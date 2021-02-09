Процесс импичмента Трампа начался в Сенате
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В Сенате Конгресса США начался второй процесс по импичменту бывшего президента Дональда Трампа, которого обвиняют в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия 6 января.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.
Сенаторы должны на сегодняшнем заседании решить, является ли рассмотрение дела об импичменте конституционным. Если их сегодняшнее решение будет позитивным, завтра начнется рассмотрение дела по существу.
Каждой из сторон дадут на выступления по 16 часов, при этом нельзя выступать больше 8 часов подряд. Также предусмотрены 4 часа для вопросов, выступления свидетелей и заключительное слово. Ожидается, что весь процесс займет не меньше недели. Трамп заявил, что выступать перед Сенатом не будет.
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Чтобы объявить Трампу импичмент, нужно 2/3 из 100 голосов сенаторов, причем как минимум 17 - от республиканцев.
Если решение поддержат, Трамп больше никогда не сможет занимать государственные должности.
Пожалуйста, подождите...
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парадигмами
Запрошуй, проводжу)
довго ти з інтегрованим машперекладом копирсалося... що "проводиш", нЄдАлугоЄ? танцюєш?
Лікуйся, ні, не треба,тобі вже не допоможе(
але наостанок зізнайся: ти той самий г*внюк що забєзплатно мінєтить?
це ж ти сракою сто держаків тримав і пердів мелодію "как упайітєльни..."?
Ранком до вас загляне в палату мати, заспокоїть, тітьку дасть.
текст, після зізнання, неважливий...
кончена зіщурена "тітька", це ти?
Тримайте рівновагу!
Ранком, вам повернуть теплу вбиральню, м*які стіни та високу стелю.
Головне, не тікайте далеко! Морози йдуть.
кацап?
У вашій лобово-потиличній кістці всі варінти прописані заздалегідь, перезапису не підлягають)
Хто-на-ка-кав?
Аргументи в тебе від богині, скоріше всього від Ати. Хоча, це тобі буде незрозуміле)
Ціни на нафту вже зросли.
"The prime minister raised Canada's disappointment with the United States' decision on the Keystone XL pipeline," a statement said.
Ahead of the call, Mr Trudeau told reporters he was "very much looking forward to working with President Biden".
The PM hailed Mr Biden's arrival as a "new era" for bilateral ties.
Alberta Premier Jason Kenney has called the cancellation an "insult" and a "gut punch" and has urged Mr Trudeau to consider retaliation. Mr Kenney's provincial government invested some $1.5bn in the project last year.
But it's considered unlikely that Mr Trudeau will take strong action in response. In a statement following Mr Biden's keystone decision, Mr Trudeau said he "welcomed the president's commitment to fight climate change".
Трюдо нічого не робитиме в цьому напрямку. Он будуть разом =боротися з кліматичними змінами= після =боротьби= з ковідом.
А в тому річ, що... Ну хто розуміє, той заспіває)
BREAKING : Senate rules trial is constitutional, despite Republican opposition http://ow.ly/o4kk50Dw3Ik