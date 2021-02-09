Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Сенаті Конгресу США почався другий процес щодо імпічменту колишнього президента Дональда Трампа, якого звинувачують у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію 6 січня.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Сенатори мають на нинішньому засіданні вирішити, чи є розгляд справи про імпічмент конституційним. Якщо їхнє сьогоднішнє рішення буде позитивним, завтра почнеться розгляд справи по суті.
Кожній зі сторін дадуть на виступи по 16 годин, при цьому не можна виступати понад 8 годин підряд. Також передбачено 4 години для питань, виступи свідків і заключне слово. Очікується, що весь процес займе не менше тижня. Трамп заявив, що виступати перед Сенатом не буде.
Щоб оголосити Трампу імпічмент, потрібно 2/3 зі 100 голосів сенаторів, причому як мінімум 17 - від республіканців.
Якщо рішення підтримають, Трамп більше ніколи не зможе обіймати державні посади.
Будь ласка, зачекайте...
Адресу в студію!
парадигмами
Запрошуй, проводжу)
довго ти з інтегрованим машперекладом копирсалося... що "проводиш", нЄдАлугоЄ? танцюєш?
Лікуйся, ні, не треба,тобі вже не допоможе(
але наостанок зізнайся: ти той самий г*внюк що забєзплатно мінєтить?
це ж ти сракою сто держаків тримав і пердів мелодію "как упайітєльни..."?
Ранком до вас загляне в палату мати, заспокоїть, тітьку дасть.
текст, після зізнання, неважливий...
кончена зіщурена "тітька", це ти?
Тримайте рівновагу!
Ранком, вам повернуть теплу вбиральню, м*які стіни та високу стелю.
Головне, не тікайте далеко! Морози йдуть.
кацап?
У вашій лобово-потиличній кістці всі варінти прописані заздалегідь, перезапису не підлягають)
Хто-на-ка-кав?
Аргументи в тебе від богині, скоріше всього від Ати. Хоча, це тобі буде незрозуміле)
Ціни на нафту вже зросли.
"The prime minister raised Canada's disappointment with the United States' decision on the Keystone XL pipeline," a statement said.
Ahead of the call, Mr Trudeau told reporters he was "very much looking forward to working with President Biden".
The PM hailed Mr Biden's arrival as a "new era" for bilateral ties.
Alberta Premier Jason Kenney has called the cancellation an "insult" and a "gut punch" and has urged Mr Trudeau to consider retaliation. Mr Kenney's provincial government invested some $1.5bn in the project last year.
But it's considered unlikely that Mr Trudeau will take strong action in response. In a statement following Mr Biden's keystone decision, Mr Trudeau said he "welcomed the president's commitment to fight climate change".
Трюдо нічого не робитиме в цьому напрямку. Он будуть разом =боротися з кліматичними змінами= після =боротьби= з ковідом.
А в тому річ, що... Ну хто розуміє, той заспіває)
BREAKING : Senate rules trial is constitutional, despite Republican opposition http://ow.ly/o4kk50Dw3Ik