Мужчина, скрывающий наличие гражданства РФ, пытался устроиться на службу в Нацгвардию, - военная контрразведка СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила скрытое гражданство РФ у кандидата на службу в батальон оперативного назначения Нацгвардии. Это подразделение регулярно привлекается к выполнению задач в районе проведения ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что житель Киева, который до 2016 года проживал на временно оккупированной территории АР Крым, по собственной инициативе обратился к представителям Нацгвардии для заключения контракта на прохождение военной службы. При этом, при подаче соответствующих документов в украинскую силовую структуру, кандидат сознательно скрыл информацию о наличии паспорта гражданина РФ.

По данным военной контрразведки СБУ, иностранное гражданство он получил в 2019 году на территории временно оккупированного полуострова. Сейчас проверяется информация о возможной причастности мужчины к сети спецслужб РФ.

Мероприятия по предотвращению противоправных действий в ущерб государственной безопасности Украины, в частности утечки служебной информации в оборонной сфере, проводились совместно с командованием Национальной гвардии.

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