Столтенберг призвал Россию вывести войска с востока Украины
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию положить конец поддержке незаконных вооруженных формирований на Донбассе и вывести свои войска с востока Украины.
Об этом он сказал по окончании встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Союзники по НАТО едины в осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и ее агрессивных действий на востоке Украины. Мы призываем Россию положить конец поддержке незаконных формирований на востоке Украины и вывести свои подразделения с ее территории. Я поощряю усилия украинской стороны, направленные на мирное разрешение конфликта", - сказал Столтенберг.
По словам генсека альянса, в ходе встречи стороны обсуждали, "как дальше мы можем усилить партнерство между НАТО и Украиной".
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"Украина – один из самых важных и близких партнеров – вы предоставляете подразделения для участия в учениях и операциях, включая в Афганистане и Косово, равно как и в Силы быстрого реагирования. Мы ценим эти вклады, которые демонстрируют украинскую приверженность евро-атлантической безопасности. Поэтому Украина сейчас для НАТО является партнером с расширенными возможностям. Этот статус позволит нам еще больше углублять наше сотрудничество", - подчеркнул он.
Столтенберг привел пример поддержки "друг друга во время пандемии COVID-19".
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"Центр НАТО по реагированию на чрезвычайные ситуации координирует доставку медицинской помощи Украине, а союзники использовали украинский самолет для доставки оборудования. Наш фонд реагирования на пандемию используется для поставок жизненно важного оборудования, включая переносные кислородные концентраторы, мобильные X-Ray аппараты, персональные средства защиты, и на следующей неделе будет поставлено большое количество дезинфекторов", - детализировал генсек альянса.
Кроме того, в ходе встречи обсудили ситуацию в сфере безопасности в Украине и Черноморском регионе.
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Украинским военным поступили на вооружение «Джавелины» и теперь российские танки при атаках на украинские позиции под Горловкой горят четыре минуты вместе с экипажем. На пятой минуте происходит взрыв боекомплекта, и башня российского танка отлетает на металлургический завод в Кривой Рог.
НАТО вже не те, немає пороху у булках.
"У Росії немає права навіть намагатися втручатися, блокувати або зупиняти членство суверенної держави в НАТО", - сказав він у понеділок, 18.01.2021р., виступаючи за допомогою відеозв'язку перед учасниками конференції Паризької наукової школи з питань закордонних справ.
Як приклад Столтенберг привів свою власну країну.
"На той час Радянському Союзу не подобалося, що ми хочемо стати членом НАТО. Сталін чітко заявив, що він хоче, щоб Норвегія стояла осторонь від НАТО, але, на щастя, лідери НАТО у Парижі, Лондоні, Вашингтоні і скрізь сказали "ні". Норвегія, сусідка Росії, має суверенне право вирішувати свій власний шлях, вони хочуть бути членами, вони відповідають стандартам НАТО, і ми їх вітаємо", - пояснив він.
Генсек наголосив, що для нього особисто ставити під сумнів право суверенної держави вирішувати своє власне майбутнє, це "майже провокація".
"Це як би знову прийняти (поділ світу на - ІФ) сфери впливу, це прийняти, що великі країни мають свого роду вплив над сусідами. Я не хочу жити в такому світі, тому що я родом із маленької країни, яка межує з великою країною. Якщо ми приймемо, що великі країни можуть вирішувати, що можуть або не можуть робити малі сусіди, тоді ми повернемося в старі часи. Ми не хочемо такого світу. Ми хочемо такий світ, який будується на правилах, на повазі для націй, незалежно від розміру збройних сил, економік або чого завгодно. Це - фундаментально, і якщо ми почнемо щодо цього шукати компроміси, то ми будемо на дуже небезпечному шляху до місця, в якому ми не хочемо опинитися", - пояснив Столтенберг своє бачення.
У зв'язку з цим генсек заявив, що, якщо Грузія хоче бути членом НАТО, "не Росії це зупинити".
