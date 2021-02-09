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Шмигаль із делегацією уряду прибув до Брюсселя

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль із делегацією уряду прибув до Брюсселя

Урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем 9 лютого почала робочий візит до Брюсселя.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Брюсселі має відбутися зустріч членів українського уряду з керівництвом Європейського Союзу і НАТО. Уже найближчим часом почнеться зустріч прем'єра з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, а потім - з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Представники КМУ візьмуть участь у засіданні Ради асоціації Україна-ЄС.

Як повідомлялося, сьоме засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться 11 лютого в Брюсселі.

Читайте: У 2021 році уряд планує повноцінний запуск ринку землі, ринку газу і реформу митниці, - Шмигаль

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Шмыгаль с делегацией правительства прибыл в Брюссель - Цензор.НЕТ 7581
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09.02.2021 16:26 Відповісти
Ніштяк , чьотенько ...
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09.02.2021 16:29 Відповісти
Ми чудово впоралися з епідемією. На самому початку ми продали маски до Іспанії: заробили гроші й українці почали хворіти. Потім ми сіли, склавши лапки, й робили м'які локдауни в перервах між виступами "Кварталу". "Квартал" заробив гроші, а в Україні епідемія стала масовою. Потім ми стали занижувати більш, ніж удвічі, кількість хворих та померлих, аби на нас не звертали уваги, й роздерибанили ковідний фонд. Ми заробили гроші, а епідемія нібито послабкішала. Потім ми зробили вигляд, що хочемо купити китайську вакцину, загнали 500 мільйонів до фірми-прокладки, а вакцину не купили. Ми заробили гроші, а ковід продовжується...
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09.02.2021 16:31 Відповісти
Европейские министры посмотрят на воровитых неандертальцев и только руками всплеснут. Хорошо, что они видят только марионеток. Если бы увидели хозяев закулис, то вообще в обморок упали.
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09.02.2021 16:28 Відповісти
Опять опозорят Украину!
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09.02.2021 16:36 Відповісти
Зеля выступал перед ойропецами в пустом зале -- для Шмыгаля, даже кресла вынесут -- из зала...*)
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09.02.2021 16:38 Відповісти
Дениска,ток не ******* лишнего плиз.
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09.02.2021 16:40 Відповісти
курва, ніхєра ж не роблять доброго для країни, тільки нищать її. натомість, подорожують світом, смачно жеруть й чудово себе почувають.
розвели лохів.
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09.02.2021 16:44 Відповісти
 
 