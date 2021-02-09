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Процесс импичмента Трампа начался в Сенате

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Процесс импичмента Трампа начался в Сенате

В Сенате Конгресса США начался второй процесс по импичменту бывшего президента Дональда Трампа, которого обвиняют в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия 6 января.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Сенаторы должны на сегодняшнем заседании решить, является ли рассмотрение дела об импичменте конституционным. Если их сегодняшнее решение будет позитивным, завтра начнется рассмотрение дела по существу.

Каждой из сторон дадут на выступления по 16 часов, при этом нельзя выступать больше 8 часов подряд. Также предусмотрены 4 часа для вопросов, выступления свидетелей и заключительное слово. Ожидается, что весь процесс займет не меньше недели. Трамп заявил, что выступать перед Сенатом не будет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трампа при рассмотрении вопроса об импичменте будут защищать 5 адвокатов, - СМИ

Чтобы объявить Трампу импичмент, нужно 2/3 из 100 голосов сенаторов, причем как минимум 17 - от республиканцев.

Если решение поддержат, Трамп больше никогда не сможет занимать государственные должности.

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Топ комментарии
+14
Импичмент пуйловской болонке - самое то! Предательство своей страны должно быть наказано!
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09.02.2021 23:06
+11
ВАМ уже нічєво нє паможет
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09.02.2021 23:07
+9
Правильно, чтоб закрыть этой крысе путь в политику.
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09.02.2021 23:08
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Нам это очень поможет, уверен.
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09.02.2021 23:05 Ответить
ВАМ уже нічєво нє паможет
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09.02.2021 23:07 Ответить
Вам теж(
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09.02.2021 23:10 Ответить
НАМ вже помагає Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 2217
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09.02.2021 23:19 Ответить
Запрошуйте, приїду для супроводу в останню путь)
Адресу в студію!
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09.02.2021 23:23 Ответить
в останню путь? а ти куди зібралося, цаповисько?
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09.02.2021 23:24 Ответить
а знаєш як ти палишся, недолуге?..
парадигмами Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 6978
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09.02.2021 23:27 Ответить
Недолуге, це до тебе)

Запрошуй, проводжу)
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09.02.2021 23:30 Ответить
Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 2004

довго ти з інтегрованим машперекладом копирсалося... що "проводиш", нЄдАлугоЄ? танцюєш?
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09.02.2021 23:34 Ответить
Звісно так, усе заради твоєї хворобливої уяви)

Лікуйся, ні, не треба,тобі вже не допоможе(
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09.02.2021 23:44 Ответить
п*др це знову ти? Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 2504
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09.02.2021 23:47 Ответить
пращай, цапська твоя душа)))
але наостанок зізнайся: ти той самий г*внюк що забєзплатно мінєтить? Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 5121
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09.02.2021 23:45 Ответить
то якого ти мені пишеш, мордвинська ти повія?
це ж ти сракою сто держаків тримав і пердів мелодію "как упайітєльни..."?
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09.02.2021 23:54 Ответить
Шановний, не хвилюйтеся! Все буде добре! Вас повернуть в палату, ви знову щустрінетеся з ... (перелік наполеонів підберіть самі), все буде добре, ви голвне не хвилюйтеся!
Ранком до вас загляне в палату мати, заспокоїть, тітьку дасть.
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10.02.2021 00:01 Ответить
мляяяяяяя Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 9372
текст, після зізнання, неважливий...
кончена зіщурена "тітька", це ти?
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10.02.2021 00:06 Ответить
Все буде добре, головне не хвилюйтеся!
Тримайте рівновагу!
Ранком, вам повернуть теплу вбиральню, м*які стіни та високу стелю.
Головне, не тікайте далеко! Морози йдуть.
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10.02.2021 00:16 Ответить
а за окном шлі марози і рота салдат)))
кацап?
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10.02.2021 00:20 Ответить
Моє самовизначення не має ніякого значення для вас)
У вашій лобово-потиличній кістці всі варінти прописані заздалегідь, перезапису не підлягають)
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11.02.2021 13:53 Ответить
Я тобі даю визначення, само ти не здатне Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 9101
Хто-на-ка-кав?
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11.02.2021 20:24 Ответить
А ти хлопче, виявляється, прото *******)

Аргументи в тебе від богині, скоріше всього від Ати. Хоча, це тобі буде незрозуміле)
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12.02.2021 08:05 Ответить
Так, допомагає: професійний корупціонер чжоу бай-ден продовжив договір про ядрьоні ракети з роїссьою, який Трамп продовжувати не збирався, бо вважав його невигідним для США.
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10.02.2021 08:30 Ответить
о, ще один фуфєл Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 5677
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10.02.2021 09:11 Ответить
ватникам уже ничего не поможет... причем независимо от места проживания, так что мужайтесь Процесс импичмента Трампа начался в Сенате - Цензор.НЕТ 2429 если вата в голове, жить не просто на Земле...
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09.02.2021 23:14 Ответить
Я наводила посилання на Хейлі англійською ще зразу.
Ціни на нафту вже зросли.
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10.02.2021 00:39 Ответить
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55773243

"The prime minister raised Canada's disappointment with the United States' decision on the Keystone XL pipeline," a statement said.

