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З Медведчуком не спілкуюся з 2014 року, - заступник генпрокурора Якубовський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З Медведчуком не спілкуюся з 2014 року, - заступник генпрокурора Якубовський

Заступник генпрокурора Максим Якубовський, якого називають юристом кума президента РФ Віктора Медведчука, заявив про те, що вони не спілкуються з політиком з 2014 року.

Про це він повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Востаннє це було у травні або червні 2014 року. Для спілкування в даний час вже немає і не буде підстав. Війна все розставила на свої місця, - сказав Якубовський.

Він також пояснив, чим займався, працюючи в "Українському виборі".

"Я працював в експертному центрі, який був створений при "Українському виборі", з 2012 до 2014 року, тоді, коли звільнився з прокуратури. Я ніколи не був членом "Українського вибору". Вони свого часу писали концепцію нового законопроєкту про боротьбу з корупцією, і мене туди запросили допомогти. Мені це було цікаво, але це звичайна юридична робота", - зазначив заступник генпрокурора.

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Топ коментарі
+7
Вони не вороги, вони партнери.С Медведчуком не общаюсь с 2014 года, - замгенпрокурора Якубовский - Цензор.НЕТ 8115
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09.02.2021 20:39
+5
У ЗЄбанат зацікавились справою по держраді Медведчука відкрита в лютому 2019 року генпрокурором Луценко. Два роки їм на Медведчука було пофіг вони з ним коаліції утворювали. А справи відкривали на Порошенка, поки Медведчук не почав у "Слуг" віджимати рейтинг.
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09.02.2021 20:33
+3
Логічно, що поплічник Козака Медведчук теж злочинець.
Якщо Медведчук злочинець, де санкції проти 1+1, де він має частку?
Якщо у РНБО не було підстав на санкції, то це піар Слуг+ОПЗЖ за сценарієм Москви. Зеленський - пішак в колоді Кремля.
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09.02.2021 20:37
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Дык, поэтому оно еще не сидит?
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09.02.2021 20:32 Відповісти
У ЗЄбанат зацікавились справою по держраді Медведчука відкрита в лютому 2019 року генпрокурором Луценко. Два роки їм на Медведчука було пофіг вони з ним коаліції утворювали. А справи відкривали на Порошенка, поки Медведчук не почав у "Слуг" віджимати рейтинг.
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09.02.2021 20:33 Відповісти
ВІДКРИЛИ СПРАВУ ЩЕ ПРИ Луценко а СБУ мовчить

С Медведчуком не общаюсь с 2014 года, - замгенпрокурора Якубовский - Цензор.НЕТ 2158
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09.02.2021 20:46 Відповісти
Логічно, що поплічник Козака Медведчук теж злочинець.
Якщо Медведчук злочинець, де санкції проти 1+1, де він має частку?
Якщо у РНБО не було підстав на санкції, то це піар Слуг+ОПЗЖ за сценарієм Москви. Зеленський - пішак в колоді Кремля.
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09.02.2021 20:37 Відповісти
Медведчук вже озвучує нові антидержавні гасла на RT, знову не буде ніякої реакції?
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09.02.2021 20:38 Відповісти
Вони не вороги, вони партнери.С Медведчуком не общаюсь с 2014 года, - замгенпрокурора Якубовский - Цензор.НЕТ 8115
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09.02.2021 20:39 Відповісти
Про "Право на владу" на Г+Г: "обговорення теми закриття каналів Медведчука, яке відбувалося на ще одному каналі де має частку Медведчук" *це все, що потрібно знати про "патріотичний порив" зелібоби
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09.02.2021 20:41 Відповісти
І взагалі Зеленський чому не сидить Медведчук?????????!!11111
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09.02.2021 20:45 Відповісти
Иными словами - да,я кормился с его грязных рук,но теперь моя морда имеет доступ более жирной кормушке и медчук мне теперь не интересен.
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09.02.2021 21:11 Відповісти
А , Сколько раз не общался? З Медведчуком не спілкуюся з 2014 року, - заступник генпрокурора Якубовський - Цензор.НЕТ 696
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09.02.2021 21:39 Відповісти
Уволить!
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09.02.2021 22:05 Відповісти
я с ним не общаюсь, просто жру с ним!
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09.02.2021 22:14 Відповісти
фуфлогон,вам же,зебилам,зажопинцы расправой грозили с трибуны и убийствами Воинов ВСУ?)))) чего не садите?)) Ах,да - шмаркли только девчонок с фэйса за простые посты сажать могут.
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09.02.2021 22:17 Відповісти
"Генеральная прокуратура Украины внесла в реестр досудебных расследований информацию об уголовном деле в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Политик подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене, сообщила во вторник, 5 февраля, пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко, Лариса Сарган"
"Ах,да -" пять лет не хватило.....
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10.02.2021 11:16 Відповісти
А вот почему все судьи в Украине такие жирные, или они вовсе не жирные и оплывшие салом, а вспухшие от недоедания все родине отдают самим на горбушку хлеба не хватает - пухнут от голода, да и богатые тещи со столь же богатыми и успешными бизнес женами кормить бедалаг не собираются.
Жалко мне их - бедненькие, или у них какаято болезнь заразная?
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10.02.2021 13:00 Відповісти
 
 