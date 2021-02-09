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Новости Политика Украины
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Кабмин выделил Минобороны из госрезерва 6,4 тыс. тонн дизтоплива

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин выделил Минобороны из госрезерва 6,4 тыс. тонн дизтоплива

Кабинет Министров своим распоряжением выделил Министерству обороны из государственного резерва 6 386т дизельного топлива.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"С целью эффективного использования материальных ценностей государственного резерва, не реализованных в 2019 году, недопущения ухудшения их качества, удовлетворения потребностей Вооруженных сил горюче-смазочными материалами позволить Государственному агентству резерва отпустить из государственного резерва в порядке освежения Министерству обороны материальные ценности по перечню согласно приложению с последующей оплатой их стоимости Министерством обороны в месячный срок", - говорится в распоряжении Кабмина от 8 февраля.

Согласно приложению к документу, подлежит отпуску 6 386,863 тонн дизельного топлива по цене 20 470,59 грн (с учетом НДС) за тонну и общей стоимостью 130 742 853,86 грн.

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Расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, возлагаются на Министерство обороны.

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И шо это им срочно понадобилось ездить?
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09.02.2021 20:30 Ответить
Деребанят последнее топливо которое при Порохе закуплено.
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09.02.2021 20:40 Ответить
похоже, не только уголь на ТЭС закончился
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10.02.2021 09:35 Ответить
Оксанка мед. обиделась и перестала поставлять...
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09.02.2021 20:55 Ответить
А госрезерв пополнят закупани нефтепродуктов у большого другана ЗЕ-Бени Каломойскаго. Кабмин выделил Минобороны из госрезерва 6,4 тыс. тонн дизтоплива - Цензор.НЕТ 2759
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09.02.2021 21:05 Ответить
и в три дорога?
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09.02.2021 21:09 Ответить
Нужно раздать пока МЫШИ не поели .....
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09.02.2021 21:25 Ответить
 
 