Ahead of the call, Mr Trudeau told reporters he was "very much looking forward to working with President Biden".

The PM hailed Mr Biden's arrival as a "new era" for bilateral ties.

Alberta Premier Jason Kenney has called the cancellation an "insult" and a "gut punch" and has urged Mr Trudeau to consider retaliation. Mr Kenney's provincial government invested some $1.5bn in the project last year.

But it's considered unlikely that Mr Trudeau will take strong action in response. In a statement following Mr Biden's keystone decision, Mr Trudeau said he "welcomed the president's commitment to fight climate change".

Трюдо нічого не робитиме в цьому напрямку. Он будуть разом =боротися з кліматичними змінами= після =боротьби= з ковідом.
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10.02.2021 02:28 Ответить
Серед байдонутих баранів мало (таких, скажімо, як іренка ко та бикодір). Тутешні трампоненависники (нед старк, гиг, амбер та ін.- це боти, які працюють на глобалістів і годуються або від їхнього агента порошнека, котрий допоміг прийняти закон про продаж землі, або у фонді відродження, який належить обному відомому "благодійнику".
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10.02.2021 08:35 Ответить
Импичмент пуйловской болонке - самое то! Предательство своей страны должно быть наказано!
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09.02.2021 23:06 Ответить
Правильно, чтоб закрыть этой крысе путь в политику.
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09.02.2021 23:08 Ответить
Добити недобитка? А в чому ціль?
А в тому річ, що... Ну хто розуміє, той заспіває)
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09.02.2021 23:09 Ответить
Процесс импичмента Трампа начался в Сенате - Цензор.НЕТ 4600
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09.02.2021 23:12 Ответить
Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 6249 Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 1949 Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 4270
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09.02.2021 23:24 Ответить
Пора уже и нам задуматься что делать с нашим ЗЕ-идиото!
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09.02.2021 23:14 Ответить
Можно еще заодно Клинтону объявить.
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09.02.2021 23:14 Ответить
Никому уже не интересное дрочилово. Другое дело импичмент действующему президенту...а это суд над януковичем -2, которому в Ростове пох все суды
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09.02.2021 23:22 Ответить
Ага. "Интересно" станет через 4 года, когда рыжий подкуйловец "всплывёт" на новых президентских выборах США.
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09.02.2021 23:56 Ответить
Для начала ему еще нужно дожить до новых выборов в свои неполные 30 лет...желательно без Альцгеймера
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10.02.2021 00:00 Ответить
Они не понимают что для такого человека как Трамп любой скандал, любая конфликтная ситуация это энергетическая подпитка. Только играют ему на руку.
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09.02.2021 23:25 Ответить
Трампісти напружилися. Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 439
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09.02.2021 23:26 Ответить
Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 8035
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09.02.2021 23:37 Ответить
Подивився трохи цей цирк на льоді - на сльозу давлять - один за сенаторів демократів ридав сльозами крокодиловими
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09.02.2021 23:42 Ответить
маловероятно что выйдет.. республиканцы не пойдут против него.
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09.02.2021 23:39 Ответить
Відстає ресурс.
BREAKING Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 2611: Senate rules trial is constitutional, despite Republican opposition http://ow.ly/o4kk50Dw3Ik
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10.02.2021 00:40 Ответить
Читаю коменти на НьюзМаксі ...
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10.02.2021 02:29 Ответить
Yeah, we''ll see whether shorosh has enough money to buy some more traitors. Correct me if I'm wrong, but it seems like Tucker Carlson is the only whistlblower on how fast the US is turning into something akin to Communist China. Unfortunately, no one among republican figureheads is ballsy enough to say loud and clear what is really going on.
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10.02.2021 08:47 Ответить
Ему,редкому идиоту, надо было устроить импичмент еще в первый раз.....Почему этого не случилось? Американская система дала сбой не без помощи пуцьлера которого трамп стал так нежно любить как только стал президентом...
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10.02.2021 06:06 Ответить
У цензора такі ж поняття про свободу слова, як і у власників ю-тубу і твітера. Половину того, що було на цій гілці вранці, вже немає. Причому то були нормальні розважливі коменти, а не бездоказова глобалістична пуйня тіпо Трамп працює на путіна.
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10.02.2021 13:05 Ответить
дайош два провальных импичмента!
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11.02.2021 00:21 Ответить
 
 