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Мужчина, скрывающий наличие гражданства РФ, пытался устроиться на службу в Нацгвардию, - военная контрразведка СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина, скрывающий наличие гражданства РФ, пытался устроиться на службу в Нацгвардию, - военная контрразведка СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила скрытое гражданство РФ у кандидата на службу в батальон оперативного назначения Нацгвардии. Это подразделение регулярно привлекается к выполнению задач в районе проведения ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что житель Киева, который до 2016 года проживал на временно оккупированной территории АР Крым, по собственной инициативе обратился к представителям Нацгвардии для заключения контракта на прохождение военной службы. При этом, при подаче соответствующих документов в украинскую силовую структуру, кандидат сознательно скрыл информацию о наличии паспорта гражданина РФ.

По данным военной контрразведки СБУ, иностранное гражданство он получил в 2019 году на территории временно оккупированного полуострова. Сейчас проверяется информация о возможной причастности мужчины к сети спецслужб РФ.

Мероприятия по предотвращению противоправных действий в ущерб государственной безопасности Украины, в частности утечки служебной информации в оборонной сфере, проводились совместно с командованием Национальной гвардии.

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Топ комментарии
+18
Подвиг, сука. Курам на смех. В СБУ, небось, вся верхушка с российскими паспортами. Вот их, как-то не замечают. Мужчина, скрывающий наличие гражданства РФ, пытался устроиться на службу в Нацгвардию, - военная контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7757
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09.02.2021 17:35
+14
а чого колабораціоністам боятись ? відповідальності немає , тут не проліз , піде в СБУ чи мусарню .
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09.02.2021 17:35
+6
Я, мабуть, вже впадаю в дитинство.,. бо почав дивуватися. Бо я дивувався багатьом речам лише в дитинстві. Але зі зростом освіти, набуття досвіду, аналізу суспільних процесів - почав знаходити у всіх подіях логіку і відповідність.... причинно-наслідкові зв'язки.

Останні тридцять років мене ніщо не могло здивувати в діях політичних фігур, окрім... їх самозречення від влади.

Дивуюсь тим, що суспільство, після санкцій ЗЕ до медведчуківських каналів... охватила ейфорія ніби-то ЗЕ, нарешті, став патріотом, тому й став турбуватися ЗА НАЦБЕЗПЕКУ УКРАЇНИ...

Спробую розчарувати суспільство...

Вірний та потрібний, але надто запізнілий крок - застосування санкцій до проросійських телеканалів - був запроваджений не в результаті турботи ЗЕ про нацбезпеку України, а в результаті панічної "турботи" про стрімке падіння власного рейтингу ЗЕ, який нещадно "палили" медведчуківські телеканали. В цьому кроці ЗЕ -лише його шкурні інтереси! Які лише рикошетом співпали з інтересами держави

Бо якщо б дійсно -з турботою про нацбезпеку... і саме нацбезпеку України, то ЗЕ мав би негайно та грунтовно почистити своє особисте, міністерське, депутатське оточення , вертикаль влади, всі (чи більшість) гілки влади від агентів кремля, від антиукраїнців, від корупціонерів , а більшість з них - посадити! І негайно призначити на їх місце порядних, професійних патріотів. Чи хоча б зробити бодай один, а ліпше -кілька кроків в цьому напрямку

Але ж цього й досі не сталося ( я спеціально почекав тиждень)- ні звільнень іноагентів ворожої держави, ні їх арештів, ні призначень патріотів. Ні на одній посаді. А пройшло вже цілих сім днів... під час війни -це вічність!

Людині зі здоровим глуздом уявити, допустити неможливо , щоб під час війни, керівництво держави (причому -любої держави) взнало, що державні органи очолюють зрадники, чи вороги, криміналітет і вичікувало цілий тиждень... хоча б... з їх відстороненням від посад, якщо не арештувало...

А у нас - суспільство купилося лише на одну подію = на санкції проти телеканалів ...і вмить стало вважати, що ЗЕ НАРЕШТІ і дійсно почав думати про нацбезпеку України... чи чудодійно перевтілився в відданого Україні патріота...
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09.02.2021 17:49
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Совсем страх потеряли.
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09.02.2021 17:29 Ответить
а чого колабораціоністам боятись ? відповідальності немає , тут не проліз , піде в СБУ чи мусарню .
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09.02.2021 17:35 Ответить
А если посчитать тех, кому всётаки удалось устроится ! И их не мало !
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09.02.2021 18:05 Ответить
Они все знают,что их обменяют в случае разоблачения.Они готові на любие злодеяния.
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09.02.2021 19:36 Ответить
Подвиг, ****. Курам на смех. В СБУ, небось, вся верхушка с российскими паспортами. Вот их, как-то не замечают. Мужчина, скрывающий наличие гражданства РФ, пытался устроиться на службу в Нацгвардию, - военная контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7757
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09.02.2021 17:35 Ответить
100%
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09.02.2021 19:28 Ответить
Я, мабуть, вже впадаю в дитинство.,. бо почав дивуватися. Бо я дивувався багатьом речам лише в дитинстві. Але зі зростом освіти, набуття досвіду, аналізу суспільних процесів - почав знаходити у всіх подіях логіку і відповідність.... причинно-наслідкові зв'язки.