"Буде чи ні Грузія членом - це вирішувати Грузії і союзникам, і лише їм. Тому що все інше буде посяганням на суверенні права суверенної незалежної держави". Те, що вони (РФ) зробили, порушуючи територіальну цілісність і незалежність Грузії, - неприйнятно. Те саме стосується, звісно, й України: незаконна анексія Криму, дестабілізація Донбасу на сході України порушує фундаментальні принципи, завдяки яким ми створюємо мирний і стабільний світ", - констатував він.
При цьому він зазначив, що роль НАТО полягає у підтримці цих країн, допомагаючи їм у розвитку можливостей, у проведенні реформ, надаючи навчання, коли вони присутні "у різних формах", і у Грузії, і в Україні.
"Звісно, ми маємо знайти політичне вирішення різних конфліктів - Молдова, Нагірний Карабах. Конфлікти різні, але головний меседж полягає в тому, що ми маємо поважати суверенітет і шукати політичне вирішення, і НАТО підтримує різні зусилля щодо їх пошуку", - сказав Столтенберг.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем в Брюсселі, коментуючи запитання президента Зеленського до президента Байдена "Чому Україна ще не в НАТО?".
Столтенберг нагадав, що у 2008 році на бухарестському саміті НАТО прийняв рішення про те, що Україна у майбутньому стане членом Альянсу. Але він наголосив, що Київ повинен зосередити зусилля на проведенні реформ.
"Ми підтримуємо це рішення і всі рішення цього саміту. Але фокус зараз має зберігатись на реформах. І я вітаю чіткий меседж прем'єр-міністра щодо потреби продовження реформ, щоб переконатись, що Україна має демократичний, політичний контроль над своїми оборонними інституціями збройними силами, продовжує боротьбу з корупцією та зміцнення демократичних інституцій", - заявив Столтенберг.
Генсек Альянсу підкреслив, що проведення реформ є не тільки "добрим для України", але і наближає її до членства.
Він додав, що "не може назвати конкретної дати (вступу України - Ред.)", але може запевнити, що "ми будемо підтримувати євроатлантичні прагнення України і підтримувати шлях України до НАТО".
Столтенберг нагадав, що Україна визнана "аспірантом" Альянсу і союзники НАТО підтримують зусилля України у приєднанні до блоку.
Він підкреслив, що питання розширення НАТО і політики відкритих дверей буде обговорюватися на саміті лідерів НАТО цього року в Брюсселі, а також буде у центрі проєкту про майбутнє НАТО на наступне десятиліття.
"Двері НАТО залишаються відкритими", - резюмував Єнс Столтенберг.
"Освободители" пришли!
6 февраля 1942 года, в сталинском концлагере у пермского города Усолье, умер 61-летний эстонский государственный и военный деятель Яан Соотс. С декабря 1917 года подполковник Я.Соотс был начальником штаба эстонской армии, сражавшейся за независимость страны. В 20-х годах генерал-майор Я.Соотс занимал пост военного министра, а перед оккупацией советскими захватчиками в 1940 году Эстонии был мэром Таллинна. Вместе с Яаном Соотсом сталинские каратели из НКВД арестовали и осудили по делу об «участии в повстанческой организации» ещё 148 эстонцев.
Напомню, что президента Эстонии, Константина Пятса, оккупанты поместили в психушку, где он и скончался. Это к вопросу о том, как страны Балтии "добровольно" вошли в состав СССР.
Расея: минималка 160 usd, средняя (с учетом сотен миллионов дол. в месяц приближенных к путену) 652 usd (ну это как средняя температура по больнице).
(на пойло есть - ну и хер с ним)
кацапу люб набор из слов :
"слыш бл. , ну чё там у хохлов?"
Путин тогда сразу на 2 недели исчез так,что журналисты не могли найти ..
А эти столтенберги могут призывать тысячами раз бестолку