. Лекхим заявил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovac, - Reuters - Цензор.НЕТ 3890
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09.02.2021 15:47 Відповісти
Кто-то сможет назвать хотя бы одно обещание СТЕПАНОВА, выполненное им в срок??? Большая часть не выполнена вообще, остальное выполнено с опозданием в 2-3-5 месяцев... Реакция главного клоуна равна нулю. Он сам работает также: пообещал и забыл... Зачем напрягаться???
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09.02.2021 15:48 Відповісти
Степанов? Тьфу на негою Кто-то помнит хоть одно обещание зеленского, которое он выполнил?
"Лекхим" заявил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovac, - Reuters - Цензор.НЕТ 9467
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09.02.2021 15:56 Відповісти
Ой ржу не могу!!!!!
И почему это я этому не удивляюсь?
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09.02.2021 15:51 Відповісти
"Лекхим" заявил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovac, - Reuters - Цензор.НЕТ 6155
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09.02.2021 15:54 Відповісти
Пиши - пропало...
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09.02.2021 15:55 Відповісти
Так спепашка уже пообещал)
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09.02.2021 15:56 Відповісти
Зебобы не могут даже банально бабло распилить и откат отмыть. Даже тут косяки)
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09.02.2021 15:57 Відповісти
Почему косяки? С распилом у них все в порядке. Деньги из бюджета ушли. А собирались ли на них реально что-то покупать мы не знаем.
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09.02.2021 16:38 Відповісти
компания также попросила изменить согласованные границы эффективности вакцины.
"Лекхим" заявил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovac, - Reuters - Цензор.НЕТ 5901
До 10% ?
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09.02.2021 15:59 Відповісти
в ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ величину...
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09.02.2021 16:07 Відповісти
В принципе тактика "мелкого фола" для максимального затягивания "фуфловакцинации" оправдана и чисто наше изобретение. Разные игроки еще не определились между собой как они будут признавать друг у друга вакцина, надо подождать завершения процесса.
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09.02.2021 16:06 Відповісти
Тьху ты, китайский шмурдяк и тот задержали!
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09.02.2021 16:11 Відповісти
Президент обещал 30 форумов в неделю на украинском языке, перед ним был еще один Президент, обещал веру, армию и мову. Мова есть, армия еще не разбежалась, форумы будут. Чего обижаетесь, все что обещано - получите и молчите.
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09.02.2021 16:13 Відповісти
Гроші по передоплаті одержали, а тепер навіщо поспішати з постачанням? "Лекхім" заявив про затримку поставок першої партії китайської вакцини Sinovac, - Reuters - Цензор.НЕТ 3727
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09.02.2021 16:13 Відповісти
Взагалі-то це - добрий знак.
Чують, що на цю вакцину не знайдеться багато бажаючих.
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09.02.2021 16:27 Відповісти
"апрель". Це, просто, вже коли усі хто можна вакцинуються. Перші з останніх.
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09.02.2021 16:28 Відповісти
З таким мутняком, що робиться навколо цих вакцин, навряд чи багато дурників знайдеться вакціонуватися. Рік, вже можна казати, пережили без вакцин та ліків. Імунна система людей витримала. Так що чи потрібно вакціонуватися та ще й такими вакцинами - велике питання.
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09.02.2021 17:46 Відповісти
На днях керівництво попросило наш підрозділ подати список,хто бажає добровільно вакцинуватися.З 12 чоловік зголосилися троє і то з обмовками.Решта сказали дружно,на хріна нам це потрібно,тому що вже перехворіли.
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09.02.2021 19:08 Відповісти
Ось саме це я і мав на увазі. І чесно кажучи, що до вашого підрозділа, то й три людини, як на мене, теж забагато зголосилося. Вважай 25 відсотків.
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09.02.2021 19:27 Відповісти
тоже мне новость, давно известно - пока гром не грянет мужик не перекрестится
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10.02.2021 03:12 Відповісти
Вроде бы Степанов обещал прямые поставки китайской вакцины без посредника ,
после того ,как СМИ и депутаты ВР информировали о связи "Лекхим " с Богатырёвой.
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09.02.2021 16:30 Відповісти
А чего Вы возмущаетесь. Действительно прямые поставки из Китая в "Лекхим". "Лекхім" заявив про затримку поставок першої партії китайської вакцини Sinovac, - Reuters - Цензор.НЕТ 4952
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09.02.2021 17:48 Відповісти
Главное бабло перечислили !! Теперь осталось обналичить и на шопинг в Испанию или Италию!!!!
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09.02.2021 16:34 Відповісти
Прекрасная причина разорвать этот хитрый контракт и требовать бабло назад. подождем цивилизованную вакцину.
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09.02.2021 16:35 Відповісти
кому вобще нужна эта вакцина? кто будет ей прививаться? кто даст свое согласие?
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09.02.2021 16:38 Відповісти
Отмечается, что компания также попросила изменить согласованные границы эффективности вакцины. Источник: https://censor.net/ru/n3246895 вот оно ключевое- эффективность низкая
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09.02.2021 16:51 Відповісти
Я думаю, что и всех остальных чудо вакцин такая же. Но это время покажет. Запасаемся попкорном.
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09.02.2021 17:49 Відповісти
Никаких запасов попкорна не хватит. Об эффективности вакцин можно
судить годика через два ,как минимум ,особенно об инновационных.
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09.02.2021 18:05 Відповісти
откат ще не занесли
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09.02.2021 16:56 Відповісти
В результате ни денег, ни вакцины. Что и следовало ожидать.
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09.02.2021 17:23 Відповісти
В результате нет ни денег, ни вакцины. Что и следовало ожидать.
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09.02.2021 17:24 Відповісти
ну зеля, опять киданул лохов
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09.02.2021 17:32 Відповісти
А вы переживали,Китайская вакцина.Не будет никакой,зедебилы ,где еще не обманули? Возможно будет из Европы гуманитарка 160000доз ,это 50-60 тысяч вакцин,хватит только приближенным зедебилам и их родичам.На данный момент Украина не подписала ни одного контракта не с одним производителем. Скоро будет ,2 месяца как вакцинируются все страны Европы,включая Албанию,Молдову и Грузию!!! И не китайским г-ном.
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09.02.2021 18:09 Відповісти
 
 