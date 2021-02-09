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Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат

Потребительские цены в Украине в январе 2021 года по сравнению декабрем выросли на 1,3%. За последний год цены выросли на 6,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, 12-месячная инфляция ускорилась по сравнению с декабрем, когда она составила 5,0%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция разогревала экономику и давала возможности для роста, - Шмыгаль

Продукты питания в Украине январь подорожали на 1,5%. Больше всего подорожали яйца - на 15,4%, овощи - на 6,5%, сахар - на 3,6%, подсолнечное масло - на 2,9%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,0%, на одежду и обувь - снизились на 4,0%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 6,0% (в том числе электроэнергия на 36,6%).

Предметы домашнего обихода и бытовая техника - без изменений, здравоохранение подорожало на 0,4%, транспорт подорожал на 1,0%, цены на связь выросли на 1,0%, на отдых и культуру выросли на 0,6%, образование подорожало на 1,2%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,3%.

Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат 01
Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат 02
Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат 03

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Топ комментарии
+8
Потребление - все в плюсах, кроме одежды и обуви Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 3295 О чем это говорит? Что основная масса денег украинцев уходит на коммуналку и еду. Скоро при такой власти будем ходить в рубище и самодельных тапках из покрышек
Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 6774
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09.02.2021 16:08
+7
тю, такий президент в нас, такий уряд - і чого це вона?
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09.02.2021 16:01
+6
Инфляция в Украине резко ускорилась/ Логично. Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция разогревала экономику и давала возможности для роста, - Шмыгаль
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09.02.2021 16:04
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тю, такий президент в нас, такий уряд - і чого це вона?
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09.02.2021 16:01 Ответить
Надо не только 3 анала запретить, но и некоторых прокремлевских статистов. Инфляция после НГ каждый год. Продажники повышают цены перед НГ, а потом продолжают их удерживать + недопоставки из-за пертрубаций на таможнях и т.д.
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09.02.2021 16:09 Ответить
Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 3327 Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 3327 Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 3327
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09.02.2021 16:02 Ответить
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Как мало надо кацалохам для счастья
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09.02.2021 16:05 Ответить
Що таке, мала? Ти не рада?
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09.02.2021 17:40 Ответить
запускаю морячка по такому случаю Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 8905
Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 6754
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09.02.2021 16:27 Ответить
Что создаёт благоприятные условия для внедрения накопительной пенсионной системы....
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09.02.2021 16:03 Ответить
+100500. Сегодня "накопил" 100 грн., а через год -- столько будет стоить пучок зелени на рынке (сегодня -- 5 грн.) (не дай бог!)
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09.02.2021 16:07 Ответить
Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 1099
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09.02.2021 16:04 Ответить
Инфляция в Украине резко ускорилась/ Логично. Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция разогревала экономику и давала возможности для роста, - Шмыгаль
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09.02.2021 16:04 Ответить
Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 4511
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09.02.2021 16:06 Ответить
7 +3 года, прощай страна.
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09.02.2021 16:06 Ответить
Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 338
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09.02.2021 16:07 Ответить
Потребление - все в плюсах, кроме одежды и обуви Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 3295 О чем это говорит? Что основная масса денег украинцев уходит на коммуналку и еду. Скоро при такой власти будем ходить в рубище и самодельных тапках из покрышек
Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 6774
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09.02.2021 16:08 Ответить
хороший лайфхак, нада взять на вооружение Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 3340
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09.02.2021 16:28 Ответить
Зате без бариг! Слава Бєнясуеллі!
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09.02.2021 17:41 Ответить
Тапки из покрышек не наш случай. Зиму не переживешь. Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 4114
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09.02.2021 17:51 Ответить
Все ж надежнее, чем в лаптях. Зимой будем в обмотках ходить Все это уже было
Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 3954
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09.02.2021 18:05 Ответить
Ну в лаптях с обмотками меньше риска ноги отморозить. Хотя лапти тоже не наш вариант. Даже в царские времена украинцы в лаптях не ходили. В сапогах больше. Лапти прерогатива кацапской быдлоты.
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09.02.2021 18:13 Ответить
Это понятно. Когда речь заходит о "дружбе" руцьких мокш и украинского народа,, я кацапам рекомендую посмотреть фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки". То есть ,как жилы украинцы, до крепостного права, введенного курвой по имени София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, по кличке Катька Вторая.
Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 7053
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09.02.2021 18:24 Ответить
Какая манипуляция, инфляция маленькая так как одежда и обувь подешевела оказывается.
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09.02.2021 16:10 Ответить
Ну так спрос на них упал, а жить нужно как-то тем кто ею торгует. Их и так сколько на голодном пайке локдаунами держали. Так что и этому радоваться не стоит. Не от хорошего она в цене упала.
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09.02.2021 18:15 Ответить
Вот как то интересно получается, беру хачапури с сыром в ларьке грузинская кухня. $ по 28,3 в ноябре- лепешка по 28 гривен, потом в декабре $ был по 28,65 даже- лепешка стала 30 гривен. Вчера $ брал по 28,05 а лепешка стала 34 гривны, где логика Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 9121
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09.02.2021 16:24 Ответить
угу і це тому, я так розумію, пропонують зробити іпотеку під 5%? Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 9198
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09.02.2021 16:26 Ответить
Что можно сказать ? Аферисты !
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09.02.2021 17:29 Ответить
якщо економіка не працює то, інфляція неминуча. Це, взагалі не обговорюється. Можна говорити тільки про її розміри.
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09.02.2021 16:26 Ответить
инфляция сама по себе никогда не ускоряется,ее ускорила "зе" власть
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09.02.2021 16:30 Ответить
А почему гривня укрепляется? в обмениках даже ниже 28, 27,70
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09.02.2021 16:35 Ответить
У порохонутых две бригады по инфляции. Нет инфляции - зрада! Не развивается экспорт.
Рост инфляции - зрада! Зубья на полку Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 9613
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09.02.2021 16:57 Ответить
ЗВР децл схуд. Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 9912
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09.02.2021 17:43 Ответить
Сугубо личное ИМХО. Если у Вас не хватает денег Вы что делаете? Лезете в чулок за сбережениями в валюте и несете ее в обменник. В обменнике естественно увеличивается предложение, спрос падает. Когда предложение превышает спрос естественно курс валюты падает. Я лично такое объяснение вижу. Но не претендую что оно верное. Даже более того скажу - предположение сильно примитивное. Т.к. у нас курс регулируется национальным регулятором.НБУ. Какие там идут игрища одному Господу известно. К примеру как объяснение - за газ мы в зимний период платим гораздо больше. Причем все оплаты идут в гривне. Соответственно тем кто продает газ населению гораздо выгодней низкий курс бакса для накопления прибыли и вывода ее из страны. Тоже как вариант. Но это не более чем мои сентенции. Как и что на самом деле - ХЗ. Для того чтобы адекватно оценивать подобную ситуацию нужно больше иметь информации, чем ее предоставляют СМИ.
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09.02.2021 18:11 Ответить
Нам "слуги народа" могут ускорить инфляцию до 30% в год, если опустят курс гривны до 30 за доллар. Об этом мечтает Шмыгаль.
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09.02.2021 17:27 Ответить
Таня, ау!
Обізвися.
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09.02.2021 17:42 Ответить
 
 