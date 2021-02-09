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Новости Политика Украины
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С Медведчуком не общаюсь с 2014 года, - замгенпрокурора Якубовский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С Медведчуком не общаюсь с 2014 года, - замгенпрокурора Якубовский

Заместитель генпрокурора Максим Якубовский, которого называют юристом кума президента РФ Виктора Медведчука, заявил о том, что они не общаются с политиком с 2014 года.

Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

"Последний раз это было в мае или июне 2014 года. Для общения в настоящее время уже нет и не будет оснований. Война все расставила на свои места, - сказал Якубовский.

Он также объяснил, чем занимался, работая в "Украинском выборе".

"Я работал в экспертном центре, который был создан при "Украинской выборе", с 2012 до 2014 года, в то время, когда уволился из прокуратуры. Я никогда не был членом "Украинской выбора". Они в свое время писали концепцию нового законопроекта о борьбе с коррупцией, и меня туда пригласили помочь. Мне это было интересно, но это обычная юридическая работа", - отметил замгенпрокурора.

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Топ комментарии
+7
Вони не вороги, вони партнери.С Медведчуком не общаюсь с 2014 года, - замгенпрокурора Якубовский - Цензор.НЕТ 8115
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09.02.2021 20:39
+5
У ЗЄбанат зацікавились справою по держраді Медведчука відкрита в лютому 2019 року генпрокурором Луценко. Два роки їм на Медведчука було пофіг вони з ним коаліції утворювали. А справи відкривали на Порошенка, поки Медведчук не почав у "Слуг" віджимати рейтинг.
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09.02.2021 20:33
+3
Логічно, що поплічник Козака Медведчук теж злочинець.
Якщо Медведчук злочинець, де санкції проти 1+1, де він має частку?
Якщо у РНБО не було підстав на санкції, то це піар Слуг+ОПЗЖ за сценарієм Москви. Зеленський - пішак в колоді Кремля.
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09.02.2021 20:37
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Дык, поэтому оно еще не сидит?
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09.02.2021 20:32 Ответить
У ЗЄбанат зацікавились справою по держраді Медведчука відкрита в лютому 2019 року генпрокурором Луценко. Два роки їм на Медведчука було пофіг вони з ним коаліції утворювали. А справи відкривали на Порошенка, поки Медведчук не почав у "Слуг" віджимати рейтинг.
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09.02.2021 20:33 Ответить
ВІДКРИЛИ СПРАВУ ЩЕ ПРИ Луценко а СБУ мовчить

С Медведчуком не общаюсь с 2014 года, - замгенпрокурора Якубовский - Цензор.НЕТ 2158
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09.02.2021 20:46 Ответить
Логічно, що поплічник Козака Медведчук теж злочинець.
Якщо Медведчук злочинець, де санкції проти 1+1, де він має частку?
Якщо у РНБО не було підстав на санкції, то це піар Слуг+ОПЗЖ за сценарієм Москви. Зеленський - пішак в колоді Кремля.
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09.02.2021 20:37 Ответить
Медведчук вже озвучує нові антидержавні гасла на RT, знову не буде ніякої реакції?
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09.02.2021 20:38 Ответить
Вони не вороги, вони партнери.С Медведчуком не общаюсь с 2014 года, - замгенпрокурора Якубовский - Цензор.НЕТ 8115
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09.02.2021 20:39 Ответить
Про "Право на владу" на Г+Г: "обговорення теми закриття каналів Медведчука, яке відбувалося на ще одному каналі де має частку Медведчук" *це все, що потрібно знати про "патріотичний порив" зелібоби
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09.02.2021 20:41 Ответить
І взагалі Зеленський чому не сидить Медведчук?????????!!11111
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09.02.2021 20:45 Ответить
Иными словами - да,я кормился с его грязных рук,но теперь моя морда имеет доступ более жирной кормушке и медчук мне теперь не интересен.
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09.02.2021 21:11 Ответить
А , Сколько раз не общался? З Медведчуком не спілкуюся з 2014 року, - заступник генпрокурора Якубовський - Цензор.НЕТ 696
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09.02.2021 21:39 Ответить
Уволить!
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09.02.2021 22:05 Ответить
я с ним не общаюсь, просто жру с ним!
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09.02.2021 22:14 Ответить
фуфлогон,вам же,зебилам,зажопинцы расправой грозили с трибуны и убийствами Воинов ВСУ?)))) чего не садите?)) Ах,да - шмаркли только девчонок с фэйса за простые посты сажать могут.
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09.02.2021 22:17 Ответить
"Генеральная прокуратура Украины внесла в реестр досудебных расследований информацию об уголовном деле в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Политик подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене, сообщила во вторник, 5 февраля, пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко, Лариса Сарган"
"Ах,да -" пять лет не хватило.....
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10.02.2021 11:16 Ответить
А вот почему все судьи в Украине такие жирные, или они вовсе не жирные и оплывшие салом, а вспухшие от недоедания все родине отдают самим на горбушку хлеба не хватает - пухнут от голода, да и богатые тещи со столь же богатыми и успешными бизнес женами кормить бедалаг не собираются.
Жалко мне их - бедненькие, или у них какаято болезнь заразная?
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10.02.2021 13:00 Ответить
 
 