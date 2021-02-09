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Шмыгаль с делегацией правительства прибыл в Брюссель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль с делегацией правительства прибыл в Брюссель

Правительственная делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем 9 февраля начала рабочий визит в Брюссель.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Брюсселе должна состояться встреча членов украинского правительства с руководством Европейского Союза и НАТО. Уже в ближайшее время начнется встреча премьера с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, а затем - с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Представители КМУ примут участие в заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

Как сообщалось, седьмое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится 11 февраля в Брюсселе.

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Шмыгаль с делегацией правительства прибыл в Брюссель - Цензор.НЕТ 7581
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09.02.2021 16:26 Ответить
Ніштяк , чьотенько ...
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09.02.2021 16:29 Ответить
Ми чудово впоралися з епідемією. На самому початку ми продали маски до Іспанії: заробили гроші й українці почали хворіти. Потім ми сіли, склавши лапки, й робили м'які локдауни в перервах між виступами "Кварталу". "Квартал" заробив гроші, а в Україні епідемія стала масовою. Потім ми стали занижувати більш, ніж удвічі, кількість хворих та померлих, аби на нас не звертали уваги, й роздерибанили ковідний фонд. Ми заробили гроші, а епідемія нібито послабкішала. Потім ми зробили вигляд, що хочемо купити китайську вакцину, загнали 500 мільйонів до фірми-прокладки, а вакцину не купили. Ми заробили гроші, а ковід продовжується...
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09.02.2021 16:31 Ответить
Европейские министры посмотрят на воровитых неандертальцев и только руками всплеснут. Хорошо, что они видят только марионеток. Если бы увидели хозяев закулис, то вообще в обморок упали.
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09.02.2021 16:28 Ответить
Опять опозорят Украину!
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09.02.2021 16:36 Ответить
Зеля выступал перед ойропецами в пустом зале -- для Шмыгаля, даже кресла вынесут -- из зала...*)
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09.02.2021 16:38 Ответить
Дениска,ток не ******* лишнего плиз.
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09.02.2021 16:40 Ответить
курва, ніхєра ж не роблять доброго для країни, тільки нищать її. натомість, подорожують світом, смачно жеруть й чудово себе почувають.
розвели лохів.
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09.02.2021 16:44 Ответить
 
 