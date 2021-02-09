Кабмін виділив Міноборони з держрезерву 6,4 тис. тонн дизпального

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням виділив Міністерству оборони з державного резерву 6 386т дизельного пального.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"З метою ефективного використання матеріальних цінностей державного резерву, не реалізованих у 2019 році, недопущення погіршення їх якості, задоволення потреб Збройних Сил паливно-мастильними матеріалами дозволити Державному агентству резерву відпустити з державного резерву в порядку освіження Міністерству оборони матеріальні цінності за переліком згідно з додатком з подальшою оплатою їх вартості Міністерством оборони у місячний строк", - сказано в розпорядженні Кабміну від 8 лютого.

Згідно з додатком до документа, підлягає виділенню 6 386,863 тонн дизельного пального за ціною 20 470,59 грн (з урахуванням ПДВ) за тонну і загальною вартістю 130 742 853,86 грн.

Витрати, пов'язані з вантажно-розвантажувальними роботами, покладаються на Міністерство оборони.

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