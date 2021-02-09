Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті

У Сенаті Конгресу США почався другий процес щодо імпічменту колишнього президента Дональда Трампа, якого звинувачують у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію 6 січня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Сенатори мають на нинішньому засіданні вирішити, чи є розгляд справи про імпічмент конституційним. Якщо їхнє сьогоднішнє рішення буде позитивним, завтра почнеться розгляд справи по суті.

Кожній зі сторін дадуть на виступи по 16 годин, при цьому не можна виступати понад 8 годин підряд. Також передбачено 4 години для питань, виступи свідків і заключне слово. Очікується, що весь процес займе не менше тижня. Трамп заявив, що виступати перед Сенатом не буде.

Щоб оголосити Трампу імпічмент, потрібно 2/3 зі 100 голосів сенаторів, причому як мінімум 17 - від республіканців.

Якщо рішення підтримають, Трамп більше ніколи не зможе обіймати державні посади.

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