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Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат

Споживчі ціни в Україні в січні 2021 року порівняно з груднем зросли на 1,3%. За останній рік ціни зросли на 6,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними статистичного відомства, 12-місячна інфляція прискорилася порівняно з груднем, коли вона становила 5,0%.

Продукти харчування в Україні із січня подорожчали на 1,5%. Найбільше подорожчали яйця - на 15,4%, овочі - на 6,5%, цукор - на 3,6%, соняшникова олія - ​​на 2,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,0%, на одяг і взуття - знизилися на 4,0%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 6,0% (зокрема електроенергія на 36,6%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція розігрівала економіку і давала можливості для зростання, - Шмигаль

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка - без змін, охорона здоров'я подорожчала на 0,4%, транспорт подорожчав на 1,0%, ціни на зв'язок зросли на 1,0%, на відпочинок і культуру зросли на 0,6%, освіта подорожчала на 1,2%, ресторани і готелі подорожчали на 0,3%.

Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат 01
Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат 02
Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат 03

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Топ коментарі
+8
Потребление - все в плюсах, кроме одежды и обуви Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 3295 О чем это говорит? Что основная масса денег украинцев уходит на коммуналку и еду. Скоро при такой власти будем ходить в рубище и самодельных тапках из покрышек
Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 6774
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09.02.2021 16:08
+7
тю, такий президент в нас, такий уряд - і чого це вона?
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09.02.2021 16:01
+6
Инфляция в Украине резко ускорилась/ Логично. Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция разогревала экономику и давала возможности для роста, - Шмыгаль
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09.02.2021 16:04
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тю, такий президент в нас, такий уряд - і чого це вона?
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09.02.2021 16:01 Відповісти
Надо не только 3 анала запретить, но и некоторых прокремлевских статистов. Инфляция после НГ каждый год. Продажники повышают цены перед НГ, а потом продолжают их удерживать + недопоставки из-за пертрубаций на таможнях и т.д.
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09.02.2021 16:09 Відповісти
Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 3327 Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 3327 Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 3327
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09.02.2021 16:02 Відповісти
коментар відмічено як спам
Как мало надо кацалохам для счастья
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09.02.2021 16:05 Відповісти
Що таке, мала? Ти не рада?
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09.02.2021 17:40 Відповісти
запускаю морячка по такому случаю Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 8905
Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 6754
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09.02.2021 16:27 Відповісти
Что создаёт благоприятные условия для внедрения накопительной пенсионной системы....
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09.02.2021 16:03 Відповісти
+100500. Сегодня "накопил" 100 грн., а через год -- столько будет стоить пучок зелени на рынке (сегодня -- 5 грн.) (не дай бог!)
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09.02.2021 16:07 Відповісти
Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 1099
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09.02.2021 16:04 Відповісти
Инфляция в Украине резко ускорилась/ Логично. Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция разогревала экономику и давала возможности для роста, - Шмыгаль
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09.02.2021 16:04 Відповісти
Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 4511
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09.02.2021 16:06 Відповісти
7 +3 года, прощай страна.
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09.02.2021 16:06 Відповісти
Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 338
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09.02.2021 16:07 Відповісти
Потребление - все в плюсах, кроме одежды и обуви Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 3295 О чем это говорит? Что основная масса денег украинцев уходит на коммуналку и еду. Скоро при такой власти будем ходить в рубище и самодельных тапках из покрышек
Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 6774
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09.02.2021 16:08 Відповісти
хороший лайфхак, нада взять на вооружение Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 3340
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09.02.2021 16:28 Відповісти
Зате без бариг! Слава Бєнясуеллі!
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09.02.2021 17:41 Відповісти
Тапки из покрышек не наш случай. Зиму не переживешь. Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 4114
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09.02.2021 17:51 Відповісти
Все ж надежнее, чем в лаптях. Зимой будем в обмотках ходить Все это уже было
Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 3954
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09.02.2021 18:05 Відповісти
Ну в лаптях с обмотками меньше риска ноги отморозить. Хотя лапти тоже не наш вариант. Даже в царские времена украинцы в лаптях не ходили. В сапогах больше. Лапти прерогатива кацапской быдлоты.
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09.02.2021 18:13 Відповісти
Это понятно. Когда речь заходит о "дружбе" руцьких мокш и украинского народа,, я кацапам рекомендую посмотреть фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки". То есть ,как жилы украинцы, до крепостного права, введенного курвой по имени София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, по кличке Катька Вторая.
Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 7053
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09.02.2021 18:24 Відповісти
Какая манипуляция, инфляция маленькая так как одежда и обувь подешевела оказывается.
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09.02.2021 16:10 Відповісти
Ну так спрос на них упал, а жить нужно как-то тем кто ею торгует. Их и так сколько на голодном пайке локдаунами держали. Так что и этому радоваться не стоит. Не от хорошего она в цене упала.
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09.02.2021 18:15 Відповісти
Вот как то интересно получается, беру хачапури с сыром в ларьке грузинская кухня. $ по 28,3 в ноябре- лепешка по 28 гривен, потом в декабре $ был по 28,65 даже- лепешка стала 30 гривен. Вчера $ брал по 28,05 а лепешка стала 34 гривны, где логика Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 9121
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09.02.2021 16:24 Відповісти
угу і це тому, я так розумію, пропонують зробити іпотеку під 5%? Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 9198
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09.02.2021 16:26 Відповісти
Что можно сказать ? Аферисты !
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09.02.2021 17:29 Відповісти
якщо економіка не працює то, інфляція неминуча. Це, взагалі не обговорюється. Можна говорити тільки про її розміри.
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09.02.2021 16:26 Відповісти
инфляция сама по себе никогда не ускоряется,ее ускорила "зе" власть
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09.02.2021 16:30 Відповісти
А почему гривня укрепляется? в обмениках даже ниже 28, 27,70
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09.02.2021 16:35 Відповісти
У порохонутых две бригады по инфляции. Нет инфляции - зрада! Не развивается экспорт.
Рост инфляции - зрада! Зубья на полку Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 9613
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09.02.2021 16:57 Відповісти
ЗВР децл схуд. Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат - Цензор.НЕТ 9912
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09.02.2021 17:43 Відповісти
Сугубо личное ИМХО. Если у Вас не хватает денег Вы что делаете? Лезете в чулок за сбережениями в валюте и несете ее в обменник. В обменнике естественно увеличивается предложение, спрос падает. Когда предложение превышает спрос естественно курс валюты падает. Я лично такое объяснение вижу. Но не претендую что оно верное. Даже более того скажу - предположение сильно примитивное. Т.к. у нас курс регулируется национальным регулятором.НБУ. Какие там идут игрища одному Господу известно. К примеру как объяснение - за газ мы в зимний период платим гораздо больше. Причем все оплаты идут в гривне. Соответственно тем кто продает газ населению гораздо выгодней низкий курс бакса для накопления прибыли и вывода ее из страны. Тоже как вариант. Но это не более чем мои сентенции. Как и что на самом деле - ХЗ. Для того чтобы адекватно оценивать подобную ситуацию нужно больше иметь информации, чем ее предоставляют СМИ.
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09.02.2021 18:11 Відповісти
Нам "слуги народа" могут ускорить инфляцию до 30% в год, если опустят курс гривны до 30 за доллар. Об этом мечтает Шмыгаль.
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09.02.2021 17:27 Відповісти
Таня, ау!
Обізвися.
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09.02.2021 17:42 Відповісти
 
 