Кабмин выделил Минобороны из госрезерва 6,4 тыс. тонн дизтоплива

Кабинет Министров своим распоряжением выделил Министерству обороны из государственного резерва 6 386т дизельного топлива.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"С целью эффективного использования материальных ценностей государственного резерва, не реализованных в 2019 году, недопущения ухудшения их качества, удовлетворения потребностей Вооруженных сил горюче-смазочными материалами позволить Государственному агентству резерва отпустить из государственного резерва в порядке освежения Министерству обороны материальные ценности по перечню согласно приложению с последующей оплатой их стоимости Министерством обороны в месячный срок", - говорится в распоряжении Кабмина от 8 февраля.

Согласно приложению к документу, подлежит отпуску 6 386,863 тонн дизельного топлива по цене 20 470,59 грн (с учетом НДС) за тонну и общей стоимостью 130 742 853,86 грн.

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Расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, возлагаются на Министерство обороны.