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Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті

У Сенаті Конгресу США почався другий процес щодо імпічменту колишнього президента Дональда Трампа, якого звинувачують у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію 6 січня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Сенатори мають на нинішньому засіданні вирішити, чи є розгляд справи про імпічмент конституційним. Якщо їхнє сьогоднішнє рішення буде позитивним, завтра почнеться розгляд справи по суті.

Кожній зі сторін дадуть на виступи по 16 годин, при цьому не можна виступати понад 8 годин підряд. Також передбачено 4 години для питань, виступи свідків і заключне слово. Очікується, що весь процес займе не менше тижня. Трамп заявив, що виступати перед Сенатом не буде.

Щоб оголосити Трампу імпічмент, потрібно 2/3 зі 100 голосів сенаторів, причому як мінімум 17 - від республіканців.

Якщо рішення підтримають, Трамп більше ніколи не зможе обіймати державні посади.

Читайте також: У США узгодили порядок проведення слухань щодо імпічменту Трампа

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Топ коментарі
+14
Импичмент пуйловской болонке - самое то! Предательство своей страны должно быть наказано!
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09.02.2021 23:06
+11
ВАМ уже нічєво нє паможет
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09.02.2021 23:07
+9
Правильно, чтоб закрыть этой крысе путь в политику.
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09.02.2021 23:08
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Нам это очень поможет, уверен.
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09.02.2021 23:05 Відповісти
ВАМ уже нічєво нє паможет
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09.02.2021 23:07 Відповісти
Вам теж(
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09.02.2021 23:10 Відповісти
НАМ вже помагає Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 2217
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09.02.2021 23:19 Відповісти
Запрошуйте, приїду для супроводу в останню путь)
Адресу в студію!
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09.02.2021 23:23 Відповісти
в останню путь? а ти куди зібралося, цаповисько?
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09.02.2021 23:24 Відповісти
а знаєш як ти палишся, недолуге?..
парадигмами Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 6978
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09.02.2021 23:27 Відповісти
Недолуге, це до тебе)

Запрошуй, проводжу)
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09.02.2021 23:30 Відповісти
Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 2004

довго ти з інтегрованим машперекладом копирсалося... що "проводиш", нЄдАлугоЄ? танцюєш?
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09.02.2021 23:34 Відповісти
Звісно так, усе заради твоєї хворобливої уяви)

Лікуйся, ні, не треба,тобі вже не допоможе(
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09.02.2021 23:44 Відповісти
п*др це знову ти? Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 2504
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09.02.2021 23:47 Відповісти
пращай, цапська твоя душа)))
але наостанок зізнайся: ти той самий г*внюк що забєзплатно мінєтить? Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 5121
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09.02.2021 23:45 Відповісти
то якого ти мені пишеш, мордвинська ти повія?
це ж ти сракою сто держаків тримав і пердів мелодію "как упайітєльни..."?
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09.02.2021 23:54 Відповісти
Шановний, не хвилюйтеся! Все буде добре! Вас повернуть в палату, ви знову щустрінетеся з ... (перелік наполеонів підберіть самі), все буде добре, ви голвне не хвилюйтеся!
Ранком до вас загляне в палату мати, заспокоїть, тітьку дасть.
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10.02.2021 00:01 Відповісти
мляяяяяяя Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 9372
текст, після зізнання, неважливий...
кончена зіщурена "тітька", це ти?
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10.02.2021 00:06 Відповісти
Все буде добре, головне не хвилюйтеся!
Тримайте рівновагу!
Ранком, вам повернуть теплу вбиральню, м*які стіни та високу стелю.
Головне, не тікайте далеко! Морози йдуть.
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10.02.2021 00:16 Відповісти
а за окном шлі марози і рота салдат)))
кацап?
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10.02.2021 00:20 Відповісти
Моє самовизначення не має ніякого значення для вас)
У вашій лобово-потиличній кістці всі варінти прописані заздалегідь, перезапису не підлягають)
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11.02.2021 13:53 Відповісти
Я тобі даю визначення, само ти не здатне Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 9101
Хто-на-ка-кав?
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11.02.2021 20:24 Відповісти
А ти хлопче, виявляється, прото *******)

Аргументи в тебе від богині, скоріше всього від Ати. Хоча, це тобі буде незрозуміле)
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12.02.2021 08:05 Відповісти
Так, допомагає: професійний корупціонер чжоу бай-ден продовжив договір про ядрьоні ракети з роїссьою, який Трамп продовжувати не збирався, бо вважав його невигідним для США.
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10.02.2021 08:30 Відповісти
о, ще один фуфєл Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 5677
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10.02.2021 09:11 Відповісти
ватникам уже ничего не поможет... причем независимо от места проживания, так что мужайтесь Процесс импичмента Трампа начался в Сенате - Цензор.НЕТ 2429 если вата в голове, жить не просто на Земле...
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09.02.2021 23:14 Відповісти
Я наводила посилання на Хейлі англійською ще зразу.
Ціни на нафту вже зросли.
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10.02.2021 00:39 Відповісти
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55773243

"The prime minister raised Canada's disappointment with the United States' decision on the Keystone XL pipeline," a statement said.

