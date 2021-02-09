Мужчина, скрывающий наличие гражданства РФ, пытался устроиться на службу в Нацгвардию, - военная контрразведка СБУ
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Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила скрытое гражданство РФ у кандидата на службу в батальон оперативного назначения Нацгвардии. Это подразделение регулярно привлекается к выполнению задач в районе проведения ООС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что житель Киева, который до 2016 года проживал на временно оккупированной территории АР Крым, по собственной инициативе обратился к представителям Нацгвардии для заключения контракта на прохождение военной службы. При этом, при подаче соответствующих документов в украинскую силовую структуру, кандидат сознательно скрыл информацию о наличии паспорта гражданина РФ.
По данным военной контрразведки СБУ, иностранное гражданство он получил в 2019 году на территории временно оккупированного полуострова. Сейчас проверяется информация о возможной причастности мужчины к сети спецслужб РФ.
Мероприятия по предотвращению противоправных действий в ущерб государственной безопасности Украины, в частности утечки служебной информации в оборонной сфере, проводились совместно с командованием Национальной гвардии.
Пожалуйста, подождите...
Останні тридцять років мене ніщо не могло здивувати в діях політичних фігур, окрім... їх самозречення від влади.
Дивуюсь тим, що суспільство, після санкцій ЗЕ до медведчуківських каналів... охватила ейфорія ніби-то ЗЕ, нарешті, став патріотом, тому й став турбуватися ЗА НАЦБЕЗПЕКУ УКРАЇНИ...
Спробую розчарувати суспільство...
Вірний та потрібний, але надто запізнілий крок - застосування санкцій до проросійських телеканалів - був запроваджений не в результаті турботи ЗЕ про нацбезпеку України, а в результаті панічної "турботи" про стрімке падіння власного рейтингу ЗЕ, який нещадно "палили" медведчуківські телеканали. В цьому кроці ЗЕ -лише його шкурні інтереси! Які лише рикошетом співпали з інтересами держави
Бо якщо б дійсно -з турботою про нацбезпеку... і саме нацбезпеку України, то ЗЕ мав би негайно та грунтовно почистити своє особисте, міністерське, депутатське оточення , вертикаль влади, всі (чи більшість) гілки влади від агентів кремля, від антиукраїнців, від корупціонерів , а більшість з них - посадити! І негайно призначити на їх місце порядних, професійних патріотів. Чи хоча б зробити бодай один, а ліпше -кілька кроків в цьому напрямку
Але ж цього й досі не сталося ( я спеціально почекав тиждень)- ні звільнень іноагентів ворожої держави, ні їх арештів, ні призначень патріотів. Ні на одній посаді. А пройшло вже цілих сім днів... під час війни -це вічність!
Людині зі здоровим глуздом уявити, допустити неможливо , щоб під час війни, керівництво держави (причому -любої держави) взнало, що державні органи очолюють зрадники, чи вороги, криміналітет і вичікувало цілий тиждень... хоча б... з їх відстороненням від посад, якщо не арештувало...
А у нас - суспільство купилося лише на одну подію = на санкції проти телеканалів ...і вмить стало вважати, що ЗЕ НАРЕШТІ і дійсно почав думати про нацбезпеку України... чи чудодійно перевтілився в відданого Україні патріота...
Знаєте, ці люди не ходять з табличками: "Я - агент Росії". А своїми рос. паспортами вони теж не **********. То як їх звільнити? При тому, що володіння паспортом росії в Україні не заборонено. Мабуть, Ви будете здивовані, але інше громадянство в Україні не переслідується, а, згідно закону, ігнорується.
Мало того, я уверен, что у почти всех депутатов ВР имеются паспорта других стран! Не будут же они сами против себя принимать законы?!
1) Нам необходим закон, для людей уличенных в двойном гражданстве. Лишать их права голоса на выборах.
2) Лишать возможности получения должности на госпредприятиях и органах власти всех уровней.