Останні тридцять років мене ніщо не могло здивувати в діях політичних фігур, окрім... їх самозречення від влади.

Дивуюсь тим, що суспільство, після санкцій ЗЕ до медведчуківських каналів... охватила ейфорія ніби-то ЗЕ, нарешті, став патріотом, тому й став турбуватися ЗА НАЦБЕЗПЕКУ УКРАЇНИ...

Спробую розчарувати суспільство...

Вірний та потрібний, але надто запізнілий крок - застосування санкцій до проросійських телеканалів - був запроваджений не в результаті турботи ЗЕ про нацбезпеку України, а в результаті панічної "турботи" про стрімке падіння власного рейтингу ЗЕ, який нещадно "палили" медведчуківські телеканали. В цьому кроці ЗЕ -лише його шкурні інтереси! Які лише рикошетом співпали з інтересами держави

Бо якщо б дійсно -з турботою про нацбезпеку... і саме нацбезпеку України, то ЗЕ мав би негайно та грунтовно почистити своє особисте, міністерське, депутатське оточення , вертикаль влади, всі (чи більшість) гілки влади від агентів кремля, від антиукраїнців, від корупціонерів , а більшість з них - посадити! І негайно призначити на їх місце порядних, професійних патріотів. Чи хоча б зробити бодай один, а ліпше -кілька кроків в цьому напрямку

Але ж цього й досі не сталося ( я спеціально почекав тиждень)- ні звільнень іноагентів ворожої держави, ні їх арештів, ні призначень патріотів. Ні на одній посаді. А пройшло вже цілих сім днів... під час війни -це вічність!

Людині зі здоровим глуздом уявити, допустити неможливо , щоб під час війни, керівництво держави (причому -любої держави) взнало, що державні органи очолюють зрадники, чи вороги, криміналітет і вичікувало цілий тиждень... хоча б... з їх відстороненням від посад, якщо не арештувало...

А у нас - суспільство купилося лише на одну подію = на санкції проти телеканалів ...і вмить стало вважати, що ЗЕ НАРЕШТІ і дійсно почав думати про нацбезпеку України... чи чудодійно перевтілився в відданого Україні патріота...
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09.02.2021 17:49 Ответить
Так і було задумано.
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09.02.2021 17:54 Ответить
"Не відбулося звільнення агентів ворожої держави"
Знаєте, ці люди не ходять з табличками: "Я - агент Росії". А своїми рос. паспортами вони теж не **********. То як їх звільнити? При тому, що володіння паспортом росії в Україні не заборонено. Мабуть, Ви будете здивовані, але інше громадянство в Україні не переслідується, а, згідно закону, ігнорується.
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09.02.2021 18:41 Ответить
Ну и поцы...а ведь надо было подвесить за яйца и отправить как диверсанта на парашу или заставить работать в среде пропарашных с особым усердием...Тока вот у нас нет СБУ ...
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09.02.2021 17:58 Ответить
А зараз, в такі органи тільки і беруть, з подвійним ггомадянством .І щоб була рекомендація від фсб. Інакше ніяк !😆
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09.02.2021 18:20 Ответить
Отправить "на гамно"- чистить сортиры 2 года.
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09.02.2021 18:27 Ответить
а***еть новость. половина ап и сбу с паспортами с двухглавым бройлером.
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09.02.2021 18:53 Ответить
так то воно так, але не це має бути показником. Он у хіві і захерченка український паспорт і шо? І багато росіян теж воювало за Україну. Може той хлопчина є етнічним українцем і вирішив захищати країну своїх предків від ординської чуми. Хто знає?. Треба перш за все дивитися чи лояльна людина до України, а паспорти то формальність.
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09.02.2021 18:55 Ответить
на флажок мой не смотрите, надо было зайти по личным делам . забыл снять впн
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09.02.2021 18:56 Ответить
7 лет власть пассивно наблюдает, как враги Украины используют один и тот же сценарий. Причем этот сценарий раздачи паспортов далеко не нов, а использовался еще 80 лет назад.
Мало того, я уверен, что у почти всех депутатов ВР имеются паспорта других стран! Не будут же они сами против себя принимать законы?!
1) Нам необходим закон, для людей уличенных в двойном гражданстве. Лишать их права голоса на выборах.
2) Лишать возможности получения должности на госпредприятиях и органах власти всех уровней.
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09.02.2021 19:03 Ответить
А сколько граждан РФ было, да наверняка и сейчас есть в руководстве всех силовых органов, включая СБУ? Этого они не видят, а здесь хайп подняли чтобы работу продемонстрировать накануне принятия закона о СБУ.
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09.02.2021 19:59 Ответить
 
 