Ahead of the call, Mr Trudeau told reporters he was "very much looking forward to working with President Biden".

The PM hailed Mr Biden's arrival as a "new era" for bilateral ties.

Alberta Premier Jason Kenney has called the cancellation an "insult" and a "gut punch" and has urged Mr Trudeau to consider retaliation. Mr Kenney's provincial government invested some $1.5bn in the project last year.

But it's considered unlikely that Mr Trudeau will take strong action in response. In a statement following Mr Biden's keystone decision, Mr Trudeau said he "welcomed the president's commitment to fight climate change".

Трюдо нічого не робитиме в цьому напрямку. Он будуть разом =боротися з кліматичними змінами= після =боротьби= з ковідом.
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10.02.2021 02:28 Відповісти
Серед байдонутих баранів мало (таких, скажімо, як іренка ко та бикодір). Тутешні трампоненависники (нед старк, гиг, амбер та ін.- це боти, які працюють на глобалістів і годуються або від їхнього агента порошнека, котрий допоміг прийняти закон про продаж землі, або у фонді відродження, який належить обному відомому "благодійнику".
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10.02.2021 08:35 Відповісти
Импичмент пуйловской болонке - самое то! Предательство своей страны должно быть наказано!
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09.02.2021 23:06 Відповісти
Правильно, чтоб закрыть этой крысе путь в политику.
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09.02.2021 23:08 Відповісти
Добити недобитка? А в чому ціль?
А в тому річ, що... Ну хто розуміє, той заспіває)
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09.02.2021 23:09 Відповісти
Процесс импичмента Трампа начался в Сенате - Цензор.НЕТ 4600
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09.02.2021 23:12 Відповісти
Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 6249 Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 1949 Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 4270
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09.02.2021 23:24 Відповісти
Пора уже и нам задуматься что делать с нашим ЗЕ-идиото!
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09.02.2021 23:14 Відповісти
Можно еще заодно Клинтону объявить.
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09.02.2021 23:14 Відповісти
Никому уже не интересное дрочилово. Другое дело импичмент действующему президенту...а это суд над януковичем -2, которому в Ростове пох все суды
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09.02.2021 23:22 Відповісти
Ага. "Интересно" станет через 4 года, когда рыжий подкуйловец "всплывёт" на новых президентских выборах США.
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09.02.2021 23:56 Відповісти
Для начала ему еще нужно дожить до новых выборов в свои неполные 30 лет...желательно без Альцгеймера
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10.02.2021 00:00 Відповісти
Они не понимают что для такого человека как Трамп любой скандал, любая конфликтная ситуация это энергетическая подпитка. Только играют ему на руку.
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09.02.2021 23:25 Відповісти
Трампісти напружилися. Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 439
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09.02.2021 23:26 Відповісти
Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 8035
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09.02.2021 23:37 Відповісти
Подивився трохи цей цирк на льоді - на сльозу давлять - один за сенаторів демократів ридав сльозами крокодиловими
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09.02.2021 23:42 Відповісти
маловероятно что выйдет.. республиканцы не пойдут против него.
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09.02.2021 23:39 Відповісти
Відстає ресурс.
BREAKING Процес імпічменту Трампа почався в Сенаті - Цензор.НЕТ 2611: Senate rules trial is constitutional, despite Republican opposition http://ow.ly/o4kk50Dw3Ik
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10.02.2021 00:40 Відповісти
Читаю коменти на НьюзМаксі ...
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10.02.2021 02:29 Відповісти
Yeah, we''ll see whether shorosh has enough money to buy some more traitors. Correct me if I'm wrong, but it seems like Tucker Carlson is the only whistlblower on how fast the US is turning into something akin to Communist China. Unfortunately, no one among republican figureheads is ballsy enough to say loud and clear what is really going on.
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10.02.2021 08:47 Відповісти
Ему,редкому идиоту, надо было устроить импичмент еще в первый раз.....Почему этого не случилось? Американская система дала сбой не без помощи пуцьлера которого трамп стал так нежно любить как только стал президентом...
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10.02.2021 06:06 Відповісти
У цензора такі ж поняття про свободу слова, як і у власників ю-тубу і твітера. Половину того, що було на цій гілці вранці, вже немає. Причому то були нормальні розважливі коменти, а не бездоказова глобалістична пуйня тіпо Трамп працює на путіна.
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10.02.2021 13:05 Відповісти
дайош два провальных импичмента!
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11.02.2021 00:21 Відповісти
 
 