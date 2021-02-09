Процесс импичмента Трампа начался в Сенате

В Сенате Конгресса США начался второй процесс по импичменту бывшего президента Дональда Трампа, которого обвиняют в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия 6 января.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Сенаторы должны на сегодняшнем заседании решить, является ли рассмотрение дела об импичменте конституционным. Если их сегодняшнее решение будет позитивным, завтра начнется рассмотрение дела по существу.

Каждой из сторон дадут на выступления по 16 часов, при этом нельзя выступать больше 8 часов подряд. Также предусмотрены 4 часа для вопросов, выступления свидетелей и заключительное слово. Ожидается, что весь процесс займет не меньше недели. Трамп заявил, что выступать перед Сенатом не будет.

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Чтобы объявить Трампу импичмент, нужно 2/3 из 100 голосов сенаторов, причем как минимум 17 - от республиканцев.

Если решение поддержат, Трамп больше никогда не сможет занимать государственные должности.